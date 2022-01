De Winterspelen naderen en China doet alles om opmars omikron te stoppen: ‘De boodschap is: alles onder controle’

Vrijwilligers van de lokale Communistische Partij die worden ingezet bij de Olympische Winterspelen in Beijing zwaaien met vlaggen bij een voorbereiding. Beeld Kevin Frayer / Getty Images

Leen, wat merk je van de omikronuitbraak in jouw standplaats Beijing?

‘In Beijing merk je er niet zo veel van, maar als je buiten Beijing wilt reizen dan zitten daar risico’s aan vast. De stad uitreizen is geen probleem, maar als er op je bestemming ook maar één besmetting wordt gevonden, loop je het risico dat je Beijing niet meer in mag.

‘Je hebt dus een stuk minder bewegingsvrijheid dan normaal, maar dat is al sinds half november het geval. Het is ook niet verrassend, want de Winterspelen komen eraan. Hoe dichter die komen, hoe zenuwachtiger de overheid is en hoe strenger de regels worden.

‘Ik heb daar in mijn planning rekening mee gehouden door in november veel op reportage te gaan. Nu blijf ik meer in Beijing en maak ik voor elke reis een afweging: is het echt de moeite waard? En kan ik de risico’s beperken door zo kort mogelijk te gaan?’

Omikron verspreidt zich waarschijnlijk al ruim twee weken door China, is het virus de laatste dagen op nieuwe plekken opgedoken?

‘Voor zover we weten niet. De nu bekende besmettingen met omikron zijn gevonden in de miljoenenstad Tianjin, dichtbij Beijing, en in Anyang in de provincie Henan. In Tianjin zijn er nu 97 gevallen, in Anyang 84. Tianjin is nu op slot, en in Anyang mogen mensen de straat niet meer op.

‘Maar als je weet dat omikron veel besmettelijker is dan delta, dat de bron van de uitbraak nog niet is gevonden, en dat het bijna twee weken heeft geduurd tussen de eerste besmetting en de maatregelen, dan kan het bijna niet anders dan dat er in andere steden ook besmettingen zijn.

‘Zeker met Chinees Nieuwjaar in aantocht wordt dat spannend. Dan reizen Chinezen door het hele land om hun familie te zien. Provincies met een handvol besmettingen roepen mensen nu al op om dat dit jaar niet te doen. Dan wordt dit voor de derde keer op rij een Nieuwjaar in mineur.’

Je schreef vorige week over gemor onder de bevolking over de lockdown in Xian, verraste dat je?

‘Niet echt. Over het algemeen is er weinig kritiek op het zero-covidbeleid, maar als Chinezen persoonlijk in een ernstige lockdown terechtkomen, dan leidt dat soms tot zulke pijnlijke situaties dat ze zich wel uitspreken. Dat zag je ook tijdens de eerste lockdown in Wuhan.

‘In eerste instantie houden Chinese media die klachten onder de pet. Maar als het breder lijkt te leven, wordt er soms toch aandacht aan gegeven, maar dan meteen met een oplossing erbij. De boodschap is dan: ‘Dit was een probleem, maar nu is het geregeld.’

‘Het wordt ook vaak gebracht als een probleem van de lokale overheid, dus worden de lokale functionarissen bestraft. In Xian, waar de lockdown slecht georganiseerd was, zat daar een kern van waarheid in. Maar veel lokale bestuurders voeren ook maar gewoon orders van hogerhand uit.’

De omikronvariant is zeer besmettelijk, houdt de Chinese regering vast aan het zero-covidbeleid?

‘Ja, de discussie daarover wordt eigenlijk niet eens gevoerd. Er is een viroloog die online zijn twijfels heeft uitgesproken, maar in de staatsmedia hoor je dat soort geluiden niet. Er wordt heel onderkoeld verslag gedaan van de uitbraak. Het aantal besmettingen wordt gemeld, maar de media laten in het midden of dat allemaal omikrongevallen zijn. Over de gevolgen van de uitbraak voor het beleid hoor je niets.’

Wat als de uitbraak nog niet onder controle is wanneer de Winterspelen over drie weken beginnen?

‘Ook dat is een vraag die hier niet aan bod komt. De boodschap van de Chinese overheid is: geen paniek. Alles is onder controle. We zijn goed in het uitstampen van uitbraken, dat hebben we vaker gedaan, en we gaan deze keer precies hetzelfde doen.

‘Dus als er nieuwe gevallen in andere steden komen, zullen die ook op slot gaan. Er is geen enkel signaal dat de regering versoepelingen overweegt omdat omikron minder schadelijk is. De Communistische Partij is sowieso erg risico-avers, en dat is alleen maar sterker in de aanloop naar een internationaal evenement.

‘Op een persconferentie over de Winterspelen vroegen buitenlandse media laatst of het mogelijk is dat ook Beijing in volledige lockdown moet. Het antwoord was nee, tenzij er daar een grootschalige uitbraak is. Dat kunnen ze natuurlijk niet garanderen, dus eigenlijk is alles mogelijk.

‘Maar je kan je afvragen of zo’n lockdown invloed zou hebben op de Winterspelen. Die vinden namelijk plaats in een volledig afgezonderde bubbel. Iedereen wordt vanaf het vliegveld direct naar de Olympische zone gestuurd en komt daar niet meer uit. Het lokale personeel werkt en verblijft ook in die bubbel. Het is echt een wereld op zich.

‘Die bubbel was bedoeld om China te beschermen van de sporters, maar werkt natuurlijk ook de andere kant op. Ik denk overigens dat het risico op besmetting in de bubbel nog steeds groter zal zijn.’

Hoe ziet het er op langere termijn uit voor China? Gaan het land het zero-covidbeleid nog loslaten?

‘De meeste experts zeggen dat we in 2022 geen versoepelingen kunnen verwachten. Eind oktober is er een belangrijk partijcongres waarop President Xi zijn derde termijn hoopt te verzilveren. In de aanloop daarnaartoe zal hij zo weinig mogelijk risico’s willen nemen.

‘Er zijn bovendien studies die erop wijzen dat het rond laten gaan van het coronavirus in China tot enorm veel ziekenhuisopnames zou leiden. De bevolking heeft weinig natuurlijke immuniteit opgebouwd en het is nog maar de vraag hoe goed de Chinese vaccins werken tegen deze variant.’