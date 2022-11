De Winterramp van Altsjevsk: wat er kan gebeuren als de verwarming uitvalt in Oekraïne

Sneeuw in Kreminna, een stad in dezelfde regio (Loehansk) als Altsjevsk. Beeld Future Publishing via Getty

De ramp begon op 22 januari 2006, toen het dertig graden vroor, met een geknapte, ondergrondse waterleiding. Als gevolg viel een van de twee ketelhuizen uit in Altsjevsk, een industriestad in de Donbas met zo’n 100 duizend inwoners. Vrijwel meteen zat de halve stad zonder warm water in een van de koudste winters in decennia.

Het ongeluk zou beperkte gevolgen hebben gehad als de medewerkers van het ketelhuis meteen de waterleidingen hadden leeggepompt. Maar daar wachtten ze, om onduidelijke redenen, ruim zes uur mee. Toen was het te laat: het water in de leidingen was al bevroren. Door de hele stad vroren leidingen kapot. Tot overmaat van ramp viel ook het tweede ketelhuis uit door een stroomstoring.

Altsjevsk bevroor. Radiatoren vielen uit en de temperatuur in huizen zakte tot ver onder het vriespunt. Inwoners probeerden hun woningen te verwarmen met gasovens en waterkokers, maar die konden niet op tegen de kou.

Evacuatie

De autoriteiten zagen maar één oplossing: evacueren. Tienduizenden mensen werden met auto’s en treinen naar andere steden gebracht. Gezinnen met jonge kinderen kregen onderdak in sanatoria op de Krim. Studenten belandden in het Karpatengebergte in het zuidwesten van Oekraïne.

Het land redde de stad. Oekraïners zamelden warme kleding, dekens en elektrische kachels (de stad had nog wel elektriciteit) in voor de achterblijvers. Toenmalig president Viktor Joesjtsjenko reisde af naar Altsjevsk en de regering stuurde meer dan drieduizend reparateurs en reddingswerkers naar het rampgebied.

De ravage was zo groot dat het ruim een maand duurde tot er weer warm water stroomde in de stad. De ramp legde de erbarmelijke staat van verouderde energienetwerken uit de Sovjet-Unie bloot in Oekraïne. De regering beloofde hervormingen, maar die zijn slechts deels doorgevoerd. Altsjevsk ligt sinds 2014 in door Rusland bezet gebied.