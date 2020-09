De witte professor die loog dat ze zwart was

Rachel Dolezal, de witte Amerikaanse activiste die zich een Afrikaans-Amerikaans uiterlijk en identiteit aanmat. Beeld AP

Het bekendste voorbeeld is de inmiddels 42-jarige Rachel Dolezal, over wie recentelijk nog een Netflix-documentaire werd gemaakt: The Rachel Divide. Geboren als meisje met blond haar en blauwe ogen in het Noord-Amerikaanse Montana, transformeerde Dolezal zich als dertiger in de zwarte vrouw die ze zich voelde.

Ze verfde haar haar donker en maakte het kroezig met permanent. Haar huid maakte ze lichtbruin met make-up. Ze loog tegen haar vrienden en collega’s dat ze van zwarte origine was en schopte het tot voorzitter van een mensenrechtenorganisatie die opkomt voor zwarte Amerikanen. Haar witte ouders onthulden uiteindelijk in 2015 dat Dolezal loog.

Jessica Krug

Donderdagavond beleefde ook Jessica Krug haar coming out. Ze is eigenlijk een witte Joodse vrouw uit Kansas, maar de professor loog vrijwel haar hele volwassen leven dat ze zwart was, erkent ze nu in een schuldbewuste brief.

‘Ik heb mijn ervaring als een wit Joods kind in een buitenwijk van Kansas City verborgen gehouden en heb vervolgens diverse valse identiteiten aangenomen: eerst claimde ik dat ik afkomstig was uit Noord-Afrika en uiteindelijk was ik iemand die afkomstig was uit het Caribisch gebied met wortels in de Bronx.’

De leugen is extra wrang omdat Krug doceerde over de Afrikaanse diaspora. Studenten herinneren zich hoe ze haar zwarte identiteit met trots uitdroeg. Naar eigen zeggen is haar gedrag een schoolvoorbeeld van witte mensen die ‘zwarte culturen gebruiken en misbruiken’ om er zelf beter van te worden.

Jeugdtrauma’s

Krug wijt haar leugen aan mentale problemen en trauma’s in haar jeugd. Ze benadrukt dat dit geen excuus is voor haar gedrag. Dolezal claimde eerder ook al dat mishandeling en seksueel misbruik in haar jeugd ervoor heeft gezorgd dat ze zich losmaakte van haar eigen identiteit. Daarna begon ze een nieuw leven en transformeerde ze in de vrouw die ze zich van binnen voelde.

Krug vertelt niet waarom ze alsnog naar buiten is gekomen met de waarheid. Volgens filmmaker Hari Ziyad, die met haar bevriend was, deed ze dit omdat ze ‘betrapt was’.

Haar leugen komt op een gevoelig moment nu er in Amerika een fel debat woedt over racisme en witte mensen die zwarte mensen incorrect zouden behandelen. Krug wordt onder meer verweten dat ze de zwarte identiteit gebruikt ‘als het haar uitkomt’.

First Rachel Dolezal and now Jessica Krug. I’m tired of these women. Liars, who feel that being black is an experience that they can have, as and when it suits them. — Michelle Martin 🇯🇲 (@Michell_writes) 4 september 2020

In een video die Krug eerder dit jaar postte onder haar activistennaam Jess La Bombera is te zien hoe ver het bedrog ging. Met een aangeleerd accent geeft ze af op witte New Yorkers die in haar ogen niet goed zouden hebben gereageerd op de dood van de zwarte George Floyd.