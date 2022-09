De vrouw die de ‘angst om te vallen’ van de middenklasse als eerste verklaarde

Barbara Ehrenreich Beeld Erik Smits

Zo groot is de invloed van Barbara Ehrenreich, dat het door haar gemunte begrip ‘fear of falling’ dertig jaar na dato door heel wat Nederlandse politici wordt gebruikt.

Ehrenreichs boek Fear of Falling: The Inner Life of the Middle Class uit 1989 ging over de angst van de Amerikaanse middenklasse dat hun kinderen en kleinkinderen het economisch slechter zullen krijgen en over de verrechtsing waar die angst toe leidde. Inmiddels heeft deze vrees ook Nederland bereikt.

Ehrenreich schreef meer dan twintig boeken over uiteenlopende onderwerpen, maar sociale rechtvaardigheid was bij haar bijna altijd het hoofdthema. Haar doorbraak was in 2001 Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America. In die tijd werd nauwelijks over werkende armen geschreven.

Barbara Ehrenreich, toen al in de vijftig, trok voor dat boek door Maine, Minnesota en Florida en probeerde intussen rond te komen van ongeschoold werk. Ze was verkoopster bij Walmart, kamermeisje, schoonmaakster, serveerster, ouderenverzorgster, en leefde net als haar collega’s in goedkope motels. Ze noteerde nauwkeurig hoe uitbuiting, vernedering en stress mensen beschadigt en waarom het onmogelijk is van een minimumloon rond te komen. Zelfs met twee banen bleek een woning niet te betalen. Ehrenreich blies de Amerikaanse Droom eigenhandig op.

Van Nickel and Dimed zijn ruim twee miljoen exemplaren verkocht. In 2011 schreef Ehrenreich in een nieuw nawoord dat de situatie van de inmiddels 40 miljoen Amerikanen die in armoede leefden alleen maar was verslechterd. Intussen was de opvolger Bait and Switch, the (Futile) Pursuit of the American Dream, al verschenen. Dat boek ging over de zogeheten ‘witte boorden’ met een opleiding. Ook deze middenklasse werd massaal ontslagen als bedrijven een dipje in de winstcijfers vreesden.

Arbeidersafkomst

Zelf groeide Barbara Ehrenreich op in Butte, Montana, in een arbeidersmilieu waarvan ze nooit heeft willen vervreemden. ‘Omdat ik echt geloof dat dit de mensen zijn die in de toekomst dingen gaan veranderen’, zei ze in 2018 tegen de Volkskrant. Ze ontving dat jaar in Amsterdam de prestigieuze Erasmusprijs voor haar buitengewone bijdrage aan de onderzoeksjournalistiek.

Dat geloof in kansarme mensen dankte ze ook aan haar vader, die in Butte een vinger verloor in de kopermijn maar ’s avonds studeerde, promoveerde en directeur werd van de onderzoeksafdeling bij Gillette in Massachusetts. Daar belandden haar ouders opeens in de middenklasse, en de bijbehorende angst iets verkeerd te doen deed hen naar de drank grijpen, vertelde Ehrenreich in de Volkskrant. Beiden eindigden als alcoholist.

Ehrenreich promoveerde als celbioloog in de immunologie, maar bleef vastbesloten het minderwaardigheidsgevoel van de arbeidersklasse te bestrijden. Ook door de arrogantie van journalisten die die armen bleven negeren aan te pakken. Toen Ehrenreich eens tegen een hoofdredacteur zei dat er meer mensen uit de arbeidersklasse in haar progressieve tijdschrift moesten, was het antwoord: ‘Maar kunnen ze ook práten?’

Geestig schrijven over lelijke feiten

Ehrenreich had de gave wat niemand nog ziet als eerste op te merken en kon, als ze daar zin in had, bovendien erg geestig schrijven over lelijke feiten. Bijvoorbeeld toen ze zelf borstkanker kreeg en in 2009 een even grappig als vernietigend boek schreef over de gevaren van positief denken en de debiliserende terreur van de Pink Ribbon-beweging, in Europa verschenen onder de titel Smile or Die. In Natural Causes: An Epidemic of Wellness, the Certainty of Dying, and Killing Ourselves to Live Longer zette ze in 2018 de bijl in het geloof dat gezondheid maakbaar zou zijn. Veel mensen die meededen aan gezondheidsrages, concludeerde Ehrenreich droogjes, ‘zijn desondanks overleden’.

Haar eigen gezondheid bleef sinds haar borstkanker achteruitgaan, en Ehrenreich besloot de medische industrie uiteindelijk te laten voor wat die was. In een hospice even buiten Washington, in haar woonplaats Alexandria, is Barbara Ehrenreich 1 september aan een beroerte overleden. Ze werd 81 jaar oud.

Nu de ‘fear of falling’ dankzij gascrisis en inflatie ook in Nederland sinds decennia niet zo groot is geweest, begrijpen steeds meer journalisten hoe cruciaal het is ook de lelijkste feiten achter alle angst nuchter in kaart te brengen. Niet in de laatste plaats dankzij Barbara Ehrenreich.