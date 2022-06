De week van de grote koerswijziging bij VVD en CDA: een kleiner Schiphol en minder boeren

Minister Christianne van der Wal (op de voorgrond) tijdens een werkbezoek aan de Kalmthoutse Heide, bij de Belgische grens, met haar Vlaamse collega Zuhal Demir (in rood-roze). Beeld Marcel van den Bergh/VK

Voor volgers van het Binnenhof was de afgelopen week een hallucinante ervaring. Politieke standpunten die ingebakken leken in het dna van politieke partijen zijn plotseling losgelaten. Het CDA, diepgeworteld op het platteland, pleit voor een ingrijpende sanering van de landbouw. De VVD, al decennialang beschermheer van het vliegverkeer, vindt dat Schiphol het aantal vluchten moet inkrimpen.

Stikstof is een beperkende factor voor de luchtvaart en is dat ook voor de Nederlandse landbouw. Maar bij dat laatste legt een deel van Nederland zich niet zo gemakkelijk neer. Woensdag gaan 20- tot 30.000 boeren demonstreren in de Gelderse Vallei. De dag erna debatteert de Tweede Kamer met de ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) en Henk Staghouwer (Landbouw, CU) over de pittige stikstofreductiedoelen die Van der Wal een week geleden aankondigde.

De inkt van de kabinetsnotitie was nog niet droog of de opstand brak uit. De VVD-partijtop kreeg zaterdag op het partijcongres een motie van afkeuring aan zijn broek. Iets meer dan de helft van de aanwezigen stemde tegen het stikstofbeleid van de eigen minister Van der Wal. De Overijsselse VVD-afdeling noemt de plannen ‘onacceptabel’.

De fractievoorzitter van het CDA, Pieter Heerma, had het nog zwaarder. Hij moest het godganse weekend telefoontjes van withete CDA’ers uit de provincie beantwoorden. Heerma schrok zo van de weerstand in het lagere partijkader dat hij dinsdag alweer terugkrabbelende geluiden liet horen. De CDA-Statenfracties in Noord-Holland, Overijssel en Gelderland keren zich publiekelijk tegen het kabinetsplan, net als de lokale afdelingen in De Peel. Ook het Friese provinciebestuur gooit de kont tegen de krib. CDA en VVD zitten daar in de coalitie.

Spagaat voor VVD en CDA

De rechtse coalitiepartijen – en de ChristenUnie in mindere mate – zitten in een spagaat. Aan de ene kant dwingt jurisprudentie en onontkoombare Europese wetgeving deze partijen hun rechtse aard te verloochenen. Ze moeten na decennialang dralen serieus milieubeleid gaan voeren en de natuur gaan beschermen. Doen ze dat niet, dan gooien rechtbanken de economie op slot. Dát wil geen enkele partij op zijn geweten hebben.

Aan de andere kant heeft een groot deel van de (voormalige) VVD- en CDA-kiezers geen boodschap aan deze realiteit. Zij eisen dat het kabinet het onmogelijke mogelijk maakt en de intensieve veehouderij alle ruimte geeft. Het bedrijfsmodel van zwaar gesubsidieerde bulkproductie voor de wereldmarkt moet hoe dan ook overeind blijven, vindt het leeuwendeel van de sector. Ook als daar in dit dichtbevolkte land eigenlijk geen ruimte voor is. De veestapel moet ongeveer 30 procent krimpen om het wettelijk vereiste niveau van natuurbescherming te bereiken, maar voor de boeren is dat onbespreekbaar.

De sector en zijn medestanders gebruiken drogredenen om de stikstofplannen onderuit te halen. Eén ervan is de stelling dat het uitkopen van boeren een ‘kaalslag’ op het platteland zou veroorzaken, met desastreuze sociaal-maatschappelijke gevolgen. Echter: het op grote schaal verdwijnen van boerenbedrijven is al heel lang de norm. In 1950 telde Nederland ongeveer 420 duizend landbouwbedrijven, nu zijn dat er nog maar 52 duizend.

De schaalvergroting in de landbouw heeft wel een andere kaalslag op het platteland veroorzaakt. Door ruilverkaveling zijn houtwallen, bosjes en meanderende beekjes verdwenen om plaats te maken voor eentonige, soortenarme weilanden en akkers. Kaalslag door schaalvergroting is blijkbaar minder erg dan kaalslag door milieubeleid.

Aantrekkingskracht van BBB

De rechtse coalitiepartijen gaan een zwaar jaar tegemoet. Als ze hun rug recht houden, kunnen ze bij de Statenverkiezingen in maart een electorale afstraffing verwachten. Uit peilingen blijkt dat meer dan 90 procent van de boeren op een rechtse partij stemt. Ooit was het CDA hun favoriete keus, maar agrariërs lopen nu massaal over naar de BoerBurgerBeweging (BBB) van Kamerlid Caroline van der Plas.

Dit hoeft nog geen electorale ramp te betekenen, want slechts 2 procent van de Nederlanders werkt in de landbouw. Het probleem voor VVD en CDA is dat een veel groter percentage kiezers met de landbouwsector sympathiseert. Net als de boeren koesteren veel andere plattelandsbewoners een groot wantrouwen jegens de hoogopgeleide, stadse elite die het land bestuurt. Nogal wat rechtse kiezers hebben bovendien een intuïtieve afkeer van alles dat naar milieubeleid riekt. Zij zien dat als linkse hobby.

De coalitie heeft nu 32 zetels in de Eerste Kamer. Dat zijn er zes te weinig voor een meerderheid. Als de huidige peilingen, die zware verliezen voorspellen voor CDA, VVD en D66, bij de provinciale verkiezingen uitkomen, worden dat er 26. Met zo weinig senaatszetels wordt regeren wel erg moeilijk.