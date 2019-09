De wachttijd van D66 is nog niet voltooid

Pia Dijkstra. Beeld ANP

Goedemiddag,

In de week waarin de Tweede Kamer terugkeert van zomerreces, laat de coalitie zich meteen maar even van zijn rommeligste kant zien. Intussen maakt Thierry Baudet zich op voor de confrontatie met zijn achterban.

GESPREK VAN DE DAG

Voltooid leven

Even leek D66 de verhoudingen in de coalitie op deze maandagochtend op scherp te zetten met de aankondiging dat er nu echt werk wordt gemaakt van de wet op het ‘voltooid leven’. Het is zo’n onderwerp dat sinds de formatie van 2017 als onaanraakbaar gold: de regeringspartijen werden het er snel over eens dat ze het hierover nooit eens zullen worden en besloten tot een nader ‘onderzoek’. Tot die tijd zou D66-Kamerlid Pia Dijkstra haar kruit droog houden. Wat er vervolgens zou gebeuren, werd in 2017 zorgvuldig in het midden gehouden, maar Dijkstra liet wel weten dat zij niet van plan was langer dan anderhalf jaar te gaan wachten.

Dat was eind 2017. Vanmorgen leek zij in het AD uit te spreken dat haar geduld op is. D66 komt sowieso met een wetsvoorstel, was de boodschap. Maar, verzekerde de partij al snel na de publicatie van het interview: nu nog niet. Het kabinet komt naar verwachting eind dit jaar met het afgesproken onderzoek. Daarna, in het begin van 2020, hoopt Dijkstra haar wetsvoorstel gereed te hebben, waarmee haar wachttijd dus oploopt tot ruim twee jaar. Die afspraak is maandagochtend ook nog eens door partijleider Jetten bevestigd in het wekelijkse topoverleg binnen de coalitie.

Die timing heeft voordelen voor alle betrokkenen. Gezien de gemiddelde looptijd van een wetsvoorstel, hoeven CDA en ChristenUnie niet te vrezen dat zij nog binnen deze kabinetsperiode worden geconfronteerd met een stemming over een wetswijziging die zij verafschuwen. D66 op zijn beurt kan er zich in het jaar voor de verkiezingen van maart 2021 wel mee profileren, en intussen de verkiezingsuitslag afwachten. Want met de verhoudingen in de huidige Tweede Kamer maakt het wetsvoorstel bij voorbaat niet veel kans.

POLITIEK OP KOMST

Hoekstra spreekt...

Ook andere hoofdrolspelers grijpen het einde van het reces aan om van zich te laten horen. Minister Wopke Hoekstra van Financiën voegt zich vandaag in de inmiddels rijke traditie van de HJ Schoo-lezing. In navolging van politici als Mark Rutte, Thierry Baudet, Edith Schippers en Sybrand Buma wordt Hoekstra geacht zich uit te spreken over de stand van het land en hoe het beter kan. In het licht van zijn veelbesproken mogelijke kandidatuur voor het CDA-leiderschap, luistert het hele Binnenhof nieuwsgierig mee.

...En Baudet ontmoet zijn leden

Behalve Thierry Baudet, die rond dezelfde tijd vanavond andere zorgen heeft. Hij kijkt terug op een weinig florissante zomer, waarin hij zijn voormalige kompaan Henk Otten verloor. En met hem nog twee andere Eerste Kamerleden en nu ook al vier leden van Provinciale Staten. De ruzie ging over van alles, maar bovenal over de ideologische koers. Otten werkt aan een nieuwe partij die veel gemeen heeft met Forum, maar dan ‘zonder boreaal geleuter’ en ander ‘alt-rightachtig gedoe’. Voor het eerst sinds al die perikelen staat Baudet vanavond tegenover de achterban, op een groots aangekondigde partijbijeenkomst in Zaandam, ook nog eens op de dag dat HP/De Tijd schrijft over de dure vliegreizen die hij maakte in een privéjet en die hij niet opgaf aan het geschenkenregister van de Tweede Kamer.

Kunnen de overwegend jonge leden het allemaal nog een beetje volgen? In de woorden van Kamerlid Hiddema: ‘We gaan het hebben over wat er binnen de partij is gebeurd. Noem het maar de perikeltjes’.

FVD gaat weer op toernee! En maandag 2 september beginnen we in Zaandam. Aanvang 19:30 (deuren open vanaf 18.30). Toegang gratis. Komt allen! https://t.co/FbNH8DwbkI #FVD pic.twitter.com/dH87dD3Dpi Theo Hiddema

Henk Otten zal de bijeenkomst met bovengemiddelde belangstelling volgen. Hij hoopt immers dat een deel van de achterban in zijn richting zal uitwijken, al weet hij ook dat de historie hem niet veel kans geeft op succes.

