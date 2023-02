De vraag is of president Santhoki de rust en stabiliteit kan terugbrengen in Suriname

De aanval op het Surinaamse parlementsgebouw in Paramaribo, afgelopen vrijdag. Beeld AFP

De meeste Surinamers en Surinaamse Nederlanders wisten niet wat ze zagen toen ze dit weekend naar de beelden op hun telefoonscherm keken: stenengooiers en traangas in het hart van Paramaribo en mannen die het hek voor het parlementsgebouw omvertrekken en naar binnen rennen.

Suriname kent als autonome staat een kort, maar bewogen geschiedenis. Maar de afgelopen jaren verliepen demonstraties er zelden gewelddadig. Een bestorming van het parlement was in de ogen van veel Surinamers iets wat gebeurt in de VS of in het politiek explosieve buurland Brazilië, maar niet in de overzichtelijke hoofdstad van het kleinste land van Zuid-Amerika.

Maar het gebeurde wel. Vrijdagmiddag ontaardde een demonstratie in het centrum van Paramaribo in vandalisme, plunderingen en brandstichting in onder andere het redactiegebouw van een publieke radio omroep, een politiebureau en een monumentaal pand uit de koloniale tijd. De duidelijk slecht op deze situatie voorbereide politie schoot met traangas en rubberen kogels in een poging de situatie onder controle te krijgen.

Een paar uur eerder waren een paar duizend mensen naar het Onafhankelijkheidsplein tegenover het parlementsgebouw getrokken om vreedzaam te protesteren tegen de uitzichtloze economische situatie waarin Suriname zich nu al jaren bevindt, ondanks de de belofte van verbetering die president Chandrikapersad, ‘Chan,’ Santokhi de mensen steeds opnieuw voorspiegelt.

Weggevallen subsidies

De concrete aanleiding tot het protest was het hoge tempo waarmee de regering de subsidies op elektriciteit, gas en brandstof afbouwt, onder druk van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat Suriname geld leent in ruil voor grootscheepse bezuinigingen en herstructurering van de overheidsfinanciën.

De weggevallen subsidies in combinatie met de inflatie van meer dan 50 procent in het afgelopen jaar maakt het dagelijks leven voor een groot deel van Surinamers haast onbetaalbaar. Een liter benzine kost aan de pomp ongeveer 33 srd, omgerekend ongeveer een euro. Terwijl de inkomsten van veel Surinamers per maand lager zijn dan de armoedegrens van zesduizend srd.

Maar in Suriname zit onder de zichtbare werkelijkheid, in dit geval die van een geëscaleerde demonstratie over de hoge prijs van het dagelijks leven, vaak nog een werkelijkheid verstopt waarin de samenleving uiteenvalt in politieke kampen die min of meer langs etnische lijnen verlopen.

De economisch instabiele situatie versterkt de polarisatie, en er sluimert een breed gedragen wantrouwen jegens de regeringscoalitie van Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk, vooral bij aanhangers van de grootste oppositiepartij, de NDP van ex-president Desi Bouterse.

Bij zijn aantreden bijna tweeënhalf jaar geleden beloofde Santokhi in alle opzichten het tegendeel te zijn van zijn voorganger Bouterse, die zijn land tussen 2010 en 2020 financieel uitwoonde en opzadelde met schulden, vooral bij China. Daarnaast zwoer hij korte metten te maken met de diep in de Surinaamse samenleving gewortelde corruptie, en dan met name de vriendjespolitiek.

Gebrek aan competente mensen

Maar al snel positioneerden ook de president en de vicepresident familieleden op belangrijke posities. Daarnaast wordt Santokhi bij het uitvoeren van zijn op papier ambitieuze hervormingsplannen gehinderd door de braindrain van hoogopgeleide Surinamers naar landen in de regio en naar Nederland. Het gebrek aan competente mensen die de reorganisaties bij de Surinaamse overheid in goede banen kunnen leiden, is een groot probleem.

Met het gevolg dat de bevolking een president ziet die veel belooft, maar tot nu bar weinig kan waarmaken. Bovendien zien sommigen hem als een typische vertegenwoordiger van de overwegend hindoestaans Surinaamse elite van het land die stijfjes communiceert in het Nederlands en de volkstaal, het Sranan, slecht beheerst.

De in eerste instantie overrompelde regering en veiligheidsdiensten reageerden in tweede instantie stevig op de onrust. De binnenstad werd hermetisch afgesloten en was dat zondagavond Nederlandse tijd nog steeds. Het leger is aanwezig op meerdere plaatsen in Paramaribo en in de buurt van belangrijke politieke en publieke infrastructuur in het hele land. Zaterdag waren er al 128 arrestaties verricht.

De gezochte officiële organisator van het protest, Stephano Biervliet, gaf zichzelf zondag aan bij de politie. De activist en leider van een politiek niet relevante splinterpartij laat weten dat hij afstand neemt van de escalatie en het geweld, net als alle vakbonden die de protestactie steunden.

Gecoördineerde actie

In de vele persconferenties die minister van Justitie Kenneth Amoksi dit weekend hield, legt hij nadruk op het bewijs dat hij zegt te hebben dat de escalatie een ‘gecoördineerde actie’ was. Op de aard van het bewijs gaat hij niet in. Het lijkt erop dat de regering, net als de vier Surinamers die de Volkskrant sprak voor dit artikel, vermoedt dat Bouterse achter de escalatie zit. De ex-president hangt 20 jaar gevangenisstraf boven het hoofd voor zijn rol in de decembermoorden. De rechter doet later dit voorjaar uitspraak.

De belangrijkste vraag voor de komende dagen en weken is of Santokhi de rust en stabiliteit in het land kan terugbrengen. En hoe hij dat wil bereiken: door met man en macht op zoek te gaan naar de daders van afgelopen vrijdag, of door het IMF te vragen met de hand over het hart te strijken.