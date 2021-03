De wederopstanding van Thierry Baudet: 8 zetels

FvD-lijsttrekker Thierry Baudet in het Westerpark tijdens een campagnebijeenkomst op de verkiezingsdag. Beeld ANP

De champagne kan alsnog open op de burelen van Forum voor Democratie nu blijkt dat het zetelaantal van twee – waarmee Baudet in 2017 in de Tweede Kamer kwam – ook volgens de laatste prognose is verviervoudigd tot acht zetels. Het is meer dan Baudet afgelopen winter had durven hopen. In de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van de belangrijkste peilingen, bleef zijn partij toen nog steken op twee zetels – als hij geluk had.

Natuurlijk waren de dromen twee jaar geleden nog veel groter. Premier Baudet was een serieuze optie toen zijn partij in maart 2019 overtuigend won van de VVD bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maurice de Hond peilde Forum destijds als de grootste partij van Nederland (28 zetels).

Partij in puin

Maar Baudets droom om het land te gaan leiden spatte anderhalf jaar geleden uiteen door de vele interne ruzies en schandaaltjes in de partij. Te beginnen bij het vertrek van de strategische man achter Baudet, Henk Otten. Als reden noemde Otten Baudets geflirt met blanke superioriteit. Kort na de broedermoord belandde de partij in een vrije val in de peilingen.

Het einde van Forum leek definitief te zijn ingezet toen eind 2020 antisemitische appjes van de jongerenafdeling lekten naar de media. Baudet weigerde de jongerenvoorzitter te veroordelen, waarna zijn partij implodeerde. Diverse partijprominenten stapten op. Baudet dreigde geroyeerd te worden, keerde later terug als lijsttrekker, maar kwam desondanks zwaar gewond uit de strijd.

Zelfs zijn trouwe kompaan Theo Hiddema, de nummer twee op de lijst, liet hem de verkiezingscampagne alleen afmaken. Hij kon naar eigen zeggen niet meer tegen Baudets ‘welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid’. Onlangs voegde hij daar bij Jinek nog aan toe dat hij ook is 'weggelopen’ vanwege racistische appjes die rondgingen in de partij. Veel kiezers keerden Forum eveneens de rug toe: eind 2020 was de partij in de peilingen op sterven na dood.

Keerpunt

En nu is daar toch de winst voor Forum. Het is niet alleen een bevestiging dat Baudet een blijvertje is op het Binnenhof, maar ook dat de steun voor zijn rechtse ideologie groeiende is in Nederland. Nog nooit behaalde de uiterste rechterflank zoveel zetels. De PVV, Forum en het afvallige broertje JA21 haalden samen 29 zetels volgens de laatste prognoses. Samen vertegenwoordigen zij bijna eenvijfde van het electoraat.

Baudets kraakheldere campagneboodschap, die volledig om het coronabeleid draaide, zal veel kiezers over de streep hebben getrokken. Geen lockdowns meer, Nederland weer vrij, riep Baudet afgelopen weken tegen volgestroomde pleinen in het land. Forum was de enige partij die zich zo fel keerde tegen de coronaregels. In een land dat moe is van alle beperkingen, vond die boodschap gretig aftrek. Zijn klassiek rechtse standpunten over een streng immigratiebeleid en meer macht terug van Brussel naar Nederland, deden de rest.

Rol op het Binnenhof

De rol van Baudet op het Binnenhof zal beperkt blijven, omdat de kans nihil is dat zijn partij gaat meeregeren. Net als de PVV is hij door de VVD en de meeste andere partijen uitgesloten van regeringsdeelname. Forum valt daarmee automatisch buiten de boot.

Maar dat betekent niet dat Baudets invloed de komende vier jaar marginaal zal zijn. Integendeel, de Forum-leider heeft de gave om de media-aandacht voortdurend op te eisen. Waar Wilders zelden komt opdagen voor interviews, schuift Baudet juist graag aan bij talkshows. Als oppositiepartij ligt niets Forum in de weg om het komende kabinet-Rutte IV volledig af te branden – een rol waar hij zich waarschijnlijk het beste bij voelt.