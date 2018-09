De VVD keert met kopzorgen terug op het Binnenhof

Goedemiddag! De Tweede Kamerleden komen morgen terug van reces en voor de VVD’ers belooft het een hete start van het politieke seizoen te worden. Zij torsen, naast de eventuele vakantiekilo’s, drie kopzorgen met zich mee: minister Bloks omstreden uitspraken, de dividendbelasting en de uitzetting (?) van Howick en Lili.

LIBERALE KOPZORG I

Blok maakt zijn borst nat

Voor Stef Blok nadert de parlementaire dag des oordeels. De minister van Buitenlandse Zaken zal deze week zijn vege lijf moeten redden in een debat over zijn omstreden uitspraken over integratie en de onvermijdelijke mislukking van multiculturele samenlevingen, die hem al anderhalve maand achtervolgen.

Bloks uitglijder was voor de Kamer niet voldoende reden om de parlementariërs terug te roepen van reces. De minister, die in juli liet weten 'te betreuren' dat zijn uitspraken 'aanstoot hadden gegeven', behield de steun van de coalitiepartijen. Daarmee was er geen Kamermeerderheid voor een debat in de zomerse hitte.

De oppositiepartijen daarentegen ontvangen Blok met het mes tussen de tanden. Tijdens het reces namen zij een voorschot op het debat. 'Hij betreurt de aanstoot, maar ik wil weten of hij zijn uitspraken betreurt en die terugneemt', zei PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen. 'Het is zo vergaand wat deze minister heeft gezegd', sprak Sadet Karabulut van de SP. 'Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.'

De vraag is hoe Blok zich houdt in het debat. In zijn zes jaar als minister (eerst van Wonen, nu van Buitenlandse Zaken) werkte hij zich niet eerder zo in de nesten. Wél in Bloks voordeel: hij had tijd genoeg om op zijn verdediging te oefenen.

LIBERALE KOPZORG II

Dividend, dividend, dividend

Premier Rutte verlaat een coalitieoverleg. Foto ANP

Meer nog dan over Blok ging het tijdens het reces over de afschaffing van de dividendbelasting. De voorstanders zijn schaars: zelfs coalitiepartij ChristenUnie mort er openlijk over. Toch staat CU-leider Gert-Jan Segers nog achter de uitvoering van het gewraakte plan. Want, zo schreef Segers twee weken geleden op zijn Facebook-pagina: blijft de dividendbelasting, dan valt het kabinet.

Daarmee bedoelt Segers niet dat de kiezer het de coalitie kwalijk zal nemen. Uit peilingen blijkt juist dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking tegen de afschaffing van de belasting is. Dat weet Segers ook wel, maar de afschaffing staat nu eenmaal in het in 2017 gesloten regeerakkoord. En afspraak is afspraak.

Het was premier Mark Rutte die het plan tijdens de formatie het coalitieakkoord in manoeuvreerde, ook al stond de afschaffing niet in het verkiezingsprogramma van de VVD - of van welke partij dan ook. Sindsdien verdedigde Rutte de maatregel met zoveel vuur dat afzien ervan zonder gezichtsverlies onmogelijk is geworden.

Toch zal de oppositie na Prinsjesdag, als de Tweede Kamer weer over de dividendbelasting debatteert, haar pijlen vooral richten op Rutte's VVD. Van CU en D66 is bekend dat zij slechts met grote moeite instemmen met de afschaffing van de taks, terwijl het CDA de maatregel ook niet ten koste van alles zal verdedigen. De zich warmlopende oppositie weet: gaat de VVD om, dan gaat het kabinet om.

LIBERALE KOPZORG III

Wat te doen met Howick en Lili?

Lili en Howick. Foto ANP

De druk om de dividendbelasting niet af te schaffen mag dan groot zijn, de druk op het kabinet om Howick en Lili niet naar Armenië uit te zetten is zo mogelijk nog groter. Organisaties als Defence for Children en Vluchtelingenwerk stellen alles in het werk om de kinderen in Nederland te laten wonen. En mede dankzij een uitgekiende mediastrategie slaat de publieke opinie inmiddels ook die kant uit.

Hoe wij omgaan met kinderen, zegt alles over ons als samenleving. Lili en Howick horen hier. #zezijnalthuishttps://t.co/IBlprqLkMk Jesse Klaver

VVD-staatssecretaris Mark Harbers houdt echter vast aan het uitzetten van uitgeprocedeerde Howick (13) en Lili (12). Harbers heeft de bevoegdheid om een uitzondering te mogen maken op het vreemdelingenbeleid, maar geeft tot op heden niet toe aan de smeekbeden van de kinderen en hun medestanders. 'Het ligt niet voor de hand dat we tot een ander oordeel komen,' zei hij vorige week.

