De Indiase premier Narendra Modi leidt donderdag op Internationale Yoga Dag een yogasessie in Dehradun in de Indiase deelstaat Uttrakhand. Foto AFP

De weg naar wereldvrede en verzoening komt uit India en heet yoga. De Indiase premier Narendra Modi ging donderdag op Internationale Yoga Dag persoonlijk 50.000 volgelingen in een sessie voor. Trikonasana, cobrahouding en neerwaartse hond als geopolitieke soft power.

Yoga is ‘de grootste verenigende kracht in de wereld’. Waar ‘verdelende krachten’ de overhand krijgen, maken ze alles kapot. Maar yoga levert een bijdrage aan de verspreiding van wereldvrede en broederschap. Dat zei de Indiase premier Narendra Modi donderdag ter gelegenheid van Internationale Yoga Dag.

In Ahmadabad, India. Foto AP

Gekleed in smetteloos wit tenue deed Modi samen met 50.000 volgelingen zijn asana’s (yoga-oefeningen) op zijn matje in het zwaarbeveiligde Instituut voor Bosonderzoek in Dehradun in de uitlopers van de Himalaya. Zestig tv-camera’s volgden zijn ode aan de oeroude lichamelijke en spirituele discipline waarin wereldwijd volgens persbureau Reuters zo’n 80 miljard dollar omgaat.

Daarna strooide Modi een serie tweets uit over zijn 41 miljoen Twittervolgers waarin hij de lof zong van yoga als panacee. ‘Yoga is de weg naar een kalm, creatief en tevreden leven. Het wijst de weg naar het te boven komen van spanningen en angst. Yoga verdeelt niet, maar verenigt. Het bevordert geen animositeit, maar verzoent. Het vergroot het lijden niet, maar heelt.’

I urge people around to world to embrace Yoga.



I also request people to share the joys of Yoga with others by teaching Yoga particularly to today’s youth. This way we can create a healthier planet. pic.twitter.com/aaUFOGXHvi Narendra Modi

Ochtendgloren

Internationale Yoga Dag (dit was de vierde editie) was Modi’s eigen idee. Hij stelde de dag voor tijdens zijn eerste toespraak tot de Verenigde Naties in 2014. Hij deed de algemene vergadering ook meteen de meest geschikte en gunstige datum aan de hand, 21 juni, als langste dag op het noordelijke halfrond.

Premier Modi, een workaholic met een spartaanse levensstijl, is zelf de ideale yogapropagandist. Hij is niet alleen vegetariër en geheelonthouder, maar staat ook elke dag bij het ochtendgloren op om zijn asana’s te oefenen. Hij post ook geregeld filmpjes van zijn yoga-verrichtingen op sociale media. Recent werd er zelfs een animatiefiguur van hem in gebruik genomen met dezelfde rol.

Modi zelf was ook de inspiratie voor de overheidscampagne ‘Als wij fit zijn, is India fit’, gericht tegen de opmars van obesitas in India. Enige pedanterie is hem daarbij niet vreemd. Hij nam vorige maand een fitness-weddenschap aan van topcricketer Virat Kohli. Tot ergernis van de oppositie, die vindt dat Modi zich beter kan bezighouden met banengroei en hoge benzineprijzen.

In Dharamsala, India. Foto EPA

Hindoenationalist Modi maakte donderdag ook duidelijk dat yoga een symbool kan zijn van Indiase nationale trots. ‘Van Dehradin tot Dublin, van Shanghai tot Chicago, van Jakarta tot Johannesburg, yoga is overal’, constateerde hij vergenoegd. ‘Maar de juwelen van India’s unieke erfgoed, zoals yoga, zullen door de rest van de wereld alleen gerespecteerd wordt wanneer wij zelf onze cultuur en tradities respecteren’, liet hij zijn landgenoten ook weten.

Waar Modi wijselijk niet over sprak was het feit dat de gezondheidseffecten van yoga in veel gebieden in India teniet worden gedaan door de rampzalige luchtkwaliteit, vooral veroorzaakt door het verkeer, het afbranden van landbouwgrond en hardnekkige stofstormen. Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie liggen de 14 meest vervuilde steden ter wereld in India. Op veel donderdag geposte yogafilmpjes hadden de yogi mondkapjes op.

In Soweto, Johannesburg, South Africa. Foto EPA

In Huai an, China. Foto Getty

In Guwahati, India. Foto AFP

In Jalandhar, India. Foto AFP

In Nantes, Frankrijk. Foto AFP

In Modhera, India. Foto AFP

In Shiyan, China. Foto AFP