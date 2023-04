De weg is vrij voor Macrons omstreden verhoging van Franse pensioenleeftijd

Parlementsleden van de linkse NUPES-coalitie houden plakkaten in de lucht tijdens een speech van premier Elisabeth Borne. Beeld Alain Jocard / AFP

De stapsgewijze verhoging van de pensioenleeftijd van 62 jaar nu naar 64 jaar in 2030 is zowel de belangrijkste als meest omstreden maatregel van de pensioenhervorming. Tegenstanders wijzen erop dat werkenden ongelijk worden geraakt: de impact is vooral groot voor wie op jonge leeftijd begon met werken, relatief vaak in zware en laagbetaalde banen. Donderdag werd nog massaal tegen de plannen gedemonstreerd, de twaalfde landelijke actiedag sinds de regering de plannen heeft bekendgemaakt.

In Frankrijk werd met spanning uitgekeken naar de uitspraak van de Constitutionele Raad, die moest beoordelen of de pensioenplannen in overeenstemming zijn met de grondwet. Het is de laatste stap in het politieke proces rond de pensioenhervorming. Nu die is afgerond, kan president Macron de zwaar bevochten wet uitvaardigen. Ook het voorstel van linkse partijen om een referendum te organiseren over de verhoging van de pensioenleeftijd, werd door de raad afgekeurd.

Over de auteur

Eline Huisman is correspondent Frankrijk voor de Volkskrant. Ze woont in Parijs.

Hoewel president en regering hoopten dat met het oordeel van de raad het verzet zou afnemen, lijkt dat nog allerminst aan de orde. De vakbonden hebben in reactie op het oordeel Macron verzocht de wet niet af te kondigen, en roepen op tot een nieuwe grootschalige actiedag op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Tot die tijd weigeren ze in gesprek te gaan. Eerder deze week had Macron de bonden uitgenodigd in een poging alsnog een gesprek tot stand te brengen.

Ook de politieke oppositie lijkt zich niet bij de beslissing neer te leggen. ‘De strijd gaat door’, beloofde Jean-Luc Mélenchon, leider van het radicaal-linkse La France Insoumise, een van de grotere oppositiepartijen in het parlement. De alliantie van linkse partijen heeft Macron eveneens gevraagd de wet niet uit te vaardigen. Ook Marine Le Pen van het extreem-rechtse Rassemblement National zei vrijdagavond in reactie op de Constitutionele Raad dat de pensioenhervorming ‘nog niet is bezegeld’.

Niet alle onderdelen van de pensioenwet werden door de raad goedgekeurd. Onder meer de seniorenindex, die bedrijven met meer dan duizend werknemers zou verplichten te publiceren hoeveel ouderen zij in dienst hebben, hoort volgens de raad niet thuis in de pensioenhervorming. Die maatregel wordt dan ook geschrapt.

Vrijdagavond hadden zich ruim drieduizend demonstranten voor het gemeentehuis in Parijs verzameld. Op honderddertig andere plaatsen in Frankrijk zijn eveneens acties aangekondigd voor vrijdagavond.