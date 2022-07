De watersnoodramp inspireerde Inge Smeets om de politiek in te gaan. ‘Je beseft ineens hoe belangrijk de overheid is’

Inge Smeets, wethouder in Meerssen voor Lokaal DNA. Beeld Eva Roefs

Het herdenkingsmonument, schuin tegenover het woonhuis van Inge Smeets in Geulle en honderd meter van de dijk langs het Julianakanaal, zit nog in plastic verpakt. Vrijdag wordt de grijze Maaskei onthuld, precies een jaar nadat ‘het water kwam’ en het Zuid-Limburgse dorp overspoelde.

‘Zo hoog stond het water, op 1 meter 23’, zegt Smeets (44) terwijl ze in haar achtertuin naar een houten hek wijst dat tot boven haar middel reikt. Verderop mondt de Geul uit in het Julianakanaal en de Maas. ‘Het water kwam van alle kanten. Het ging ongelofelijk snel. Hier onder het terras loopt een beekje dat normaal droog staat. Ineens borrelde water tussen de stenen omhoog. Dat liep door de keukendeur naar binnen.’

De plastic jacuzzi, de terrasstoelen, kliko’s, bloembakken, badslippers: alles dreef in de richting van het aangrenzende voetbalveld achter haar huis. De riolen stroomden over. Vanuit de visvijver aan het eind van de straat raakten vissen op drift. ‘Zelfs in de werkkamer van mijn huis dreven vissen, naast poep, modder en wc-papier.

Donderdagochtend was Smeets nog nietsvermoedend als stafadviseur zorg en veiligheid bij de Limburgse politie aan het lesgeven aan agenten in Venlo. Toen kreeg ze een bericht van de buurvrouw met een foto van de wassende Maas. Even later las ze een bericht dat de Geul buiten zijn oevers was getreden. ‘Toen dacht ik: nu moet ik naar huis. Straks wordt alles afgezet en kom ik mijn dorp niet meer in’, aldus Smeets. Ze droeg de les over aan een collega en haastte zich naar Geulle.

Wat trof u daar aan?

‘De marechaussee was al wegen aan het afsluiten, dus ik moest een uurtje omrijden. Een andere buurvrouw appte dat ze zandzakken gingen halen, want de tuin van haar zoon was al overstroomd. Toen ontstond er wel onrust. Ik heb de camper voor mijn huis – we zouden een paar dagen later op vakantie gaan – verderop op hoger terrein weggezet. Met een vriendin en de hond ben ik naar de Maas gelopen. Daar kwamen koelkasten, stukken caravan, autobanden en stukken dak voorbij drijven. Ik dacht: wat gebeurt híér?

‘Toen in de loop van de avond het water van verschillende kanten razendsnel het huis instroomde en daarna ook nog eens de stroom uitviel, heb ik mijn vader gebeld om me op te komen halen. Ik ben nog teruggerend om de gaskraan dicht te draaien en heb een buurjongetje op de arm meegenomen – het water stond toen al zo hoog dat kinderen er niet meer op hun regenlaarsjes doorheen konden.

‘Er was zeker sprake van paniek. Ik realiseerde me dat ik in een soort badkuip zat die gewoon overloopt. Het water uit Schin op Geul, Valkenburg en Meerssen kwam hier tot stilstand en kon nergens meer heen. Ik had me eerst nog opgegeven om als politieagent te komen helpen in Valkenburg, waar al eerder zo veel paniek was. Een paar uur later heb ik een bericht gestuurd dat het niet ging lukken, want toen was bij ons in de straat de totale chaos uitgebroken.

‘Als politie zijn we best gewend om met stress om te gaan. Toen mijn huis onder water stond, dacht ik nog: ik moet wat spullen meenemen. Maar toen ik bij mijn ouders mijn tas open deed, bleek ik alleen een föhn bij me te hebben. Een föhn! Verder dus niets. Mijn laptop, mijn iPad, mijn diensttelefoon, mijn politiepas, alles lag hier nog gewoon. Gelukkig wel hoog op een kast, droog. Dan zie je dus dat je even helemaal uitschakelt.’

