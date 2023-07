De wisseling van de wacht in Den Haag is compleet: ook Sigrid Kaag verlaat het Binnenhof

Sigrid Kaag bij het partijcongres van D66, 13 mei in de RAI in Amsterdam. Beeld David van Dam

Kaag maakte haar naderende afscheid woensdagavond bekend in een interview met Trouw. ‘Mijn werk heeft een zware wissel getrokken op mijn kinderen en mijn man', aldus Kaag over de beslissing om de politiek te verlaten. ‘In 2017 kwam ik naar Nederland omdat ik echt dacht: hier kan ik iets betekenen en het goede proberen te doen. Maar het heeft te veel van hen gevraagd. Ik vind dat ik dit niet nog een keer mag vragen van mijn gezin.’

Daarmee is de politieke generatiewissel op het Binnenhof compleet: alle vier de regeringspartijen gaan met een andere lijsttrekker dan in 2021 de verkiezingen in. Wopke Hoekstra en Mark Rutte maakten maandag bekend dat zij niet langer verkiesbaar zijn, Gert-Jan Segers droeg het leiderschap van de ChristenUnie eerder dit jaar al over aan Mirjam Bikker.

Hoe D66 het gat gaat vullen, is nog niet bekend. Klimaatminister Rob Jetten en fractieleider Jan Paternotte zijn, althans volgens de partijhiërarchie, de meest voor de hand liggende kandidaten om Kaag op te volgen. Jetten was in 2021 nadrukkelijk in beeld maar deed toen een stap opzij voor haar.

Intimidatie, misogynie, bedreigingen

Rond het kabinet bestond al enige tijd de indruk dat Kaag niet meer erg gemotiveerd was om nog lang door te gaan in de nationale politiek. Na de uiterste moeizame formatie van 2021 koos ze voor het ministerschap van Financiën – een post waarmee ze veel politieke macht binnen het kabinet in handen kreeg, maar waarmee ze weinig verwantschap had.

Zelf versterkte ze het beeld dat ze klaar is met de politiek toen ze zich onlangs in College Tour beklaagde over de sfeer van intimidatie, misogynie en bedreigingen die haar in Nederland al jaren omringt. Volgens Kaag hebben haar kinderen daardoor een ‘vertekend en naar beeld van hun eigen land gekregen', zegt ze in Trouw. ‘Dat gun ik ze niet.’

De invloed van de bedreigingen op haar privésituatie had zoveel impact, dat haar hele gezin zou ‘opgelucht’ zijn als ze weer vertrekt uit Nederland, vertelde Kaag in College Tour. ‘Mijn dochters zeggen: het is mooi geweest, mam. Dat is ook een belangrijke boodschap. Ik luister altijd naar mijn dochters.’

Voordat ze koos voor het ministerschap van Buitenlandse Handel bracht Kaag met haar gezin jaren door in het buitenland. Ze zegt in Trouw blij te zijn met wat ze de afgelopen jaren heeft bereikt: ‘Politiek is ongewis, je weet nooit hoelang het gaat duren. Het is geen exacte wetenschap, hè. Maar ik heb zes jaar gediend op verschillende posten. Ik vind dat ik zeker een stempel heb gedrukt.’

Of ze in Nederland zal blijven, weet ze nog niet. Ze wil eerst haar werk als minister van Financiën afmaken. ‘Dan ga ik kijken wat er op me afkomt. Locatie-neutraal, zou ik zeggen.’