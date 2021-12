De week van een ziekenhuisbestuurder: ‘Halen we extra bedden uit de kelder?’

Code zwart hangt als een onweerswolk boven de zorg deze week. Bestuursvoorzitter Wim van Harten van ziekenhuis Rijnstate vertelt over virusontkenners, noodscenario’s en een kliniek die uit voorzorg dichtgaat. ‘Onze mensen doen hun best anderen te helpen en worden vervolgens agressief bejegend.’

‘Ik erger me’, zegt Wim van Harten woensdagmiddag tijdens een van de drie telefoongesprekken die hij deze week met de Volkskrant voert. ‘Ik erger me aan die volleyballers die besloten ‘s ochtends vroeg te gaan trainen toen ze ’s avonds niet meer mochten.’

Van Harten is voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstate. Het Arnhemse ziekenhuis ontvangt deze week – waarin code zwart als een onweerswolk boven de zorg hangt – geen journalisten. Wel wil Van Harten de krant telefonisch op de hoogte houden van de situatie ter plaatse en van zijn eigen beslommeringen, ergernissen en zorgen.

‘Als je zo’n training verplaatst, dan snap je niet dat de maatregelen zijn ingesteld om mensen elkaar minder te laten ontmoeten’, zegt hij over de Bilthovense volleyballers. ‘Op deze manier span je het paard achter de wagen. En ja, ik denk dat dat tekenend is voor hoe we in Nederland met de coronamaatregelen omgaan. Veel mensen vinden dat we het met z’n allen beter moeten doen. Maar voor zichzelf zoeken ze de grenzen op.’

Schizofrenie

Die schizofrene houding heeft haar weerslag op het ziekenhuis in Arnhem, blijkt uit de gesprekken met Van Harten. Zo vertelt hij maandagmiddag dat hij een flinke toename verwacht van het aantal coronapatiënten dat die week moet worden opgenomen. Wat hem daarbij vooral zorgen baart, is de ‘onvoorspelbaarheid van de groei’. Want als het harder oploopt, moeten ze het aantal plekken op de covidafdeling en de intensive care sneller opschalen. ‘Dat gaat spanningen opleveren’, zegt Van Harten, ‘want we hebben hier afgesproken een minimum aantal operatiekamers open te houden voor mensen met andere problemen.’

Dat de situatie al redelijk penibel is, blijkt diezelfde maandag. Rijnstate besluit die dag dat de kliniek in Zevenaar vanaf maandag 6 december tijdelijk de deuren moet sluiten. Personeel van die locatie kan dan bijspringen bij de zorg voor coronapatiënten. Een dag later ontstaat onrust bij de intensivisten, omdat de intensive care in Arnhem voller en voller raakt. Woensdag meldt Van Harten dat er nog slechts één plek vrij is waar een coronapatiënt terecht zou kunnen. Donderdag zegt hij dat Rijnstate de opdracht heeft gekregen van het landelijke coördinatiecentrum om het aantal ic-bedden van twaalf naar veertien te brengen.

Het ziekenhuis bereidt zich ook voor op ernstiger omstandigheden. Er zijn verschillende scenario’s in aanloop naar code zwart uitgewerkt, zegt Van Harten. ‘Wat doen we als we te weinig operatiekamers hebben? Als zich te veel patiënten melden bij de spoedeisende hulp? Halen we dan extra bedden uit de kelder als de nood aan de man is? We hebben het allemaal doordacht en met elkaar besproken, zodat we voorbereid zijn.’

Virusontkenners

Ondertussen neemt ook het aantal incidenten in het ziekenhuis toe. Een week eerder trapte iemand bij de spoedeisende hulp al een deur in. Deze week schopten enkele ‘virusontkenners’ stennis, zegt Van Harten. Omdat ze zich niet aan de coronaregels willen houden of omdat ze vrezen covidmedicatie toegediend te krijgen. ‘Onze mensen doen hun best anderen te helpen en worden vervolgens agressief bejegend. Dat maakt diepe indruk.’

Rijnstate voert daarom overleg met de gemeente en de politie over de veiligheid, zegt Van Harten dinsdag. ‘Hoe dichter we bij code zwart komen, hoe groter de kans dat mensen zich gaan verzetten als ze vinden dat ze niet goed geholpen worden.’

Twee dagen later voegt Van Harten daar nog een onheilspellende mededeling aan toe. ‘We krijgen signalen’, zegt hij, ‘dat er in bepaalde kringen wordt nagedacht over subversieve acties tegen het ziekenhuis. Dat houdt de politie in de gaten. Om wat voor plannen het gaat, weet ik niet. Maar ook daar moeten we ons op voorbereiden. Dat is triest, ja.’

Kameroen

Toch weigert Van Harten bij de pakken neer te zitten. Gevraagd naar zijn gemoedstoestand antwoordt hij elke keer dat hij weliswaar bezorgd is over de hele situatie – en dan vooral over het feit dat hij ‘zoveel patiënten nee moet verkopen die terecht om zorg vragen’– maar dat hij er persoonlijk niet van in de stress schiet.

Tijdens het derde gesprek oppert hij een mogelijke verklaring. Misschien, zegt hij, kun je een parallel trekken met zijn tijd als tropenarts. In de jaren tachtig werkte hij in een kliniek in Kameroen. ‘We zaten midden in het oerwoud: twee artsen voor een half miljoen mensen. Dan kun je in de stress raken, of je kunt proberen er het beste van te maken. Die houding heb ik nu ook. Ik blijf rustig, probeer de koers uit te zetten en geef mensen het vertrouwen dat we het allemaal tot een goed einde brengen.’