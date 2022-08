De winnaar & verliezer van de week: Tom Cruise redt het grote scherm, Zoom heeft postcoronadip

Tom Cruise Beeld Getty

Winnaar: filmster Tom Cruise

Aan Tom Cruise zal het in elk geval niet liggen. Als testpiloot Pete ‘Maverick’ Mitchell schoot hij deze zomer niet alleen de uraniumfabriek van een niet nader genoemde, maar tamelijk Iran-achtige schurkenstaat aan flarden, hij redde ook nog eens bijna eigenhandig de bioscopen. Wereldwijd bracht de 60-jarige veteraan met zijn Top Gun: Maverick al 1,4 miljard euro in het laatje, waarmee het luchtgevechtenepos afstevent op de toptien van best bezochte films aller tijden.

Met wat hulp van andere kaskrakers, zoals Jurassic World: Dominion en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, allebei met recettes van net onder de 1 miljard euro, bezorgt Cruise bioscopen aller lande langzaam maar zeker weer wat ademruimte. Dat konden ze ook wel gebruiken, na de desastreuze pandemiejaren. Op het niveau van voor de pandemie zitten de bioscopen nog niet, wat ook komt doordat er in de coronaperiode veel minder films in productie konden gaan, waardoor er nu minder films draaien. Toch verwacht het Britse onderzoeksbureau Gower Street dat in Europa, Afrika en het Midden-Oosten dit jaar 62 procent meer bezoekers de weg naar het witte doek zullen vinden dan in 2021.

Gaat het dan overal beter? Niet bij het Britse Cineworld. De op een na grootste bioscoopketen in de Verenigde Staten dreigt failliet te gaan. Tegen Cineworlds schuld van ruim 5 miljard euro zijn zelfs Tom Cruise en zijn F-14 Tomcat niet opgewassen.

Eric Yuan Beeld AP

Verliezer: Zoom-topman Eric Yuan

Van het grote naar het kleine scherm is slechts een bescheiden stap. Zo beroerd als de coronajaren waren voor bioscopen, zo lucratief pakte de pandemie uit voor Eric Yuan (1970), een Chinees-Amerikaanse zakenman die in 2011 zijn goedbetaalde baan bij netwerkfabrikant Cisco opgaf toen zijn werkgever geen brood zag in een ideetje van Yuan voor een mobielvriendelijk videosysteem.

Dus deed Yuan het zelf maar, en richtte het bedrijf Zoom op. Yuans videodienst beleefde in 2019 al een succesvolle beursgang, maar de grote internationale doorbraak kwam op het conto van het coronavirus. Zoom groeide uit tot de populairste videodienst onder thuiswerkers. Vergaderden in 2019 nog dagelijks tien miljoen mensen via Zoom, in 2020 waren dat er plots driehonderd miljoen.

Met het einde van de coronapandemie lijken de hosannajaren van Zoom echter ook voorlopig voorbij. Niet dat Zoom het zo belabberd doet: in het tweede kwartaal van dit jaar groeide de omzet nog altijd met 8 procent, bleek afgelopen week. Alleen was dat minder dan de dubbele cijfers waarop analisten gehoopt hadden. En dus kelderde de koers van Zoom in een week tijd liefst 18 procent. Van de beurswaarde, op het hoogtepunt in de herfst van 2020 nog 159 miljard dollar, is nog slechts een schamele 25 miljard over.