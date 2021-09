De wereldeconomie doet het beter dan verwacht, maar corona zorgt voor een grotere kloof tussen arm en rijk

Arbeiders in een caravanfabriek in Turkije, waar de economie er alweer gunstiger voor staat dan voor de coronacrisis. Beeld Getty

Het demissionaire kabinet besloot deze week definitief te stoppen met de steunprogramma’s voor het bedrijfsleven, een teken dat de coronacrisis voor de economie voorbij is. Ook in veel andere landen zijn doemscenario’s over een economische recessie niet uitgekomen. De wereldeconomie herstelt zich sneller dan verwacht na de lamlegging van vele sectoren tijdens lockdowns. In sommige landen is de economie zelfs alweer gegroeid tot boven het niveau van voor de pandemie. Welke landen herstellen het snelst? En zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de hosannaverhalen?

In het voorjaar van 2020 braken de krimp- en werkloosheidscijfers record na record, maar de zeer diepe economische dip lijkt niet tot een langdurige recessie te leiden. Na de financiële crisis in 2008 duurde het in veel landen tot 2012 of 2013 voordat er geen sprake meer was van perioden met krimp. Nu lijkt de wereldeconomie binnen twee jaar terug te veren.

In december 2020 voorspelde de Oeso voor heel 2021 een wereldwijde groei van 4,2 procent. Eind mei stelde de organisatie voor internationale economische samenwerking de prognose al bij naar een jaargroei van 5,8 procent. Vooral door de snelle uitrol van vaccins en het afschaffen van veel coronamaatregelen komt de wereldeconomie volgens de organisatie al dit jaar weer op het niveau van voor de crisis. In juli bevestigde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dit beeld, met de kanttekening dat rijke landen sneller herstellen dan verwacht, en dat in veel armere landen de prognoses juist naar beneden worden bijgesteld.

China en Turkije zijn er al

De Oeso voorspelt ook hoelang het duurt voordat landen de coronaklap economisch weer te boven zijn. Turkije en China staan er, als naar het bruto binnenlands product (bbp) wordt gekeken, nu gunstiger voor dan voordat het virus toesloeg. De Verenigde Staten, Finland en Japan zullen waarschijnlijk nog dit jaar weer boven de productiecijfers van voor de corona-uitbraak zitten. Voor veel Europese landen, waaronder Nederland, Frankrijk en Portugal, verwacht de Oeso dat de economie in de loop van 2022 is hersteld.

Voor Australië waren de vooruitzichten aanvankelijk net zo gunstig, maar de Australische economie wist het afgelopen kwartaal maar ternauwernood aan een recessie te ontkomen. Na anderhalf jaar het coronavirus in bedwang te hebben gehouden door middel van korte, strenge lockdowns, bleek het Australische beleid niet goed bestand tegen de besmettelijkere deltavariant.

De economie kan ernstig lijden onder lockdownmaatregelen, maar zodra de strikte regels worden ingetrokken, gaan burgers snel weer als vanouds geld uitgeven. Landen die voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van toerisme, kampen veel langer met tegenvallende economische cijfers. IJsland en Spanje verdienen normaliter relatief veel geld aan internationale toeristen. Pas in 2023 zullen de economieën daar waarschijnlijk weer zijn bijgetrokken.

Zuid-Afrika en Argentinië hebben meer tijd nodig

In Zuid-Afrika en Argentinië zal het herstel hoogstwaarschijnlijk nog langer duren: ruim vijf jaar volgens de prognoses. Zuid-Afrika kende een zware tweede golf en strenge lockdowns begin dit jaar, en volgens de Oeso is veel sneller vaccineren nodig om weer te groeien. De Argentijnse economie leed ook deze zomer nog onder strenge maatregelen, en ook hier is de vaccinatiegraad laag.

De Oeso heeft enkel gekeken naar zogeheten ontwikkelde economieën en opkomende markten, en heeft de armere landen niet onderzocht. Die kampen met een dubbele handicap: de overheid heeft weinig geld voor steunmaatregelen om de economie te stimuleren, en ze hebben weinig vaccins bemachtigd in de vaccinatiewedloop. Hierdoor is het risico op nieuwe uitbraken (waardoor opnieuw lockdowns nodig zijn) veel groter dan in de rijke landen. Het opmerkelijke herstel is oneerlijk verdeeld over de wereld.