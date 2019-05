De week van Arcade: verbroken records en dubieuze remixes

Duncan Laurence op het podium nadat hij het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. Beeld ANP

Meest beluisterde nummer op Spotify en meer records

Arcade brak op 19 mei, dus de dag na het Songfestival, een record. Het werd het meest gestreamde nummer in Nederland binnen een etmaal op streamingdienst Spotify. Arcade werd 1,24 miljoen keer beluisterd binnen 24 uur. Goed om te weten: de vorige recordhouder was Verleden tijd van Frenna en Lil’ Kleine, dat 930 duizend keer beluisterd werd in 24 uur.

Er sneuvelden meer records. Wereldwijd werd Arcade de zondag na de finale 2,83 miljoen keer gestreamd op Spotify. Het lied van Laurence werd daarmee de meest gestreamde Songfestivalwinnaar op de dag na de finale. In totaal is Arcade op dit moment 26.206.636 keer beluisterd op Spotify. De officiële YouTube-clip is ruim 14 miljoen keer bekeken. Arcade staat inmiddels in de top-twintig van meest gestreamde nummers van dit moment wereldwijd op Spotify.

Overigens was Arcade vóór de finale van het Songfestival al een nummer-1-hit in de Nederlandse Top 40. Arcade is het eerste Nederlandse Songfestivalnummer met die notering.

Platina en kijkcijferrecord

De Songfestivalwinnaar werd zondagavond, direct na aankomst in Nederland, gehuldigd op Schiphol, én bij een speciale uitzending van de talkshow Pauw. In de uitzending, met 2,3 miljoen kijkers de best bekeken Pauw-aflevering ooit, kreeg Laurence ‘dubbel platina’ uitgereikt voor Arcade, voor tachtigduizend verkochte exemplaren van de single.

Winnaar van #esf19 @dunclaurence sloot onze speciale Songfestival-special af met een prachtige versie van ‘Arcade’. En Jeroen had nog een klein presentje… #Pauw pic.twitter.com/Bt0wGu57BU Pauw

Clubtournee en 100%NL

Al voor zijn optreden in Tel Aviv kondigde Duncan Laurence een tournee aan in Nederland en Europa. De Nederlandse concertreeks, in zalen als Doornroosje in Nijmegen, De Oosterpoort in Groningen, Hedon in Zwolle en TivoliVredenburg in Utrecht, is al uitverkocht.

Om de feestvreugde in het land nog wat te verhogen, draaide Barry Paf maandagochtend in zijn radioprogramma op 100% NL een uur lang non-stop Arcade. Een eerbetoon aan Duncan, aldus de dj.

Het geheim van Arcade in vijf fragmenten Waarom scoorde Arcade zo goed, ook al in de prognoses van het Songfestival? We luisterden het nummer voorafgaand aan het Songfestival nog eens goed, samen met singersongwriter Duncan Laurence.

Coverversies en remixes

Intussen verschenen er nogal wat coverversies en remixes van Arcade, de een met veel liefde gemaakt, de ander soms een tikje dubieus.

De danceproducer Mental Theo heeft echt even zijn best gedaan:

Het kan íéts subtieler, blijkt uit deze remix van de Turks-Nederlandse dj en producer Ummet Ozcan:

Tom van Aarle verricht wonderen op de accordeon:

De Rotterdamse Isha van der Burg vergrijpt zich aan een Nederlandstalige variant:

Zangeres Jamilla Baidou maakt er ook iets moois van:

Ook dapper, deze galmversie van duo Luminize: