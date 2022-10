De woningmarkt is flink aan het veranderen, en dus is er voor het eerst in jaren weer een Open Huizen Dag

Mike Peperzak en Geessiena Peperzak-Bakker stellen hun huis open voor geinteresseerden. Beeld Pauline Niks

Om te weten hoe het gaat op de woningmarkt hoeven deelnemers aan de Open Huizen Dag niet te wachten op de kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM. Er voltrekt zich een flinke omslag, merken zij, met dank aan de gestegen rente en energiekosten. De angst voor een economische recessie en een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne doet de onzekerheid verder toenemen.

Dat verkopers hun deur zaterdag weer openen voor iedereen die zijn huis aan een inspectie wil onderwerpen, is een teken van een veranderende krachtsverhouding met aspirant-kopers. De laatste Open Huizen Dag was alweer drieënhalf jaar geleden, daarna lieten verkopers het af weten, of zorgden coronamaatregelen ervoor dat de dag niet kon doorgaan.

Tijdens de huizencrisis in 2012, toen de prijzen flink gedaald waren, telde de dag 56 duizend deelnemers. Met het aantrekken van de vraag daalde dat aantal geleidelijk tot 12 duizend. Want waarom zou je je deur zomaar open zetten, je huis werd immers toch wel snel verkocht.

Nu maakten zo’n 11 duizend huiseigenaren weer een andere afweging. Huizen staan weer langer te koop, er wordt minder overboden en de vrees voor een forse prijsdaling neemt toe.

Energielabel belangrijker

Vrijwel alle veertig panden die de Amersfoortse makelaar Harro Morren in de verkoop heeft staan, doen mee aan de Open Huizen Dag. ‘Zette je tijdens de hoogtijdagen een woning te koop, dan kreeg je meteen twintig reacties’, vertelt hij. ‘Dat zijn er nu maar vijf. Maar gelukkig wordt alles in Amersfoort nog goed verkocht.’

Opvallend is de toenemende belangstelling voor een goed energielabel, constateert Morren. ‘Zonder verduurzaming geen rentekorting op de hypotheek. En voor huizen die je na aankoop nog moet verduurzamen is de belangstelling een stuk minder groot, zelfs als het gaat om de altijd populaire jaren-dertigwoningen.’

Mike Peperzak en Geessiena Peperzak-Bakker. Beeld Pauline Niks

‘Gewoon verhuren als huis niet snel genoeg verkoopt’

Hun tussenwoning in Amersfoort staat inmiddels zo’n vijf weken te koop, maar daar maken Mike Peperzak (43) en Geessiena Peperzak-Bakker (40) zich geen al te grote zorgen over. Binnenkort wordt hun veel grotere nieuwbouwwoning in de wijk Vathorst opgeleverd. Staat hun huidige huis dan nog steeds te koop, dan gaan ze dat gewoon verhuren. Ze hebben genoeg overwaarde opgebouwd in de afgelopen tien jaar. Maar, mede vanwege de zonnepanelen op het dak, lijkt er voldoende belangstelling te zijn.

De technisch specialist autowasstraten en gastouder hebben zich met een vraagprijs van 389 duizend euro goed georiënteerd op verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de buurt. ‘Achteraf gezien hadden we misschien eerder moeten verkopen’, zegt Peperzak. ‘Maar met onze twee kinderen wilden we niet tussendoor naar een huurwoning verhuizen. Bovendien werden we voor ons nieuwbouwhuis wel op een heel goed moment ingeloot. Toen was de rente nog niet de helft van die van nu.’

‘Niet het feest dat ik had verwacht’

Zijn appartement in Amsterdam staat te koop en zijn volgende woning zoekt in Hans Huijnen (63) in Amersfoort, de stad waar de database-programmeur ook zijn werk heeft. Hij heeft al vaak nagedacht over een rustiger stekkie dan de Amsterdamse binnenstad. ‘Met een huis dat ik al dertig jaar geleden heb gekocht denk je misschien dat ik een rijke stinkerd ben. Maar de verkoopprijs waar je ooit op hebt gehoopt haal ik niet, denk ik. Het grote feest dat mij was beloofd zit er waarschijnlijk niet in.’

Met de economie ‘op trillen’ en de stijging van de hypotheekrente wordt het de komende maanden spannend op de huizenmarkt, denkt Huijnen. ‘Niet dat ik klaag hoor, maar de prijzen in Amsterdam zijn de laatste twee jaar nauwelijks meer gestegen. Om de stad heen, ook in Amersfoort, ging de stijging juist gewoon door. Vooral jonge gezinnen gaan door de hoge prijzen toch versneld de stad uit.’

Een bezichtiging tijdens de Open Huizen Dag. Beeld Pauline Niks

‘Nu mag ik weer kiezen hoe laat ik wil komen’

Soms mocht zij niet eens naar een bezichtiging komen, in de anderhalf jaar dat Lineke Henriquez (57) op zoek is naar een nieuwe woning in Amersfoort. Zij wil haar gezinswoning in dezelfde stad inruilen voor een appartement of - liever nog - een fijne bungalow. Inmiddels krijgt zij van makelaars weer alle tijd om woningen te bekijken: ‘Ik mag zelf kiezen hoe laat ik wil komen.’

Ze begrijpt het wel; de markt is zó veranderd, onder meer door de stijging van de energiekosten. ‘Dat maakt onzeker. Wat voor energierekening krijg je in een volgende woning?’

Haar dochter Naomi Henriquez (28, verpleegkundige) is ook op zoek naar een koopwoning, om te gaan samenwonen. Haar vriend is timmerman en zou dus best wat kunnen klussen, maar toch hoopt zij op een huis dat nu al energiezuinig is. ‘Je krijgt wel subsidie, maar je moet van de verduurzaming toch nog zelf een groot deel betalen.’