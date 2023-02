‘De wederopbouw zal nog jaren duren in Turkije, zeker omdat het bouwen nu wél zorgvuldig moet gebeuren’

Hulpverleners aan het werk in het aardbevingsgebied in Antakya. Beeld Joris van Gennip

Je bent in Antakya. Hoe ligt de stad erbij, een week na de aardbeving?

‘Antakya is een van de zwaarst getroffen steden van Turkije. Hij is grotendeels leeg: een groot deel van de inwoners is vertrokken, bijvoorbeeld naar familie. Zelfs als hun huizen nog overeind staan, moeten die eerst worden gecontroleerd voor ze er weer in kunnen. Er is dan ook een grote binnenlandse vluchtelingenstroom op gang gekomen. Sommige dorpen in Turkije zijn in bewonersaantal verdubbeld.

‘Wie niet weg kan komen, zit veelal in opvangkampen of in tentjes in de stad. Ook in het stadion worden mensen opgevangen. De kou is nog steeds een probleem: maandagnacht lag ik in een tentje met een dun slaapzakje en heb ik niet kunnen slapen, zo stervenskoud was het. Zo liggen veel Turken er al een week bij, ook kinderen.

‘Er is tekort aan van alles, maar het lijkt erop dat er wel voldoende voedsel en water is. Ook aan kleding lijkt geen gebrek: ik zag een berg kleding liggen, vermoedelijk van een of andere hulpzending, die niemand gebruikte. Maar de situatie is moeilijk te overzien, ook voor de hulpverleners: vaak hebben ze geen idee waar ze heen moeten.

‘Het ontbreekt aan centrale leiding. Hulpverleners gaan hun eigen gang en proberen de anderen niet in de weg te lopen. Vanochtend zag ik een stuk of vijftig Australische reddingswerkers. Ze kwamen aan en liepen maar gewoon de stad in, om daar te zien wat ze konden doen.’

Is dat gebrek aan coördinatie de Turkse overheid aan te rekenen?

‘Dat weet ik niet. Bij alle rampen zo groot als deze gaat er veel mis en wordt er veel geïmproviseerd. Ik durf wel te zeggen dat Turkije een beter functionerend overheidsapparaat heeft dan veel andere landen met noodsituaties. Maar ik hoor hier zeker veel geklaag over Turkse noodhulporganisatie AFAD.’

Hoe breed leeft die onvrede in de Turkse samenleving?

‘Moeilijk te zeggen. Daar is het ook wat vroeg voor: we zitten pas een week na de ramp, het humanitaire aspect heeft nu de bovenhand. Maar er is zeker enige mate van onvrede, zowel over het trage op gang komen van de hulpverlening als over het massaal negeren van de bouwvoorschriften.

‘Ik vind het interessant om te zien in hoeverre dit de regering van Erdogan kwalijk genomen zal worden bij de verkiezingen, later dit jaar. De oppositie hamert er nu al op dat de regering twintig jaar de tijd heeft gehad om te voorkomen dat de ramp zo groot zou worden, en dat niet heeft gedaan.

‘Duidelijk is dat veel gebouwen zijn ingestort omdat ze niet deugden. Juist ook nieuwe gebouwen. De regering geeft de aannemers volop de schuld, er zijn er al meer dan honderd opgepakt. Dat zal vast terecht zijn, maar het is ook een afleidingsmanoeuvre. Want hoe heeft de overheid geopereerd? Werden de aannemers niet gecontroleerd, zijn toezichthouders misschien omgekocht? Waar de verontwaardiging van de bevolking zich op zal richten, moet nog grotendeels uitkristalliseren.’

Dit weekend moesten reddingsteams hun werkzaamheden staken omdat ze te maken kregen met agressie. Heb je daar nog iets van gemerkt?

‘Toen ik aankwam was dat voorbij. Dit weekend was het hier nog spannend: mensen gingen de straat op om te plunderen. Er zijn incidenten geweest waarbij messen zijn getrokken. Nu is het leger in hogere mate aanwezig, er is meer toezicht.’

Wordt er in Antakya nog steeds gezocht naar overlevenden onder het puin, of is de kans daarop te klein geworden?

‘Dat loopt echt af nu. Dinsdag waren er nog berichten dat er een stuk of vijf mensen zouden zijn gevonden, van wie twee in deze stad. Misschien dat er woensdag nog twee worden gevonden, maar dan zal het wel zo’n beetje ophouden. De aandacht verschuift naar het bergen van de doden, en op alle noodhulp die op gang is gekomen: het leveren van water, voedsel, medicijnen, opvang, kleding, psychosociale hulp en noem maar op.

‘Op de wat langere termijn volgt de wederopbouw. Antakya bestaat grotendeels niet meer. Veel gebouwen zijn zichtbaar verwoest. Van een ander deel zou je zeggen: valt dat niet op te knappen? Maar ook die gebouwen zijn vaak niet meer bruikbaar door grote scheuren van binnen. En zo is het in een groot deel van Turkije. Er is een gigantische wederopbouwoperatie nodig, daar zullen jaren overheen gaan. Zeker omdat het bouwen nu wél zorgvuldig moet gebeuren.’