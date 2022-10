De VVD brengt de sfeer van verwachting rond Edith Schippers opeens weer helemaal terug

Minister van VWS Edith Schippers in 2017. Beeld Freek van den Bergh

Hoe wordt een mens de opvolger van de minister-president?

In elk geval niet door jezelf al te nadrukkelijk naar voren te schuiven, zoals Elco Brinkman (CDA, 1994) en Ad Melkert (PvdA, 2002) proefondervindelijk hebben ondervonden. Sowieso eindigt een machtsoverdracht in de grootste regeringspartij doorgaans in tranen, plus een aantal jaren in de oppositiebankjes. Het premierschap is niet erfelijk.

Geen wonder dat Edith Schippers, sinds jaar en dag genoemd als potentieel opvolger van Mark Rutte, er doorgaans fijntjes glimlachend het zwijgen toe doet als het onderwerp ter sprake komt. Om iedereen voor te zijn stelde het pr-team van de VVD haar zelf maar de vraag, in het filmpje waarmee Schippers zich vrijdag kandideerde voor het lijsttrekkerschap in de Eerste Kamer. ‘Kom je Mark Rutte opvolgen?’ Schippers hield het kort. En in het midden. ‘Dat is niet mijn ambitie.’ Maar ook: ‘Ik sluit nooit iets uit.’

Tegelijkertijd is dat filmpje een sterk bewijs van de sfeer van verwachting die binnen de VVD nog altijd rond Schippers hangt en die kennelijk ook op de kiezers moet worden overgebracht. De filmmuziek, de manier waarop eerst haar kordate voetstappen, daarna haar krullen, haar lach en dan pas de hele Schippers aan de kiezers worden getoond: dit is niet zomaar de presentatie van iemand die in de luwte van de Eerste Kamer op haar gemak nog wat wil nagenieten van haar politieke carrière. Dit is een vrouw met plannen.

In haar carrière ligt de liberale hoop rond Schippers besloten. Drie decennia lang gaat ze al mee in de VVD. Ze zag de partij in al zijn gedaanten. Na haar studie politicologie in Leiden was ze, met Geert Wilders, al fractiemedewerker toen Frits Bolkestein de partij nog leidde. Na een uitstapje bij werkgeversorganisatie VNO/NCW keerde ze in 2003 terug als Tweede Kamerlid in het tijdperk van Gerrit Zalm en Jozias van Aartsen. Drie jaar later al was ze vice-fractievoorzitter.

Aan Ruttes zijde

Bij het meest bepalende moment van al die jaren zat ze in de cockpit: in de interne machtsstrijd met Rita Verdonk koos ze in 2007 vastberaden de zijde van Mark Rutte. Het was Schippers die de regie voerde toen in de fractie het besluit viel dat Verdonk de partij moest verlaten. Net als Henk Kamp, Stef Blok en Ivo Opstelten behoorde zij in de jaren daarna tot de mensen die Ruttes nog altijd wankelende partijleiderschap wisten te stutten en hem stevig op de rails zetten.

Vaak is gememoreerd hoe zij de jonge VVD-leider in de zomer van 2009 overtuigden dat hij moest ophouden over ingewikkelde thema’s als ‘groen rechts’ en de ‘radicale vrijheid van meningsuiting’: hij kon de verkiezingen alleen winnen als hij campagne zou voeren op de klassieke VVD-thema’s. Meer asfalt, harder rijden, veiligheid, minder belasting. Rutte stemde in. Het werd zijn route naar het Torentje.

In de jaren daarna liep Schippers verder met hem op. ‘Een van de weinige mensen naar wie Mark echt luistert’, klonk het vaak in de partij. In de kabinetten Rutte I en II was zij als minister van VWS belast met een van de pijlers van het VVD-programma: de strijd tegen de almaar oplopende kosten van de gezondheidszorg. Met succes. De jarenlange traditie schreef voor dat in de zorg steevast meer werd uitgegeven dan begroot. In 2013 kwam de kentering en vlakte de stijging af. Dat bleef zo tot aan Schippers’ vertrek van het Binnenhof in 2017.

Tot in de oppositie, die het inhoudelijk vaak volstrekt met haar oneens was, wekte ze respect met haar standvastigheid, haar directheid en haar soepele omgang met de Tweede Kamer. Dat is geen onbelangrijke kwaliteit in deze jaren van polariserende versnippering. Ze wil met iedereen kunnen samenwerken. ‘Ik ben in dat opzicht kleurenblind. Kun je het goed met iemand vinden, dan maakt de partij niet uit.’

De opvolgingskwestie

‘Waarom zou ik geen lijsttrekker kunnen zijn?’ Zo wierp ze in 2015 zelf de bal op. Er is daarna vaak gesuggereerd dat ze het Binnenhof twee jaar later achter zich liet omdat Mark Rutte van geen wijken wilde weten. Zelf hield ze het erop dat ze eindelijk weer eens wat meer thuis wilde zijn en dat het simpelweg voor iedereen beter was zo. ‘Het is goed voor het departement om een nieuwe leiding te krijgen. Een ander ministerie wilde ik niet.’

Even was ze in 2017 nog informateur, daarna deed ze het inderdaad een tijdje wat rustiger aan, tot ze in 2019 president werd van chemieconcern DSM Nederland en, sinds begin dit jaar, ook de hoogste baas van DSM Europa.

Wat haar politieke ambities verder ook zijn: zeker is dat ze vanuit de Eerste Kamer ook weer deel uitmaakt van de landelijke partijtop van de VVD. Vanaf volgend jaar doet ze weer mee aan alle overleggen waarin de politieke koers wordt uitgezet. Daar zal ze zich, vroeg of laat, ook moeten buigen over de kwestie of het voor de VVD verstandig is als de recordpremier nog een keer meedoet aan de verkiezingen. De vraag of er een goede opvolger voorhanden is, speelt daarbij zonder twijfel een belangrijke rol.