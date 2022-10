De warmtepomp is in opmars, mede door gebruik van airco’s in de winter

Een installateur plaatst een combinatie van een cv-installatie met een warmtepomp. Beeld Kees van de Veen / ANP

De opmars van warmtepompen gaat de laatste jaren steeds sneller. Vooral zogeheten omkeerbare airco’s – warmtepompen die lucht omzetten in warme of koude lucht – hangen vaker in Nederlandse woningen dan installaties die water opwarmen. De airco wordt vooral gebruikt om te koelen, en levert dan ook minder hernieuwbare warmte op dan lucht-waterwarmtepompen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In heel Nederland zijn er inmiddels ruim 1,3 miljoen warmtepompen geïnstalleerd, waarvan de meeste (940 duizend) in woningen. In kassen, winkels en gebouwen zijn er nog eens 400 duizend geplaatst.

In woningen hangen vooral omkeerbare airco’s: 636 duizend in totaal. Van warmtepompen die water verwarmen met met lucht (206 duizend) en met bodemtemperatuur (98 duizend) zijn er minder. Ook bedrijven hebben vooral airco’s geplaatst. Mobiele airco’s tellen niet mee in deze cijfers.

Aangezien airco’s vooral in de zomer worden gebruikt en dan geen bijdrage leveren aan energiebesparing, staan deze warmtepompen als minder klimaatvriendelijk te boek. Steeds vaker worden airco’s ook in de wintermaanden gebruikt om woningen te verwarmen. Zeker nu het gas zo duur is, wordt dit aantrekkelijk en kunnen deze warmtepompen ook fossiele brandstoffen besparen. Warmtepompen die alleen water opwarmen, worden wel als geheel klimaatvriendelijk gezien en leveren daarom een relatief grotere bijdrage bij hernieuwbare energie. Bedrijven hebben de laatste twee jaar weinig nieuwe milieuvriendelijke warmtepompen geplaatst.

Alle warmtepompen samen, inclusief die bij bedrijven, zijn goed voor 1,4 procent van alle verwarming. Gas (en deels warmtenetten) is verantwoordelijk voor 98,6 procent.