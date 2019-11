De VVD offert haar paradepaardje, maar wat levert het op?

Premier Rutte met ministers Schouten (Landbouw) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) bij de persconferentie over de stikstofproblematiek. Beeld ANP

Om de bouwers van een koude Kerst te redden, verlaagde het kabinet vandaag de maximumsnelheid. En dus is de vroegere vroempartij VVD een schietschijf voor haar electorale concurrenten, die van verraad spreken.

En verder: waarschuwt Baudet voor de dicastocratie en blijft het onrustig bij de Partij voor Dieren.

NIEUWS VAN DE DAG

VVD offert paradepaardje

Misschien baalt hij er zelf nog wel het meest van. ‘Het is verschrikkelijk’, zei premier Rutte vanochtend op de persconferentie. Maar hij kan niet anders. ‘Anders hadden mensen met Kerst zonder baan gezeten. Dan had ik mezelf niet meer in de spiegel kunnen aankijken.’

Met die zware woorden luidde Rutte het einde in van VVD’s kroonjuweel: het 130 kilometer per uur karren op de snelweg. De 130-bordjes bleken een gouden campagnemiddel voor zijn partij. Niet zozeer omdat de VVD er voor was, maar omdat de juiste - lees: linkse - mensen er tegen waren. Wie een jaar geleden had gezegd dat de VVD de verhoging van de maximumsnelheid zelf zou terugdraaien, was voor gek verklaard.

Dat het kabinet nu toch tot een topsnelheid van 100 km/u besluit, heeft alles te maken met de stikstofcrisis. Het was een van de weinige maatregelen om de bouwsector op korte termijn weer in de benen te krijgen en volgend jaar de geplande 76 duizend woningen te bouwen.

Naast de snelheidsbeperking presenteerde het kabinet nog drie extra maatregelen. Zo is er extra geld voor de al eerder afgesproken ‘warme sanering’ van de varkensstapel en verandert de samenstelling van veevoer waardoor op termijn de emissie moet afnemen. Landbouwminister Carola Schouten liet verder doorschemeren dat ze wil kijken of natuurgebieden kunnen worden verplaatst of samengevoegd.

De reacties op het Binnenhof waren voorspelbaar: links vindt dat het kabinet niet ver genoeg gaat en schrikt van de plannen om aan de natuurgebieden te morrelen, rechts spreekt van ‘het verraad van de VVD’ en ontkent de stikstofcrisis. Erger is dat de bouwers zelf sceptisch zijn: In de Randstad is de woningnood het hoogst, maar daar zijn al weinig 130-wegen. En dus is de vraag wat het offer de VVD oplevert.

DEBAT VAN DE DAG

‘Maak knieval voor Assad’

De Syrische president Assad. Beeld AFP

Wat te doen met Bashar al-Assad, nu de Syrische president weer stevig in het zadel zit? Jarenlang vermeed het kabinet ieder contact met de dictator die verantwoordelijk is voor honderdduizenden doden, onder meer door gifgas in te zetten. Maar nu de Amerikanen zich hebben teruggetrokken en de Koerden uit zelfbescherming een pact met Assad hebben gesloten, heeft Nederland geen partner in het land meer waarmee het, bijvoorbeeld, de berechting van IS-strijders kan regelen.

En dus moet Nederland ‘een knieval’ maken voor Assad, meent het CDA. Op Radio 1 zei Kamerlid Martijn van Helvert vanochtend dat het Assad-bewind ‘een verschrikkelijk regime blijft', maar dat het kabinet ook moet beseffen dat hij ‘onderdeel van een oplossing’ is. Van Helvert herhaalde zijn oproep vandaag in een debat over het buitenlandbeleid met minister Blok, die tot nu toe ieder contact met Assad weigert.

De andere partijen kozen zonder twijfel Bloks kant. Van Ojik (GroenLinks) noemde het CDA-idee ‘een klap in het gezicht van miljoenen Syriërs’ die zich slachtoffer van Assad mogen noemen. Ook de coalitiepartners moesten niets van het plan weten. Sjoerd Sjoerdsma (D66) noemde Assad ‘ in feite Islamitische Staat in een heel net pak’ en ook de VVD wil zeker niet vooroplopen bij het omarmen van de president.

EN DAN DIT NOG

‘Haal kortingen van tafel’

PvdA en GroenLinks zetten het pensioenakkoord op scherp. Zij trekken hun steun in voor de vernieuwing van het pensioenstelsel als volgend jaar pensioenen verlaagd worden. De oppositiepartijen stellen zich daarmee op naast vakbond FNV, die kortingen ook afwijst. Minister Koolmees (Sociale Zaken) lijkt hen tegemoet te komen om zijn pensioenhervormingen erdoor te krijgen: de D66'er werkt aan een ‘pauzeknop’ om kortingen te voorkomen.

‘Fiscus negeerde misstanden’

De toeslagenaffaire krijgt een volgend hoofdstuk, nu blijkt dat de Belastingdienst jarenlang interne meldingen van misstanden bij de behandeling van burgers heeft genegeerd. Een inmiddels gepensioneerde klokkenluider legt zijn verhaal nu voor aan de Tweede Kamer, melden Trouw en RTL Nieuws. Daaruit zou blijken dat de Belastingdienst bij zeker 40.000 mensen ten onrechte geld terugvroeg, en hen zo soms in grote problemen stortte. Meerdere partijen spreken er schande van en eisen uitleg van staatssecretaris Snel.

Lees en kijk.

En huiver.



De overheid die zo optreedt tegen gewone gezinnen 🤮



Parlementaire enquête. Kan niet anders https://t.co/ceTR8acjTV — Renske Leijten (@RenskeLeijten) 12 november 2019

Interne strijd PvdD zet door

De onrust in de Partij voor de Dieren is voorlopig nog niet voorbij, nu de weggestuurde voorzitter Sebastiaan Wolswinkel beroep aantekent tegen zijn royement. Volgens Wolswinkel ontstaat ‘een buitengewoon problematisch precedent’ als hij zich zou laten afzetten door zijn voormalige bestuursgenoten. Alleen een ledenvergadering van de PvdD kan dat doen, meent hij; die heeft hem immers ook gekozen.

Dicastocratie? Gezondheid!

Een debat over de uitdijende ‘dicastocratie’: het stond er heus, op het lijstje met door de Kamer aangevraagde debatten. Verantwoordelijke was uiteraard Thierry Baudet, die in het verleden al niet te beroerd bleek om het vocabulaire van de Kamer uit te breiden met termen als boreaal en oikofobie.

Een dicastocratie is een staat waarin de rechters het voor het zeggen hebben. Precies wat volgens Baudet gebeurt nu de rechtspraak Nederland houdt aan het opvolgen van regels die het zichzelf oplegde, waardoor het kabinet de CO2-uitstoot snel moet terugbrengen en zich moet inspannen om kinderen van IS-strijders terug te halen. Stemmingmakerij van de leider van Forum voor Democratie, vindt Kathalijne Buitenweg (GroenLinks): ook de wetgever heeft zich gewoon aan de wet te houden.

Wat een onzin over #dicastocratie. Rechters beslissen niet wat de maximum snelheid is. Ze beoordelen of de wetgever zich aan de wetten houdt die het zelf heeft gemaakt. Als dat niet zo is, is de wetgever weer aan zet. #stemmingmakerij #triaspolitica — Kathalijne Buitenweg (@kathalijne) 13 november 2019