Vandaag werd bekend dat Howick en Lili zich hebben onttrokken aan het bevoegd gezag om een uitzetting naar Armenië te voorkomen. In een brief aan het AD schrijft moeder Armina Hambartsjumian dat de kinderen sinds zaterdag op 'een veilige plek' zijn. 'Ze zijn nu weg van de angst en paniek. Ze zijn heel opgelucht.'

OPHEF VAN DE DAG

Blok reikt een prijs uit

Zeid Ra'ad Al Hussein Foto REUTERS

D66, ChristenUnie en CDA zijn niet te spreken over de keuze van minister Blok om de 'Mensenrechtentulp' aan Zeid Ra'ad Al Hussein uit te reiken. De vertrekkend Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN wordt er van beschuldigd dat hij een door een klokkenluider aangekaarte misstand in de doofpot stopte.

Al Hussein schorste in 2014 een Zweedse diplomaat nadat deze de Franse autoriteiten had geïnformeerd over kindermisbruik door Franse militairen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Volgens Hussein had de Zweed dat niet zonder zijn fiat mogen doen. Volgens coalitiepartijen D66, ChristenUnie en CDA moet Al Hussein op zijn minst excuses aanbieden voor hij de mensenrechtenprijs kan ontvangen.

Vandaag reikt Blok de mensenrechtenprijs uit aan Zeid Ra'ad Al Hussein.



Dat kan alleen als Hussein excuses aanbiedt voor hoe hij omging met klokkenluider Anders Kompass, die seksueel misbruik van kinderen door soldaten aan de orde stelde. Sjoerd Wiemer Sjoerdsma

In een antwoord op Kamervragen van de drie partijen schrijft Blok dat hij Al Hussein, een Jordaanse prins, zelf heeft gekozen. Het besluit 'is gebaseerd op zijn persoonlijke betrokkenheid en zijn moedige, onafhankelijke optreden om mensenrechtenverdedigers te steunen'.

Voorafgaand aan de uitreiking van de Mensenrechtentulp zal worden teruggeblikt op zijn termijn als Hoge Commissaris. 'Daarbij zullen zijn verdiensten ter sprake komen als ook de lessons learned. Het is niet aan het kabinet om Zeid Ra'ad Al Hussein zijn excuses over deze specifieke zaak te vragen', besluit Blok.

EN DAN NOG EVEN DIT

D66'er krijgt briefje van Macron

Meer dan een half jaar zweeg Felix Klos over zijn machtige bondgenoot in de strijd voor een sterk en verenigd Europa: Emmanuel Macron, de president van de Franse republiek. Net als hij jong en een overtuigd Europeaan.

Maar nu, een week voordat de digitale stembus sluit waar D66’ers hun voorkeur kunnen uitspreken voor één van de kandidaten voor het lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen, wil - nee, kan - Klos niet langer zwijgen.

Op Twitter publiceerde hij vandaag de bedankbrief die hij 2 februari dit jaar kreeg van Macron, nadat hij hem zijn boek over Churchill toestuurde. Een formeel briefje over de gevaren van verdeeld Europa. Met onderaan een krabbel van de president lui-même, waarin hij ‘grand old man’ Churchill een bron van inspiratie noemt.

President Macron sent me this letter re my book:



‘It is our duty to do everything to avoid Europe’s disintegration…a Europe divided will be condemned to powerlessness and the risk of repeating its disastrous mistakes.’



D66 must join Macron in the fight to defend our Union. pic.twitter.com/WBs1JEmJPy Felix Klos

Klos studeerde geschiedenis in Oxford en Vermont. Hij is in dienst als woordvoerder en tekstschrijver van Alexander Pechtold en stelde zich kort voor het verstrijken van de deadline beschikbaar als kandidaat. Partijprominent Laurens-Jan Brinkhorst is alvast fan: 'Tijd om het stokje over te geven.'

Kamer gesloten voor publiek

De Tweede Kamer debatteert morgen op haar eerste dag zonder publiek. Door een aangekondigde staking van politieagenten is het Tweede Kamergebouw tussen 12.30 tot 16.00 uur uit veiligheidsoverwegingen gesloten. Verstokte volgers van de politiek kunnen de vergadering wel via de livestream bekijken.

