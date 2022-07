De woorden van de president, de daden van een aanhanger: Bolsonaro-volger doodt Lula-fan

De voorzitter van de Arbeiderspartij (PT) Gleisi Hoffmann brengt de laatste eer aan de voorzitter van de PT in Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. Beeld AFP

‘Hier zijn we van Bolsonaro!’ Met die kreet verstoorde Jorge Guaranho zaterdagnacht de 50ste verjaardag van PT-lid Marcelo Arruda in de zuidelijke Braziliaanse stad Foz do Iguaçu. Arruda, een actief PT-lid, had de locatie van zijn feest versierd met partijkleuren en posters van presidentskandidaat Luiz Inácio Lula da Silva. Hij droeg een shirt met opdruk van de linkse voormalige president. Bolsonaro-aanhanger Guaranho, een man die als federaal politieagent werkte voor het gevangeniswezen, kon de Lula-verering niet verkroppen. Kort na zijn eerste ruwe bezoek kwam hij terug met een pistool en opende het vuur op Arruda.

Het PT-lid stierf aan zijn verwondingen. De Bolsonaro-fanaat ligt met schotwonden in het ziekenhuis. Arruda werkte als gemeentewacht, een soort lokale politieagent, en slaagde erin zijn eigen wapen te pakken en terug te schieten. Camerabeelden tonen hoe beide mannen ineenzakken op de grond. Hier was duidelijk sprake van een politieke moord, oordeelde de Arbeiderspartij onmiddellijk in een verklaring. Partijgenoot Arruda was slachtoffer geworden van het ‘discours van haat’ van de extreem-rechtse president Jair Bolsonaro.

De president kaatste met hetzelfde gemak de bal terug. ‘We verwerpen elke steun van mensen die geweld gebruiken tegen tegenstanders’, twitterde hij, om eraan toe te voegen dat links een lange geschiedenis van ‘gewelddadige episodes’ kent. ‘Ik vraag dit soort mensen (die geweld gebruiken, red.) van kant te wisselen en links te steunen.’ In dezelfde tweet verwees hij naar de verkiezingsrace van 2018. Hij werd toen zelf het slachtoffer van een mesaanval, al was de dader geen PT-aanhanger, maar een man die later ontoerekeningsvatbaar werd verklaard.

Marcelo Arruda werd neergeschoten omdat hij aanhanger was van presidentskandidaat Lula. Beeld REUTERS

Het geweld van zaterdag komt niet als verrassing, zegt politicoloog Claudio Couto, verbonden aan de FGV-universiteit in São Paulo. Hij deelt de conclusie van de PT dat de moord geen incident is, maar een politieke daad die kon plaatsvinden in een ‘problematisch politiek klimaat’. ‘Het politieke debat is geradicaliseerd en de belangrijkste aanstichter daarvan is Bolsonaro. In het bolsonarismo bestaan geen tegenstanders, enkel vijanden. De verkiezingen zijn een strijd tussen goed en kwaad, tussen wij en zij.’

Hij wijst op eerder politiek geweld in de afgelopen weken dat minder media-aandacht kreeg. In Rio de Janeiro verstoorden Bolsonaro-aanhangers een PT-evenement met een poepbom. In de zuidoostelijke deelstaat Minas Gerais vloog een drone met onder andere urine over een groep Lula-aanhangers. ‘De moord van dit weekend was niet het eerste en zal niet het laatste geweld zijn tijdens deze campagne. De ideologie van Bolsonaro is geheel gericht op het creëren van geweld. We kunnen niet anders verwachten.’

Jair Bolsonaro, een voormalige legerkapitein en jarenlang een ietwat obscure parlementariër, bereikte in 2018 op een golf van woede vanwege corruptieschandalen het presidentieel paleis. Als president verhief hij het ruziemaken tot effectieve overlevingsstrategie, door crises te bedwingen met nieuwe crises. Altijd was er wel weer een nieuwe vijand aan te wijzen: politieke tegenstanders, geestverwanten, lokale gouverneurs, rechters van het hooggerechtshof, rechters van het electoraal hof. Voor Bolsonaro gold de wet niet, zei hij vorig jaar tegen duizenden aanhangers. Hij zou ‘nooit!’ naar de gevangenis gaan.

- Beeld -

Sinds oud-president Lula (twee termijnen tussen 2003 en 2010) in maart vorig jaar terugkeerde in de politieke arena en onmiddellijk Bolsonaro voorbijstreefde in de peilingen, volgt de zittende president ogenschijnlijk het script van zijn politieke idool Donald Trump en zaait volop twijfel over de betrouwbaarheid van het Braziliaanse kiessysteem. De stemcomputers, waarmee Brazilië al decennia stemt, zouden fraudegevoelig zijn. De vraag is of het de opmaat is tot Capitool-achtige taferelen. Of mogelijk zelfs nog erger.

De president heeft niet alleen onder gewone Brazilianen geradicaliseerde volgers die, zo bleek dit weekeinde, bereid zijn geweld te gebruiken. Politicoloog Couto wijst erop dat ook binnen het leger en de politie veel geharnaste Bolsonaro-aanhangers zijn te vinden. De president suggereerde al meermaals een ‘autocoup’, waarbij het leger onder zijn leiding de macht zou grijpen. Couto vermoedt dat enkele duizenden Bolsonaro-aanhangers in staat zijn tot geweld en honderdduizenden anderen tot passieve aanmoediging. ‘Ik ben niet optimistisch. Ik weet niet of er een coup zal plaatsvinden, maar er zal zeker meer politiek geweld volgen.’