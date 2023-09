De waterkwaliteit van de Rijn wordt slechter in plaats van beter

Zicht vanaf de Waalbrug bij Nijmegen. De Waal is de belangrijkste zijarm van de Rijn die volgens onderzoek de laatste jaren weer vuiler is geworden in plaats van schoner. Dat komt vooral door chemicaliën, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten. Beeld Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Dat concludeert RIWA-Rijn, een samenwerkingsverband van Nederlandse drinkwaterbedrijven, in zijn jaarverslag over de waterkwaliteit van de Rijn. Hoewel de Rijn net als andere Nederlandse wateren een stuk schoner is dan pakweg vijftig jaar geleden, is de vooruitgang de afgelopen jaren gestagneerd. Vervuiling door onder andere industrie, landbouw en medicijngebruik maakt waterzuivering moeilijker en duurder, en richt ecologische schade aan.

Drinkwaterbedrijven moeten zelfs meer vervuilende stoffen uit het water zuiveren dan twintig jaar geleden. Volgens RIWA-Rijn is de waterkwaliteit dan ook verslechterd, terwijl op Europees niveau is afgesproken dat het oppervlaktewater juist schoner en gemakkelijker te zuiveren zou worden. Dit ligt overigens niet alleen aan Nederland: ook bij Lobith, waar de Rijn binnenstroomt vanuit Duitsland, zien de drinkwaterbedrijven een verslechtering.

Vervuiling neemt juist toe

Nederland ligt dan ook niet op schema om de doelstellingen van de Rijnministerconferentie uit 2020 te behalen. Dit samenwerkingsverband van landen waar de Rijn doorheen stroomt, sprak af om de vervuiling van onder andere medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en industriële chemicaliën in 2040 met 30 procent te verlagen. RIWA-Rijn toetste 56 stoffen, en zag de concentratie van ruim eenderde van deze stoffen niet snel genoeg dalen om de doelstelling te halen. Integendeel: van dertien stoffen nam de concentratie zelfs toe.



Over de auteur

Niels Waarlo is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Eerder werkte hij op de wetenschapsredactie en schreef hij over tech.

In totaal voerde RIWA-Rijn vorig jaar meer dan 30 duizend metingen uit op vier meetpunten langs de Rijn, een drinkwaterbron voor miljoenen Nederlanders. Van meer dan zestig stoffen werden hogere concentraties aangetroffen dan de drinkwaterbedrijven acceptabel achten. Dat betekent dat ze het Rijnwater met relatief dure methodes moeten zuiveren voordat het de leidingen in mag.

Niet alleen vanuit het oogpunt van drinkwater, ook door een ecologische bril bekeken is de situatie zorgelijk, vindt Paul van den Brink, hoogleraar chemische stressecologie aan de Wageningen Universiteit. Hij wijst op een recente studie in vakblad Nature, waaruit blijkt dat het biodiversiteitsherstel langs Europese rivieren sinds 2010 is gestagneerd. Watervervuiling is een belangrijke oorzaak.

Medicijnresten boosdoener

Naast verdelgingsmiddelen en industriële chemicaliën zijn medicijnresten een boosdoener, zoals bloeddrukverlagers, pijnstillers en contrastvloeistof voor röntgen- en mri-scans. ‘De concentratie hiervan stijgt mede omdat we ouder worden en meer geneesmiddelen gebruiken’, aldus Van den Brink.

Het afvangen en apart zuiveren van rioolwater uit ziekenhuizen zou een verschil kunnen maken, zegt hij. Een toenemend aantal Nederlandse patiënten krijgt na een röntgen- of mri-scan al een plaszak mee, om te voorkomen dat de contrastvloeistoffen in het riool belanden. Zowel de drinkwaterbedrijven als Van den Brink pleiten verder voor strengere lozingsvergunningen voor de industrie.

In de Europese ranglijst staat Nederland op het gebied van waterkwaliteit onderaan. Dat kan vanaf 2027 serieuze juridische gevolgen hebben: vanaf dan moet Nederland voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), maar dat lijkt nauwelijks nog haalbaar.

Dit kan ertoe leiden dat rechters bouwplannen kunnen blokkeren die de waterkwaliteit verder aantasten. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schreef in april aan de Kamer niet te verwachten dat de gevolgen even ver reiken als de stikstofcrisis, maar sommige projecten kunnen wel ‘ingrijpende gevolgen’ ondervinden.

Het leidt bij Van den Brink tot enige moedeloosheid over het Nederlandse waterbeleid. ‘Ik vrees dat de rechter de overheid op zijn vingers zal moeten tikken. Toch een rare gang van zaken.’