De volgende dag mocht Smeets met buurtgenoten nog wat spullen thuis ophalen, vervoerd door een Defensievoertuig op hoge wielen. Ook ging halverwege de dag het luchtalarm af omdat de autoriteiten dachten dat bij het buurtschap Voulwames een gat was geslagen in de dijk van het Julianakanaal. Alle inwoners die nog niet waren vertrokken, moesten per direct worden geëvacueerd. Later bleek het loos alarm: het water dat door de dijk sijpelde was kwelwater.

Op zondag zat Smeets, inmiddels ingetrokken bij haar vriendin in Landgraaf, de hele dag te wachten op groen licht om terug te mogen keren. Dat kwam pas maandag, nadat de brandweer met hulp van boeren het water in het gebied had weggepompt. Met knikkende knieën betrad ze haar huis. ‘Dat was echt vreselijk. Het was nog erger dan toen het water er nog in stond. Allemaal smurrie, uit het overgelopen riool en alle kliko’s, dat ligt allemaal binnen. De keuken, de badkamer, het hele huis was verwoest.’

En toen begon de lange weg van het herstel?

‘Ik moest vol aan de bak. Je moet het allemaal regelen met de verzekeraar, je moet een aannemer vinden. Je moet in een keuken uitzoeken, een badkamer, meubels. Met die lange wacht- en levertijden van tegenwoordig was dat geen sinecure. Ik wilde het zo snel mogelijk regelen.

‘Ik heb vijf maanden in de camper voor mijn huis gewoond, met een mobiele badkamer op de oprit. En ik heb nog geluk gehad dat het allemaal is gelukt, met de verzekering en de aannemer. Alleen de oprit en de tuin moest ik zelf betalen – die zijn pas onlangs aangepakt.

‘Mijn overburen wonen nog steeds in een container. Hun voorgevel is verzakt, dat heb je niet even snel hersteld. Verderop in de straat, daar waar dat scherm met badcabine staat, woont een gezin met drie kinderen ook nog steeds in een container. Veel mensen wonen nog op de bovenverdieping of in een tuinhuis of elders. Voor iedereen zijn de omstandigheden weer anders. Gedoe met de verzekering, hele funderingen die zijn verzakt, geen aannemer of spullen kunnen vinden. Mentaal is dat wel een uitputtingsslag.

‘Het kabinet heeft de watersnood tot nationale ramp verklaard en ruimhartige compensatie beloofd, maar daar heb ik weinig van gezien. Veel winkeliers en andere ondernemers hebben hun zaak nog steeds niet kunnen heropenen. Dat is natuurlijk echt triest.’

Toch was het niet allemaal kommer en kwel...

‘Door zo’n ramp ontstaat een enorme saamhorigheid in de buurt en het dorp. Het heeft de mensen weer echt met elkaar verbonden. Ze hielpen elkaar, deelden eten uit, bekommerden zich om ouderen en kwetsbaren.

‘Ik was in de nasleep van de ramp erg actief in de buurt. Dat is de politievrouw in mij: aanpakken, doen. Ik was beheerder van de buurtappgroep, contactpersoon van alle slachtoffers en aanspreekpunt voor de gemeente. De hulpgoederen werden in de buurt via mij verdeeld; er was een heel distributiecentrum op mijn oprit.

‘Ik deed het allemaal vanuit mijn camper en kwam ook in het nieuws: op de Limburgse televisie L1, bij Omroep Max, in lokale blaadjes. Ik was wereldberoemd in Geulle, haha.

‘In december werd ik gevraagd door een lokale partij of ik me verkiesbaar wilde stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb daar zelf nooit aan gedacht. Ze dachten natuurlijk: die zou wel eens veel stemmen binnen kunnen harken.

