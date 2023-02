De winter is dit jaar al in de Krokusvakantie voorbij. ‘Kijk, deze bloemen staan al in bloei’

Het is nog koud buiten, maar de zon geeft ineens een voorjaarsgevoel. De natuur had dat gevoel al langer. Bloemen en bomen lopen uit, veel vroeger dan goed voor ze is. Wandelaars in landgoed Amelisweerd zijn er blij mee. ‘Ik vond de winter dit jaar zo grauw en grijs.’

‘Kijk, deze bloemen staan al in bloei’, zegt Martijn van Lierop (37), terwijl hij met zijn zoon Morris (3) bij een stel bloeiende narcissen neerknielt. Op de eerste dag van de voorjaarsvakantie bezoeken ze met moeder Anouk van Lierop (37) en dochter Robbin (6) landgoed Amelisweerd in Bunnik. Ze lopen een route die op internet ‘De winterwandeling’ heet, maar eenmaal in het bos, blijkt die naam achterhaald. Op deze zonnige maandag, vlak voordat woensdag de meteorologische winter eindigt, is de lente onmiskenbaar aangebroken.

Het is meer regel dan uitzondering aan het worden dat de lente zich aandient voor de winter officieel ten einde is, zegt Arnold van Vliet, bioloog bij de Wageningen Universiteit. Vanwege de klimaatverandering zijn de winters steeds zachter. Het gedrag van bomen, planten en dieren verandert daardoor. ‘Gele kornoelje, klein hoefblad en speenkruid bloeien dit jaar een maand eerder dan vijftig jaar geleden normaal was’, zegt Van Vliet.

Studenten Hannah Blackhall (22) en Wietze Nicolaï (22) genieten ervan, zeggen ze terwijl ze bij boerderij De Zonnewijzer de langharige schapen achter het hek gadeslaan. ‘Ik vond de winter dit jaar zo grauw en grijs, dat ik voor het eerst last heb gehad van een winterdepressie’, zegt Blackhall. Nu sinds een paar dagen het zonnetje terug is en ze de eerste bloemetjes op de Utrechtse universiteitscampus de Uithof heeft zien bloeien, voelt ze zich een stuk lichter.

Fenologisch waarnemingsnetwerk

Bioloog Van Vliet kent de verandering van de Nederlandse natuur als geen ander. Toen internet nog in de kinderschoenen stond en hij nog maar net bioloog was, begon Van Vliet met de website natuurkalender.nl. Daar volgt de bioloog de bloeiperiode van bloemen en planten, dankzij een ‘fenologisch waarnemingsnetwerk’ van natuurliefhebbers die hun eerste bloeiers doorgeven. Vervolgens vergelijkt hij de informatie die dat oplevert met die van de periode van 1940 tot 1968, toen Nederland een soortgelijk netwerk had. Dat levert een schat aan informatie op.

‘In 2023 verwacht ik dat de start van de bloeiperiode van sneeuwklokjes uitkomt op 15 januari’, zegt de bioloog, ter illustratie. ‘Vijftig jaar geleden begon die pas op 22 februari.’ De verschuiving maakt de natuur kwetsbaarder, zegt hij. ‘Het gebeurt namelijk ook dat het in februari of maart nog gaat vriezen en dan zijn planten al uit hun beschermende winterrust.’ Om dan alsnog te overleven, spreken de planten hun reserves aan. Als planten dat ieder jaar moeten doen, verzwakken ze.

Eric Pepers fotografeert een bloeiende boom in Amelisweerd. Beeld Raymond Rutting/VK

Utrechter Eric Pepers (68) fotografeert in Amelisweerd een van de eerste bomen die al witte bloesem draagt. ‘Zo mooi’, zegt hij. Zorgen over de natuur maakt hij zich niet. Pepers wandelt iedere dag over het landgoed. ‘Ik zeg weleens: slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding’, zegt Pepers die vandaag een leren broek en leren jas draagt. Hoewel de plek steeds dezelfde is, maakt Pepers ‘iedere dag een andere wandeling’, omdat de natuur continu verandert. De foto stuurt hij naar een vriendin en naar zijn dochter. ‘Is de lente in Rotterdam ook zo mooi?’, is het bijschrift. ‘Hier wel!’

Herfstblad op het ijs

De vroege lente is het gevolg van een ‘bizarre’ winter, zegt bioloog Van Vliet. ‘Het begon met een paar dagen schaatsen in december. Het herfstblad van de bomen lag toen nog op het ijs, omdat we ook al zo’n warme herfst hebben gehad.’ Rond de jaarwisseling was het vervolgens uitzonderlijk warm. Daarna was het minder extreem, maar alsnog warmer dan normaal. In januari was de gemiddelde temperatuur in De Bilt 5,8 graden Celsius, blijkt uit cijfers van het KNMI. Dat is 2,2 graden warmer dan de gemiddelde januarimaand, zoals die is gemeten tussen 1990 tot 2020.

Maar hoe vroeg de lente ook komt, voor Peter Sies (58) en zijn cliënten Mitchell (28) en Elfred (65) van de dagbesteding Reinaerde, gaat het werk in Amelisweerd het hele jaar door. De mannen verzamelen maandag in de pas gesnoeide appelboomgaard de takken en gooien die op een grote hoop. De seizoenen bepalen hun werk, zegt begeleider Sies. ‘Bladeren opruimen in de herfst, hekken schilderen in het voorjaar.’ Of de lente vroeger komt, maakt voor hen niet uit. ‘Gelukkig hebben we tenminste seizoenen’, zegt Sies, die zichzelf meer een ‘zorgman’ dan een ‘natuurman’ noemt. ‘Dat houdt het voor de jongens nog een beetje afwisselend.’

Voor de familie Van Lierop blijkt de 3 kilometer lange winterwandeling ondertussen een hele opgave. Door een combinatie van al voetballend lopen, een pannekoek in een vooruitzicht en een educatieve stops met weetjes over planten, proberen de ouders hun kinderen vooruit te krijgen. ‘Gelukkig is het lekker weer’, zegt vader Martijn. ‘Anders waren ze helemaal niet te genieten.’