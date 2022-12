De war on drugs werkt niet? Begin er eerst eens aan, zeggen de burgemeesters van Rotterdam en Antwerpen

De politieke verschillen zijn groot tussen de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en zijn Antwerpse collega Bart De Wever. In de ferme aanpak van het cocaïneprobleem in hun steden zijn ze opvallend eensgezind. ‘Met ­legalisering schieten we niets op.’

Zes potige mannen in witte hemdsmouwen zitten te lunchen, vlak naast de tafel waar burgemeesters Ahmed Aboutaleb en Bart De Wever zojuist een driegangenmenu kregen voorgeschoteld. De Antwerpse burgervader wijst op het gezelschap beveiligers. ‘Daar is er maar één van mij bij. Dat zegt genoeg hè, over het verschil tussen Nederland en België.’

Rouwig is hij er niet om, zegt De Wever, dat er niet constant een meerkoppige schaduw achter hem aan hobbelt. ‘Je wordt daar knettergek van. Men zegt vanuit Brussel: er is een analyse op jouw persoonlijke veiligheidssituatie, ze komen. Dan zijn ze er een paar maanden, en net zo snel zijn ze weer weg. Als je dan vraagt: wat is er nu veranderd ten opzichte van gisteren? ‘Dat kunnen we niet zeggen.’’

De Wever kreeg een tijdje extra beveiligers mee vanwege dreiging uit het drugsmilieu. ‘Waarom die nu weer weg zijn, terwijl zich in mijn stad toch redelijk wat drugsgeweld afspeelt? Ik weet het niet.’

Zijn Rotterdamse collega maakt liever geen woorden vuil aan zijn beveiliging. Dat tekent het contrast tussen de bedachtzame Aboutaleb (61) en de impulsieve De Wever (51), die gretig strooit met sappige anekdotes. Soms komt hij met een wild plan, zoals zijn vorig jaar uitgesproken verlangen om Vlaanderen af te scheiden van België en aan te sluiten bij Nederland. Om de geesten rijp te maken, spreekt hij graag van ‘de Zuidelijke Nederlanden’ als hij Vlaanderen bedoelt.

De Wever leidt de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), een conservatief-nationalistische partij die onder meer pleit voor een tijdelijke asielstop. Toch kan hij het uitstekend vinden met Aboutaleb, een telg uit een Marokkaans migrantengezin die zich bij de Partij van de Arbeid opwerkte tot gevierd burgemeester van Rotterdam. ‘Ik maak een onderscheid tussen Bart als mens en burgemeester, en Bart als partijvoorzitter’, zegt Aboutaleb. ‘Ik heb meer vrienden die een rol vervullen waar ik het niet per se mee eens ben. Dat betekent niet dat je niet samen voetbal kunt kijken.’

De Wever: ‘Ahmed is iemand naar wie ik ook graag luister als ik het helemaal niet met hem eens ben. Dat is vrij zeldzaam bij mij.’

Ze spraken elkaar voor het eerst in Singapore, op een congres over duurzame steden. Aboutaleb: ‘Het was al snel: we hebben allebei een haven, zullen we samenwerken? Onze band is ontstaan vanuit ons ambt.’

Inmiddels zijn ze ook persoonlijk bevriend. In februari brachten ze samen een werkbezoek aan Colombia, Panama en Costa Rica. De Wever: ‘We hebben veertien dagen intensief gereisd, dat is altijd een test. Op de laatste dag was het nog altijd lachen, gieren, brullen. Ik vond het zelfs bijna spijtig dat het voorbij was. We hadden er nog een landje bij kunnen doen.’

De aanleiding voor hun trip was minder vrolijk. Beide steden worstelen met een cocaïneprobleem. In de ‘bronlanden’ hoopten de burgemeesters, samen met een delegatie van Nederlandse en Belgische politie, justitie en douane, inspiratie op te doen voor het bestrijden van de smokkel. Dat is nodig, want in de Rotterdamse haven werd vorig jaar een record van 70 duizend kilo cocaïne in beslag genomen, in Antwerpen zelfs 90 duizend kilo. ‘Voor dit jaar is de schatting dat we boven de 100 duizend kilo uitkomen’, zegt De Wever.

Het geweld in zijn stad loopt inmiddels de spuigaten uit. Sinds juli is er in Antwerpen om de paar dagen geschoten of met een molotovcocktail gegooid. ‘De jongste die we hebben gepakt met oorlogswapens was 16 jaar.’ Twee dagen voor het interview is er nog een huis onder vuur genomen en de avond na het gesprek vliegen er kogels door de gevel van een appartementencomplex waar drugscriminelen zouden wonen.