‘Ik heb gesprekken met allerlei mensen gevoerd en ben tot de conclusie gekomen: misschien is dit gewoon het moment om mee te gaan doen. Ik ben wel zo iemand die overal iets van vindt. Na zo’n ramp besef je hoe belangrijk de overheid is. Ik vond het eigenlijk tijd om eens mee te gaan doen. Maar het liep wat anders dan ik toen had ingeschat.’

Beeld Eva Roefs

U kwam niet alleen in de gemeenteraad, maar u bent sinds twee weken zelfs wethouder. Dat mag met recht een politieke bliksemcarrière heten.

‘Ik was nummer 5 op de lijst van Lokaal DNA. We werden met 7 zetels de grootste partij. De coalitie-onderhandelingen begonnen, ik had nog maar één raadsvergadering meegemaakt en toen werd ik in mei gevraagd: wil je wethouder worden? Ook daar moest ik wel even over nadenken. Ik had een leuke baan bij de politie. Maar ik houd wel van een uitdaging, dus ik dacht: waarom niet? Alle omstandigheden zijn aanwezig om er een succes van te maken. We vormen met CDA en Kijk!!! (een andere lokale partij, red.) een enthousiast, competent en gedreven college.

‘Er valt genoeg te doen. Water wordt natuurlijk een speerpunt, wonen ook. We willen het allemaal samen met de burgers gaan doen. Burgerparticipatie wordt heel belangrijk. We gaan door met de ‘huiskamers’, ontmoetingsplekken in de dorpen.

‘Ik doe onder andere volksgezondheid, sport en burgerparticipatie. In het kader van integriteit heeft een collega de waterportefeuille genomen. Het zou niet zuiver zijn om dat onderwerp als slachtoffer van de wateroverlast zelf te gaan doen. Dat zou tot botsende belangen kunnen leiden. Mijn emoties zitten nog tot hier.

‘Ik mag als bestuurder dus even niets zeggen over water. Maar als burger heb je natuurlijk de angst dat het nog een keer gebeurt. Als het een paar keer hard regent en code oranje of geel wordt afgekondigd, dan voel je de onrust weer opkomen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat organisaties en iedereen er van alles aan doen om een herhaling te voorkomen. Het ingewikkelde is dat we ter plekke niet zoveel kunnen doen. Het is een samenspel van gemeenten, gebieden en organisaties, ook over de grens. Het is echt hogere wiskunde. Het is zelfs de vraag of je dit, met de klimaatverandering, wel kúnt voorkomen.

Ik vind wel dat de gemeente in de nasleep van de ramp een topprestatie heeft geleverd. Bestuurders en ambtenaren stonden dicht bij de mensen en werden geconfronteerd met zo ontzettend veel vragen en leed. Ze hebben hulpverlening geregeld, ook voor mensen die financieel in de knel zaten.’

De gemeente Meerssen is berucht als politieke krabbenmand, waar de afgelopen jaren veel wethouders sneuvelden.

‘Meerssen heeft natuurlijk een rijke politieke geschiedenis vol conflicten. Ik word niet gehinderd door die geschiedenis. Ik heb die rugzak niet. De laatste jaren ging het vooral over de vraag of Meerssen zelfstandig moest blijven of zich zou moeten aansluiten bij een grotere gemeente, zoals Maastricht of Valkenburg. Dat is helemaal geen discussie meer. De insteek van de coalitie is: wij gaan de komende vier jaar zelfstandig blijven.

Verschillende voorgangers zijn inderdaad vroegtijdig opgestapt, maar wij kijken naar de toekomst. Ik ga er met open vizier in. Als ik alles ga analyseren wat hier de afgelopen jaren is gebeurd, kom ik niet meer aan besturen toe. Daarom zeg ik als rasechte politica: wij gaan deze rit gewoon uitzitten.’