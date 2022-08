De winnaar & verliezer van de week: John ‘Agnelli’ Elkann en Jack ‘Alibaba’ Ma

Exor-ceo John Elkann Beeld Getty Images

Winnaar: John ‘Agnelli’ Elkann

Het wordt mogelijk om op de Amsterdamse beurs te investeren in de autofabrikanten Fiat en Ferrari, voetbalclub Juventus en zakentijdschrift The Economist. In één klap, want die bedrijven zijn geheel of gedeeltelijk eigendom van het investeringsvehikel Exor van de Italiaanse familie Agnelli. Het Amsterdamse beursbedrijf Euronext heeft deze week de verhuizing goedgekeurd van Exor, het investeringsvehikel van de familie, van de beurs van Milaan naar Amsterdam.

Exor wordt geleid door de Amerikaan John Elkann (46), een van de erfgenamen van pater familias Gianni Agnelli (1921-2003) en troonopvolger in het familie-imperium. Het fonds zetelt juridisch gezien al in Amsterdam, gelokt door bepaalde voordelen in het vennootschapsrecht en vooral de gunstige fiscale voorwaarden van het belastingparadijsje aan de Noordzee. Veel dochterbedrijven zoals autogroep Stellantis volgden dezelfde route.

Na meer dan vijftig jaar aan de beurs van Milaan, wordt nu ook het aandeel verhuisd naar Nederland. Het fonds met een marktwaarde van zo'n 16 miljard euro en zo'n 75 duizend werknemers investeert in tal van bedrijven, waaronder schoenenmerk Louboutin, truckfabrikant CNH en de Italiaanse krant La Stampa. De concentratie in Nederland laat volgens het moederbedrijf beter zien dat de onderneming wereldwijd actief is. Ook bezuinigt het op het aantal toezichthouders. De Italiaanse vervalt, de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijft over. De AFM moet de verhuizing nog wel goedkeuren. Van het in 1927 gestichte fonds heeft de familie nog 52 procent van de aandelen in handen. Het aandeel Exor behoort nog niet tot de winnaars van de post-pandemie-periode. Het afgelopen jaar daalde de koers met zo’n 8 procent.

Alibaba-oprichter Jack Ma. Beeld AFP

Verliezer: Jack ‘Alibaba’ Ma

De beurstoekomst van het Chinese handelsplatform Alibaba, opgericht door de bekende Chinese internetondernemer Jack Ma, is zeer onzeker geworden. De notering van het bedrijf aan de beurs van New York staat zwaar onder druk. Het bedrijf werd door de Amerikaanse toezichthouder SEC op een lijst gezet van ondernemingen die in 2024 hun notering in New York mogelijk zullen verliezen. Dat lot kan alleen worden afgewend als ze alsnog volledige inzage geven in hun bedrijfsgegevens.

Die inzage stuit op grote bezwaren van de Chinese regering, die controle door een Amerikaans overheidsorgaan beschouwt als een aanslag op de staatsveiligheid. Internetbedrijven als Alibaba, JD (e-commerce) en Baidu (zoekmachine) beschikken immers over een schat aan persoonlijke gegevens van Chinese staatsburgers. Deze week verklaarde Alibaba nog wel dat het zal ‘streven’ naar handhaving van zijn positie op de Amerikaanse beurs, naast zijn plek op de beurs van Hong Kong. Het ius de vraag of dat gaat lukken nu de Chinese staat sowieso meer greep wil krijgen op de techbedrijven uit eigen land.

Jack Ma (57) werd tot 2020 vooral gevierd als een van de grootste internetondernemers van China. In dat jaar stak hij echter een kritische toespraak af over de Chinese economie en autoriteiten. Daarop draaide de wind onmiddellijk. De beursgang van zijn financiële conglomeraat de Ant Groep werd verhinderd en het bedrijf kwam onder vuur te liggen van toezichthouders. Ma verdween een tijd uit het openbare leven, naar verluidt voor een stevige oorwassing door de communistische partij.

Een week geleden meldde de Wall Street Journal dat Ma zijn zeggenschap over de Ant Groep zal opgeven. Via een aantal vennootschappen is hij nog steeds de baas, maar een herstructerering moet zijn rol beperken.