‘In Nederland was dat al het nieuwe normaal’, zegt De Wever. ‘In Antwerpen worden wij daar nu ook in wakker. Wij zien nog niet dat familieleden betrokken worden, vergismoorden worden gepleegd, dat burgemeesters permanent moeten worden beveiligd. Maar dat kan het volgende station zijn.’

Een vergismoord was volgens De Wever al twee keer dichtbij. ‘Een 17-jarige met een kalasjnikov bij een adres dat in de gps is ingetikt, terwijl die niet eens weet wie het slachtoffer is. Die staat dan te schieten in Brecht (een buurgemeente, red.) in plaats van in Antwerpen, in een straat met toevallig dezelfde naam. Echt gebeurd, hè. Een oude dame lag in haar zetel en zag plots een regen van kogels boven haar hoofd vliegen. Had ze rechtop gestaan, dan was ze morsdood geweest. Een andere keer werd op een verkeerd adres geschoten en sloegen kogels in naast de kinderkamer. Vroeg of laat gaat het fout.’

In september verijdelde de politie de ontvoering van de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. De minister moest onderduiken. Er werden vier Nederlanders aangehouden. De Wever vermoedt dat de drugsstrijd op termijn slachtoffers gaat maken in de Vlaamse bovenwereld, zoals dat in Nederland al gebeurde met de aanslagen op advocaat Derk Wiersum, verslaggever Peter R. de Vries en de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces.

‘Alles wat je in de Zuidelijke Nederlanden ziet gebeuren, dat is Nederland met zoveel jaar vertraging. U weet dat ik de grens tussen onze landen graag zie verdwijnen. De criminelen zijn me daar voor. Van de golf aanslagen die in Antwerpen de laatste maanden zijn gepleegd, hebben wij vrijwel alle daders gepakt. Die komen allemaal uit Nederland! Zelfs in mijn eigen straat, drie knullen, 19, 17 en 16 jaar, met een kalasjnikov en brandbommen. Die 19-jarige had men nodig voor de auto, want aan mama vragen om te rijden voor een aanslag, dat is vervelend. Niet om jullie een verwijt te maken, maar de link met Nederland als herkomstland van onze problemen is er gewoon.’

Ahmed Aboutaleb: ‘Ik maak een onderscheid tussen Bart als mens en ­burgemeester, en Bart als partijvoorzitter.’ Beeld Aurélie Geurts

U ziet het Nederlandse cannabisbeleid als oorsprong van alle problemen.

De Wever: ‘Het begin van alles is de ziekelijke Europese drugsconsumptie. De landen die aan die ziekelijke neigingen hebben toegegeven door het spul te legaliseren, hebben criminele miljonairs gecreëerd. En miljonairs vergroten hun businessmodel. De cannabismiljonairs bij jullie gingen rond de eeuwwisseling coke invoeren. Op een gegeven moment wordt de haven van Rotterdam beter beveiligd. En dan zien die criminelen daaronder nog een leuke haven in Antwerpen.’

Aboutaleb: ‘Wij gaan er internationaal prat op dat we handelsnaties zijn, fantastische havens hebben. Maar we hebben de keerzijde daarvan lange tijd genegeerd. Dat moeten we nu inhalen.’

Jullie inhaalslag begon met het bezoek aan Latijns-Amerika. Wat is de belangrijkste les die jullie daar hebben geleerd?

Aboutaleb: ‘Een aantal mensen heeft echt een goede houding. Maar er gaat daar zo veel geld om in corruptie. Dan is het lastig om van iedereen te verwachten dat ze het goede doen.’

De Wever: ‘Een terminal operator in Costa Rica vertelde dat het jaren had gekost om zijn haven op te schonen. Hoeveel doden daarbij waren gevallen. Er worden medewerkers gevonden met dertig kogels in hun hoofd.’

Aboutaleb: ‘Waarbij zo’n baas zegt: we weten niet waarom ze neergeschoten zijn. Omdat ze corrupt waren, of juist omdat ze weigerden mee te werken.’

