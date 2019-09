‘De wereld van de advocatuur is vanaf vandaag niet meer hetzelfde. Dramatisch’

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie geeft in de Tweede Kamer een reactie op de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

Een geëmotioneerde minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) heeft ‘de walgelijke moord’ op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum in ongekend zware bewoordingen veroordeeld. ‘Als samenleving hebben we de georganiseerde misdaad laten woekeren. Dit zaagt aan de fundamenten van onze democratie.’

Grapperhaus, tot voor zijn ministerschap zelf advocaat in Amsterdam, zei dat de georganiseerde misdaad ‘een grens is overgegaan’. Hij sprak over Wiersum als een advocaat ‘met een zeer goede reputatie’. ‘Ik ben heel kwaad en verdrietig. Ik begrijp de emotie bij de advocatuur, de officieren van justitie en bij rechters. Dit is een schok. We moeten nu onze woede omzetten in rationele daden.’

De minister zei in het belang van het onderzoek niet in te kunnen gaan op vragen over veiligheidsmaatregelen die wel of niet rond Wiersum waren getroffen. Hij heeft opdracht gegeven een speciaal team samen te stellen onder regie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), dat gaat kijken naar de beveiliging van advocaten. ‘Dit team heeft de bevoegdheden om de beveiliging en bewaking te activeren respectievelijk te intensiveren op een wijze die bescherming biedt tegen deze dreiging’, schrijft hij in een brief aan de Kamer.

Deken Evert Jan Henrichs van de Amsterdamse Orde van Advocaten: ‘De Amsterdamse orde van advocaten heeft met ontzetting kennis genomen van het nieuws dat vanochtend onze beroepsgenoot Derk Wiersum in koelen bloede is vermoord. Wij leven met zijn nabestaanden mee. Wij kennen hem als gedreven, vakkundig en integer strafadvocaat. Het is ronduit schokkend dat een advocaat de uitoefening van zijn beroep met de dood moet bekopen. Deze moord is daarom óók een aanslag op de rechtsstatelijke functie van de advocatuur en daarmee de rechtsstaat.’

Strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops: ‘De wereld van de advocatuur is vanaf vandaag niet meer hetzelfde. Dit is een enorme tragedie. Dramatisch. Als Derk Wiersum is doodgeschoten omdat hij de kroongetuige verdedigde – dat is nog niet vastgesteld – dan is dit een regelrechte aanslag op de rechtsstaat. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt, dat een advocaat vanwege zijn functie om het leven wordt gebracht. Een advocaat levert juist een bijdrage aan het functioneren van de rechtsstaat. Als er een verband is tussen het feit dat Wiersum de kroongetuige bijstond en Wiersums dood, zullen advocaten zich voortaan wel twee keer bedenken voordat zij een kroongetuige bijstaan. Dat kan een keerpunt zijn – dat is dan het begin van het faillissement van de rechtsstaat.’

Het Openbaar Ministerie: ‘Het OM heeft met grote afschuw kennis genomen van Derk Wiersums dood. Het politieonderzoek onder leiding van een Amsterdamse officier van justitie is in volle gang en met alle scenario’s wordt rekening gehouden, waaronder het feit dat hij een kroongetuige bijstond. Nederland heeft de laatste jaren kunnen zien dat criminelen tot ongekend en nietsontziend geweld in staat zijn. Daarbij hebben criminelen elkaar geliquideerd en zijn ook onschuldige burgers in gevaar gebracht en gedood. Het Openbaar Ministerie ziet deze moord als een aanslag op de rechtsstaat. Politie en OM zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke(n) wordt opgespoord en voor de rechter wordt gebracht.’

Korpschef Erik Akerboom: ‘Vanochtend heeft er een brute moord plaatsgevonden in Amsterdam. Ik heb er met afschuw kennis van genomen. Met deze brute moord is een nieuwe grens overschreden, nu ook mensen die gewoon hun werk doen niet meer veilig lijken. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden, familie en vrienden, van advocaat Derk Wiersum. Ik wil dat zij weten dat wij er alles aan zullen doen om de dader te pakken. We rusten niet voordat dat gelukt is. Als samenleving kunnen we dit niet accepteren.’

Strafadvocaat Gerard Spong: ‘Dit nieuws is verschrikkelijk. Het effect ervan kan zijn dat strafadvocaten voortaan terughoudend zijn me het bijstaan van kroongetuigen, als de prijs die ze ervoor moeten betalen hun leven is. Als advocaten nu terughoudend worden in het beveiligen van kroongetuigen, heeft de liquidatie mogelijk zijn doel bereikt. In Italië zijn ook advocaten geliquideerd en daar zie je grote schroom als het gaat om het bijstaan van kroongetuigen.

Stijn Franken, strafrechtadvocaat en goede vriend van Bart Stapert die tot voor kort samen met Derk Wiersum kroongetuige Nabil B. heeft verdedigd: ‘Ik ben er alleen maar stil en verdrietig van en kan er nu niet over praten.’

Strafadvocaat Jillis Roelse, die Derk Wiersum persoonlijk goed kende: ‘Derk was een zachte, goeie, collegiale gozer die we ontzettend gaan missen. We spraken regelmatig over zijn beveiliging, voor het laatst twee weken geleden. Hij zei dat hij niet beveiligd wilde worden, dat hij niet voortdurend zo'n Schwarzenegger-type naast zich wilde. ‘Ik ben niet alleen advocaat, maar ook gewoon mens’, zei hij dan. Dan lachte hij die typische glimlach van hem, en fietste hij weg, gewoon door de stad. Omdat hij gewoon op zijn fiets zijn werk wilde kunnen doen. We moeten ons afvragen of mensen binnen het Openbaar Ministerie niet ontzettend naïef zijn geweest over het milieu dat verantwoordelijk is voor deze liquidatie.’

Sander Janssen, advocaat van onder anderen Willem Holleeder, tegenover het ANP: ‘Afschuwelijk’. Janssen heeft als advocaat in het grote liquidatieproces Passage veel ervaring met kroongetuigen – in Passage werkte justitie met twee spijtoptanten. Gaandeweg die zaak schreef Janssen een proefschrift over de kroongetuige in het Nederlandse strafproces en werd daarmee een expert. Hij zegt het ‘te vroeg’ te vinden om nu al, zo kort na de schokkende gebeurtenis, hardop te spreken over de implicaties die de moord op advocaat Wiersum voor het werken met kroongetuigen zou kunnen hebben. ‘Daar ben ik nu absoluut niet mee bezig.’

Strafrechtadvocaat Derk Wiersum is woensdag vlakbij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Het is de tweede keer dat iemand uit de directe omgeving van de kroongetuige is geliquideerd.