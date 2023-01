De vraag naar olie piekt omdat China open gaat en we weer massaal in het vliegtuig stappen

Een olietanker in de haven van de Chinese stad Zhoushan. Beeld Reuters

Het energieagentschap ziet ook ontwikkelingen die de vraag naar olie temperen. Zo zijn veel westerse industrieën efficiënter (of gewoonweg minder) gaan produceren en groeit het aantal elektrische auto’s explosief, wat de vraag naar olie dagelijks met bijna 900 duizend vaten remt.

Dat de vraag her en der afneemt is van groot belang om grote olietekorten (en daarmee een prijsexplosie) te voorkomen. Het aanbod van olie staat sterk onder druk, vooral doordat grootleverancier Rusland naar verwachting veel minder olie kan verkopen sinds een westerse ban. Naar verwachting zal het land dagelijks 840 duizend vaten minder kunnen slijten. Hier staat tegenover dat een aantal andere landen de productie heeft weten op te voeren, zoals de Verenigde Staten en Canada.

Drijvende oliebuffers

Opmerkelijk is dat de oceanen steeds meer fungeren als opslag voor olie: die zit in tankers onderweg van Rusland naar landen als China en India. Voorheen ging deze olie naar Europa, maar sinds de olieban is die afzetmarkt verdwenen. Tankers met Russische olie moeten nu een langere route afleggen naar Azië, wat betekent dat er meer olie onderweg is en de tankers zo een enorme drijvende voorraad vormen.

Om al die olie te kunnen vervoeren heeft Rusland volgens sommige bronnen vorig jaar grote aantallen afgeschreven olietankers opgekocht, die eigenlijk naar de sloop zouden gaan, maar nu worden ingezet om olie naar Azië te transporteren. Op deze manier hoopt Moskou een deel van de sancties te ontlopen, al moet het zijn olie tegen een fikse korting zien te slijten aan China en India.

Hoewel er aan het begin van het jaar volop olie beschikbaar was tegen relatief gunstige prijzen, denkt het IEA dat de situatie snel kan verslechteren. Zeker als vanaf februari de Europese ban op dieselolie ingaat. Rusland is een grote leverancier van dieselolie aan Europa, dat er de afgelopen maanden een recordhoeveelheid van inkocht voor opslag. China neemt de leveranties van dieselolie deels over van Rusland.

In een eerdere versie van dit stuk stond dat industrie-efficiëntie en elektrische auto’s de vraag naar olie met 900 miljoen vaten per dag remmen. Dat moet 900 duizend zijn.