Hun bezoek was ook bedoeld om bij hun nationale regeringen aandacht te vestigen op het cocaïneprobleem. ‘Vreemde ogen dwingen’, zegt De Wever. Daarin gebruiken de burgemeesters elkaar handig. Voert Antwerpen de controles op, dan kan Aboutaleb in Den Haag dreigen met een waterbedeffect als Rotterdam niet volgt. Omgekeerd baart het De Wever enige zorgen dat het Nederlandse kabinet onlangs 16,5 miljoen euro structureel toezegde voor de beveiliging van de haven. ‘Maar als hij beter gaat beveiligen en ik niet, dan zijn we allebei gefopt. Want 80 procent van de coke die in Antwerpen aankomt, staat binnen een dag in Nederland.’

Aboutaleb: ‘Niet om gebruikt te worden, maar voor de export.’

Wat gaat Rotterdam doen met het extra geld?

Aboutaleb: ‘Dat gaat naar politiecapaciteit, de douane, maar ook naar materieel. Extra scanners, we gaan meer helikopters inzetten in het havengebied. Douanepersoneel wordt gescreend, dat is nu nog niet het geval. Als vrachtwagenchauffeur heb je nu een pincode nodig om een container mee te krijgen. Valt zo’n pincode in de verkeerde handen, dan kan die 150 duizend euro opbrengen. Dat gaat vanaf 1 januari met een strengere verificatieprocedure, waardoor fraude onmogelijk wordt. Mijn wens om alle containers met fruit uit Latijns-Amerika te controleren is niet gehonoreerd, maar de douane gaat wel flink die kant op.’

Rederijen en de douane noemen die honderdprocentcontroles onrealistisch. Vers fruit moet snel in de schappen liggen.

Aboutaleb: ‘De bananen zouden niet meer eetbaar zijn. Allemaal flauwekul. De bananen bij Albert Heijn zijn groen als ik ze koop en soms duurt het nog zeven dagen voor ik ze kan eten. Het is allemaal lobby van de havenhandel.’

De Wever: ‘Maar de tijd dat rederijen dit niet als hun probleem beschouwden, is wel voorbij. Hun personeel wordt ook bedreigd, mensen worden doodgeschoten, criminelen hacken hun software.’

Criminologen stellen dat hoe meer je de beveiliging opvoert, hoe kwetsbaarder havenmedewerkers worden voor corruptie, omdat het voor criminelen dan nog belangrijker wordt corrupte handlangers te hebben. Hoe voorkom je dat menselijke probleem?

Aboutaleb: ‘De corruptie kon gedijen, juist omdat we nooit ingrepen. De douane gaat nu rouleren: pas op het moment dat je op kantoor komt, weet je waar je die dag komt te werken. De voorspelbaarheid gaat eruit, om medewerkers te beschermen. Het selecteren van containers voor controle gebeurt straks volgens het vierogenprincipe, net zoals het scannen van beelden. Ik zou ook willen dat rederijen in de haven geen privételefoons meer toelaten.’

De Wever: ‘Ik had twee keer een schok na het onderscheppen van Sky ECC (een veel door criminelen gebruikt communicatiesysteem, red.). De meestgebruikte mast voor cryptoberichten stond zo ongeveer naast mijn woning. Dat zegt veel over mijn buren. De tweede schok was dat er elke nacht cryptofoons aangingen in de haventerminal op Linkeroever. Daar woont niemand, dus daar is personeel met cryptofoons aan het werk.’

In Colombia is inmiddels een president aangetreden die pleit voor het legaliseren van cocaïne. Ook sommige deskundigen zien dat als de enige oplossing voor het geweld.

De Wever gooit zijn handen theatraal in de lucht: ‘Here we go.’

Aboutaleb, sarcastisch: ‘Ik heb ook een wens. Ik zou het zo fantastisch vinden dat als ik ’s morgens opsta, de zon in het westen opkomt. Dat gaat toch niet gebeuren.’

De Wever: ‘Ik ben daar strenger in dan Ahmed, want ik heb er ook moreel een probleem mee. Aan de legale drugs alcohol en nicotine gaan nu al honderdduizenden gezinnen kapot. Ik vind het totaal immoreel om dan aan dat lijstje nog zwaardere producten toe te voegen. Bovendien klopt de criminologische redenering niet. Het enige wat je met legalisering bereikt, is dat de crimineel een legaal front krijgt en een illegale achterkant.

‘Deze discussie is tijdverlies, maar de helft van elk interview gaat erover. En ik verdenk sommigen ervan dat dit hun schaamlapje is om de strijd niet te hoeven voeren. De aanslagen in Antwerpen zijn het gevolg van de honderden arrestaties die we hebben verricht. En wat zegt links? Er is drugsgeweld, je moet legaliseren. Dus het eerste teken van succes is het signaal om de strijd op te geven.’



