Een beeltenis van Xi Jin Ping in het Museum van de Communistische Partij China wordt gefilmd. Beeld EPA

‘Trek het land in om het verhaal van China goed te vertellen.’ Met die instructie presenteerde Xi Jinping zich in 2012 als partijleider aan de wereldpers. Negen jaar later is hij blijkbaar ontevreden hoe het verhaal uit de verf komt, want Xi wijdde er onlangs een studiedag met het Politburo aan. Alle partijleden moeten ‘de juiste toon’ vinden die China een ‘geloofwaardig, aimabel en respectabel’ imago bezorgt. De wereld wacht een stortvloed aan Chinese propaganda, die slimmer en geraffineerder in elkaar zit.

Decennialang spaarde Beijing kosten noch moeite om de internationale publieke opinie naar zijn hand te zetten. Met de wereldwijde expansie van de Chinese staatsmedia was in 2009 meer dan 6 miljard dollar gemoeid. Al zijn daarna geen officiële cijfers bekendgemaakt, in 2017 ging er volgens de Amerikaanse China-kenner David Shambaugh 10 miljard dollar naar het verwerven van Chinese ‘soft power’. Sindsdien zijn de inspanningen opgevoerd.

Iedere regering probeert met publieksdiplomatie de wereldopinie te beïnvloeden, maar China doet dat op ongeëvenaarde schaal, waarbij intimidatie van critici en het rondpompen van desinformatie niet worden geschuwd. Al timmeren Chinese staatsmedia met hun eigen accounts, talloze nepaccounts en assistentie van trollenlegers op westerse sociale media zoals Twitter en Facebook aardig aan de weg, het bereik van de met foto’s van panda’s en hogesnelheidslijnen gelardeerde propaganda is beperkt.

‘Redactionele samenwerking’

Daarom blijft een oudere tactiek waardevol, genaamd ‘boten lenen om de zee te bereiken’. China maakt ‘vrienden’ door redacties van buitenlandse media voor zich in te nemen. Bijvoorbeeld met gratis kopij en videomateriaal van staatstelevisie CGTN en staatspersbureau Xinhua, apparatuur voor noodlijdende redacties of mondkapjes voor journalisten. Cadeautjes maken de geesten rijp voor ingrijpender ‘redactionele samenwerking’. Wie daaraan meedoet, merkt dat instemming met de partijlijn voor China de enige acceptabele vorm van dialoog is.

Deze beïnvloeding viel aanvankelijk niet op, omdat China zich concentreerde op kranten, websites en radiostations voor de Chinese diaspora. Bij ruim tweehonderd onafhankelijke Chineestalige media werd volgens de Financial Times in 2018 kopij van de Chinese staatsmedia overgenomen. Eigen artikelen van kritische redacteuren sneeuwen onder door gratis verstrekte propaganda, tot alleen het geluid uit Beijing over is. Deze werkwijze wordt sinds enkele jaren met wisselend succes ook toegepast op reguliere publieksmedia.

Ook werven Chinese overheidsorganisaties via journalistenvakbonden kandidaten voor persreizen, waarbij journalisten op Chinese kosten worden doordrongen van al het goede onder de Chinese zon. In trainingsprogramma’s die soms maanden duren, leren ze dat verhaal te vertellen en aan zelfcensuur te doen. Chinese trainingen zijn er ook voor regeringen van partners in het Chinese economische masterplan van het Belt Road Initiative (BRI), die kennismaken met mediamanagement Chinese stijl: propaganda en censuur, hardnekkige critici uitschakelen en Chinese hightech die dat vergemakkelijkt.

Soms haken buitenlandse mediavrienden af, vandaar dat ‘boten kopen’ ook populair is. Dat zijn dure advertenties of betaalde supplementen, maar tegenwoordig kopen Chinese geldschieters ook complete mediabedrijven. China vist met een groot net – nieuwsapp of onlinegame, alle communicatiekanalen zijn interessant. Geen land is te onbeduidend voor ‘redactionele samenwerking’, al gaat de Chinese voorkeur volgens de Amerikaanse waakhond voor democratie Freedom House uit naar grote landen, ontwikkelingslanden, BRI-partners en landen met een autoritair politiek systeem of een falend bestuur.

Infrastructuur

In vier Europese landen zijn volgens onderzoek van de International Federation for Journalists, een internationale organisatie van journalistenvakbonden, media in Chinese handen gekomen. In Portugal heeft Global Media Group belangen in twee dagbladen, een sportkrant, een radiostation en tijdschriften. Een stap verder gaat het opzetten van een complete infrastructuur voor bijvoorbeeld digitale televisie, inclusief de programmering en controle over de inhoud. In Afrika zorgt een Chinees bedrijf voor spotgoedkope digitale televisie in dertig landen.

De effectiviteit van al die inspanningen is tot dusver nauwelijks onderzocht. Volgens twee IFJ-enquêtes vinden journalisten zichzelf weerbaar: ze herkennen immers de saaie en onbeholpen stijl van de Chinese staatsmedia als propaganda. Ondertussen sijpelt die propaganda zo gestaag door in internationale media, dat China zijn verhaal steeds beter voor het voetlicht krijgt. Uit IFJ-onderzoek in 54 landen blijkt dat sinds het begin van de coronacrisis in meer dan de helft van de onderzochte landen de berichtgeving over China positiever is geworden, een gevolg van de sluipenderwijs opgebouwde Chinese infrastructuur om nieuws geleidelijk te verrijken met het Chinese standpunt.

Vaak werkt China’s tactiek niet, maar soms wel en dat is het enige wat telt voor Beijing: dat de waarheid – die van China – terrein boekt, desnoods verhaal voor verhaal. Nu voert president Xi de intensiteit op, omdat hij vindt dat Beijings invloed op de internationale opinie achterblijft bij de macht van zijn land.

Hoe dat komt, legt Zheng Ruolin uit op de Chinese staatstelevisie, waar deze oud-correspondent Frankrijk zich beklaagt over de afwezigheid van Chinese sprekers in Franse talkshows. Volgens Zheng lopen Chinezen die in buitenlandse media hun land verdedigen te veel risico. Eén verspreking is al goed voor problemen, in het buitenland maar vooral thuis. Zhang bepleit de ‘vrijheid om fouten te maken’ en zelfs milde kritiek over China te ventileren, zodat Chinese sprekers geloofwaardiger worden voor buitenlanders. Daar moet de staat volgens Zheng mediatrainingen voor organiseren.

China wil weliswaar aardiger overkomen, het Chineestalige verslag van Xinhua over het versterken van China’s stem in het wereldwijde discours staat bol van de oorlogstaal over ‘zwaarden’. Die slaan onwelgevallige meningen neer, tot de wereld een echoput van Chinese opvattingen is geworden. Daarom worden partijleden en ambtenaren voortaan afgerekend op hun persoonlijke bijdrage aan nieuwe systemen die het Chinese verhaal zo goed verspreiden dat het westerse overwicht vanzelf uit het internationale debat verdwijnt.

Xi’s adviseurs geloven heilig dat het Westen in deze informatieoorlog op zijn laatste benen loopt, terwijl China ‘geruisloos en gesmeerd’ elke Chinees van de wieg tot het graf met het correcte verhaal doordrenkt. Buitenlanders zijn minder vatbaar voor propaganda, weet Beijing, maar met een andere toon en ‘nieuwe vrienden’ in de arena van de internationale publieke opinie denkt China een eind komen.