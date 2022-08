De winnaar & verliezer van de week. Adam Neumann kan weer wat techmiljardair Peter Thiel niet mag: bouwen

Adam Neumann Beeld FilmMagic

Winnaar: Adam Neumann

‘We zien graag dat oprichters van bedrijven voortbouwen op successen uit het verleden door te groeien uit geleerde lessen’, zei Marc Andreessen over de nieuwste investering van zijn durfkapitaalbedrijf. De gunsteling, Flow, is een onbekende, maar dat geldt niet voor de oprichter ervan.

Dat is namelijk Adam Neumann, de afgezette oprichter van WeWork. Naarmate hij groeide als verhuurder van kantoorruimtes, kromp de werkruimte van het personeel op het hoofdkantoor, terwijl de werkruimte van Neumann zelf daar bleef uitdijen, tot zelfs een sauna en koud dompelbad aan toe. Het is in een notendop waar het zo fout ging met WeWork: het ego van de ceo was belangrijker dan de werkelijke activiteit van het bedrijf.

Toen WeWork in 2019 naar de beurs wilde tegen een waardering van 47 miljard dollar, bleken beleggers heel anders te denken over de werkelijke waarde. WeWork was een vastgoedboer die een luchtkasteel had gebouwd, en daarmee 219 duizend dollar per uur verloor. Er volgde een afwaardering van bijna 40 miljard dollar, de beursgang werd afgeblazen, en Neumann werd met een oprotpremie van 445 miljoen dollar de deur gewezen.

Nu krijgt de Israëlisch-Amerikaanse zakenman, met dank aan 350 miljoen dollar van Andreessen Horowitz, dus een nieuwe kans in dezelfde sector. Al is het wel in een ander segment, namelijk dat van de huur op de woningmarkt. Flow heeft daarvoor al duizenden appartementen aangekocht. Zijn nieuwe investeerder zal vast in de gaten houden hoezeer Neumanns eigen kantoor de komende tijd uitdijt.

Peter Thiel Beeld Getty Images

Verliezer: Peter Thiel

De Duits-Amerikaanse techmiljardair Peter Thiel is door zijn jongste vaderland de wacht aangezegd. Zijn bedrijf Second Star krijgt namelijk geen vergunning om in Nieuw-Zeeland een luxeoord te bouwen aan een door bergen omringd meer.

Thiel verwierf in 2011 het Nieuw-Zeelandse burgerschap, wat tot protesten leidde aangezien Thiel het land tot dan toe nog maar vier keer kort had bezocht, en daarmee niet voldeed aan de vereisten voor een paspoort. Officieel is er voor hem een uitzondering gemaakt vanwege zijn filantropie – wat de kritiek voedde dat Thiel zijn burgerschap heeft gekocht – en zijn ‘uitzonderlijke ondernemende kwaliteiten’.

Door dat ondernemerschap hebben milieuactivisten nu een streep weten te trekken. Thiel wou dichtbij het skioord Wanaka een luxueus gebouw neerplanten op een gebied ter grootte van elf voetbalvelden waar het voor puissant rijken prettig toeven zou zijn. Maar die vergunning is na klachten geweigerd door de districtsraad van Queenstown-Lakes. Het bunkerachtige gebouw zou te grote negatieve gevolgen hebben voor het omliggende landschap.

Het argument van Second Star dat het Japanse architectenbureau Kengo Kuma het gebouw zo had ontworpen om op te gaan in het glooiende landschap was gericht aan dovemansoren, net als de verklaring dat het luxeoord de hele regio economische welvaart zou brengen.

Thiel blijft hiermee overigens niet verstoken van onderdak in Nieuw-Zeeland. De excentrieke libertair maakt deel uit van een groep superrijke ondernemers die zich voorbereiden op een apocalyptische sociale, politieke of ecologische desintegratie door in Nieuw-Zeeland afgelegen schuiloorden op te kopen, zo onthulde The Guardian enkele jaren geleden.