Het eerste teken van succes? De teller staat op veertig geweldsincidenten sinds de zomer.

De Wever, opgewonden: ‘Als er nu één ding is waaruit je niet kunt afleiden dat er geen succes is, dan zijn dat de geweldsdelicten. Zijn er daar meer van, dan heeft dat vaak deels te maken met het feit dat je wel succes hebt. Er zijn zo veel mensen gearresteerd in de haven, corrupte mensen bij justitie, politie, stadsdiensten. Al die mensen moeten nu vervangen worden om het product bij de consument te krijgen. Daar loopt veel fout en dan is er geweld.’ Zucht diep. ‘Sorry hoor, maar hier krijg ik het heen en weer van. We hebben ze eindelijk eens goed bij de lurven, en dat mensen dan zeggen: stop ermee, legaliseer alles.’

Aboutaleb laat op zijn telefoon een foto zien met enkele grote witte pakketten. ‘Dit was 900 kilo! Afgelopen maandag bij de douane.’ De Wever kijkt met een schuin oog naar de foto. Tegen Aboutaleb: ‘Sorry dat ik niet paf sta. Dit is al normaal voor ons.’

Bart De Wever: ‘Aan de legale drugs alcohol en nicotine gaan nu al honderdduizenden gezinnen kapot. Ik vind het totaal immoreel om dan aan dat lijstje nog zwaardere producten toe te voegen.’ Beeld Aurélie Geurts

Je kunt ook denken: tig jaar strijd tegen drugs heeft weinig opgeleverd, laten we het legaliseren een kans geven.

Aboutaleb: ‘Vertel mij eens welke strijd. Ik ga al twintig jaar mee. Het is voor het eerst nu dat wij beleidsmatig iets in gang hebben gezet rond de handel in onze internationale havens.’

Wilt u nu zeggen dat douane en politie de afgelopen twintig jaar niets aan de bestrijding van cokehandel hebben gedaan?

Aboutaleb: ‘De politie doet van alles, daar hebben we het niet over.’

De Wever: ‘Maar als je nog zo veel evidente veiligheidsmaatregelen kunt voorstellen, is de vraag: voeren wij die strijd wel? Zuid-Amerikaanse drugscriminelen zeggen het zelf: Europa is het walhalla. Justitie werkt niet samen, de gevangenisstraffen zijn laag en er zijn consumenten zat. En dan zeggen dat de war on drugs niet werkt? Begín er eens aan!’

Kunnen jullie je inleven in de jongeren, vaak uit de achterstandswijken in jullie steden, die zich door geld laten verleiden?

Aboutaleb: ‘Nee. Ik wíl het niet begrijpen, dat armoede leidt tot criminaliteit. Die jonge dealers moeten beseffen dat ze hun medemens gif toedienen. En als je iemand hebt omgelegd voor 150 duizend euro, hoe slaap je dan? Is het fijn dat je je moeder dan 10 duizend euro kunt toestoppen? Als ik zo’n jongen spreek, zeg ik: heeft u er weleens over nagedacht dat u ook een kogel kunt krijgen?’

De Wever: ‘Wij hebben die jongens niet zo veel te bieden, behalve een normaal leven. Ga naar school, zoek werk, een wederhelft en een woning. De drie W’s lossen alles op. Maar als dat model moet concurreren met als 16-jarige al 8.000 euro scheppen met dealen, met plezierreisjes naar Ibiza en Marokko, dan is dat geen eerlijke strijd.’

Intussen is drugsgebruik steeds verder genormaliseerd, bijvoorbeeld in studentenkringen.

Aboutaleb: ‘Wij voeren daarom nu ook campagne over cokegebruik op festivals. Want ik vraag me af: diegene die op vrijdagavond een lijntje snuift, weet die dat er op deze manier honderden jongeren in onze oude wijken uitglijden? Weet die dat hij met zijn gebruik een systeem in stand houdt waardoor er in Costa Rica iemand in de haven eindigt met dertig kogels in zijn hoofd?’

De Wever: ‘De audiovisuele cultuur op dat vlak is ook totaal verkeerd. De verheerlijking van drugs als een spannend leven. Een crimineel bestaan is in tv-reeksen en films te vaak een recept voor mooie vrouwen, blitse wagens en geweldige luxe.’

Dat is niet de realiteit?

De Wever, boos: ‘Maar nee! Het is doffe ellende. Verslaving. Paranoia. Altijd over je schouders moeten kijken. Continu de dreiging van de gevangenis, of een kogel door je kop.’