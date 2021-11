De vragen zijn simpel: hoe veilig en hoe vies zijn de moderne kerncentrales?

Bij het Engelse Bridgwater wordt gebouwd aan een generatie -3+-kerncentrale. Het is het type kerncentrale dat mogelijk ook in Nederland gebouwd gaat worden. Beeld ANP / PA

Levert een moderne kerncentrale minder afval op?

Hedendaagse centrales leveren ongeveer evenveel afval op als oudere, al zijn ze wel iets efficiënter, waardoor de hoeveelheid afval per kilowattuur wat lager is, zegt Jan Leen Kloosterman, hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft. Het hoogradioactief afval van Borssele wordt nu opgeslagen in een betonnen bunker met muren van 1,7 meter dik bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Covra) te Nieuwdorp, tot er in een later stadium (over een eeuw, is het idee) een definitieve oplossing gevonden is.

Pas met de komst van de thoriumreactor kan ook de hoeveelheid hoogradioactief afval omlaag, omdat dit type zijn eigen ‘afval’ kan opeten. Helaas duurt het waarschijnlijk tot 2050 voor thoriumreactoren commercieel zullen draaien. Bestaand afval van Borssele (en al die andere oudere centrales) zal dus honderdduizenden jaren bewaard moeten worden.

Wat zijn de veiligheidsrisico’s van moderne kerncentrales?

Als Nederland een centrale erbij krijgt, zal die vermoedelijk van de generatie 3+ zijn. Die worden nu in onder meer Engeland en Finland gebouwd en worden veiliger geacht, onder meer vanwege een soort lekbakje (de zogenoemde core catcher) dat onder de reactor hangt. Deze ­betonnen bak vangt in geval van een meltdown (zoals in Tsjernobyl en ­Fukushima) de gesmolten reactorkern op, zodat het grondwater niet besmet kan worden.

‘Dit type reactor is vermoedelijk wel veiliger’, zegt Peer de Rijk van ­Milieudefensie. ‘Maar je weet pas zeker of dat zo is als het weer eens ergens goed mis gaat. Tot nu toe is het vooral een theoretisch model.’

Terzijde: bij de kernramp in Fukushima vonden explosies plaats, waardoor radioactiviteit ook de lucht in werd geblazen. Daar helpt geen lekbakje tegen.

Is kernenergie gunstig voor het klimaat?

De komst van een of twee nieuwe kerncentrales betekent een forse impuls voor het aandeel CO2-vrije elektriciteit, zegt Kloosterman. ‘Dit is een belangrijke stap voorwaarts om in 2050 CO2-vrij te worden.’ De uitstoot van CO2 is per opgewekte kilowattuur ongeveer vergelijkbaar met die van wind, iets lager dan zon en in vergelijking met fossiele energieopwekking verwaarloosbaar. Dat geldt niet voor de kosten. Volgens een recente studie van de Amerikaanse zakenbank Lazard is grootschalig opgewekte elektriciteit uit zon en wind veruit het goedkoopst en daalt de prijs nog altijd, zij het minder snel dan de afgelopen jaren. Zon kost (de berekeningen zijn gemaakt voor de Verenigde Staten) omgerekend 2,5 tot 3,5 cent per kilowattuur. Wind soms al 2 cent. Nucleair 11 tot 17,5 cent (energieagentschap IEA komt overigens met iets lagere getallen). Die hoge prijs komt door de enorme bouwkosten van een kerncentrale. Plus de eis dat tegenwoordig bij de start van de elektriciteitsproductie het volledige bedrag voor ontmanteling al klaar moet staan.

Als een centrale eenmaal draait, is de brandstof (uranium) relatief goedkoop. Of dat zo blijft, is onzeker. De laatste maanden is de prijs tot het hoogste niveau in zeven jaar tijd gestegen, omdat beleggers een wereldwijde groei van het aantal kerncentrales voorzien en alvast voorraden uranium inkopen, die ze straks tegen een hogere prijs hopen te kunnen verkopen.

Wat zijn de bezwaren tegen een nieuwe centrale?

Kernenergie duwt duurzaam uit de markt, zeggen milieuorganisaties. Soms letterlijk. In landen als Oostenrijk heeft groene stroom altijd voorrang, in Nederland niet. Omdat kerncentrales zo duur zijn, is het van belang dat ze 24 uur per dag draaien, om zoveel mogelijk van de kosten terug te verdienen. In de praktijk zal duurzame stroom hierdoor eerder afgeschakeld worden als er overschotten zijn, zegt De Rijk van Milieudefensie. ‘De druk om altijd te kunnen draaien, zal enorm zijn. Zeker als je er een of twee grote centrales bij zet, heeft dat effect.’

Ook op een ander niveau zal een nieuwe centrale duurzaam verdrukken, zegt De Rijk. ‘Als je ziet hoe moeizaam de bouw van windturbines op land gaat, dan zal een kerncentrale ertoe leiden dat veel burgers zeggen: laat die turbines maar zitten, want we hebben nu nucleair.’

Wat zijn de voordelen?

Het nadeel van hierboven is ook een voordeel: nucleair vergt per hoeveelheid geproduceerde energie veel minder ruimte dan windenergie. Wind op land levert gemiddeld 2 watt per vierkante meter op, kernenergie 10 duizend.

Ook wordt de kans op stroomtekorten (en daarmee gierend hoge prijzen) kleiner. Kerncentrales leveren ook als er een langere periode weinig wind en zon is. Neem de tweede week van januari. Dan is de vraag naar stroom meestal op haar hoogtepunt, omdat fabrieken na de Kerst weer opstarten en verwarmingsinstallaties vanwege de kou vaak hard draaien. Precies als er weinig zon is (want winter). Als de wind het dan ook nog laat afweten, kunnen tekorten ontstaan. Die worden nu nog aangevuld met conventionele centrales, maar daarvan zullen er straks minder zijn. Dan is het prettig als er een grote kerncentrale achter de hand is. Overigens kan met overschotten duurzame energie ook prima waterstof gemaakt worden.

Sowieso geldt: hoe meer vormen van energieopwekking een land kent, hoe minder afhankelijk het is van buitenlandse energieleveranciers. Met nucleair in de mix is Nederland minder kwetsbaar voor de grillen van buitenlandse leiders, de markt en het weer.

