De vraag is nu: weet Lula het nationalistische vuur onder militairen en politieagenten te doven?

Bolsonaro-aanhanger verlaat het tentenkamp dat door de politie wordt ontruimd op maandagochtend. Beeld Reuters

Bijna nog opzienbarender dan de bolsonarista-horde die als een groen-gele mierenkolonie zondagmiddag in Brasília bezit nam van het parlementsgebouw, het presidentieel paleis en het hooggerechtshof, zijn de beelden van militaire politieagenten die erbij stonden en lachend selfies maakten. De Bolsonaro-aanhangers werd amper een strobreed in de weg gelegd.

Een week na het aantreden van Luiz Inácio Lula da Silva, kortweg Lula, de oud-president die dit najaar een even glorieuze als nipte comeback maakte, worden de verborgen gebreken zichtbaar van het Brazilië dat de extreem-rechtse president Jair Bolsonaro hem naliet. De vraag is niet wat de geradicaliseerde betogers bewoog, maar hoe hun aangekondigde bestorming überhaupt kon plaatsvinden.

Ogenschijnlijk trad Lula zondagavond stevig op. De lokale regering van het Federaal District, waar de hoofdstad deel van uitmaakt, had er een potje van gemaakt. De federale regering nam per decreet het roer over. Zichtbaar geïrriteerd hekelde hij de lokale militaire politie, de mannen en vrouwen die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde in Brasília, de agenten die selfies namen en tijdens het spektakel verfrissende bekertjes kokoswater kochten bij een straatverkoper.

Aangekondigd

Hij sprak over ‘incompetentie’ en ‘kwade wil’. Opnieuw lieten de ordehandhavers van Brasília het afweten, zoals ze in december ook al draalden met ingrijpen toen Bolsonaro-aanhangers een politiebureau bestormden en auto’s in brand staken. Hoge rechter Alexandre de Moraes onthief de lokale gouverneur Ibaneis Rocha, een Bolsonaro-bondgenoot, voor negentig dagen uit zijn functie. Rocha had kort daarvoor zelf al zijn veiligheidshoofd Anderson Torres ontslagen, de voormalig Justitieminister van Bolsonaro.

Maar de president bezigde geen woord over het leger, dat evenmin ingreep. De invasie werd de afgelopen weken bekokstoofd in de bolsonarista-kampementen voor de legerkazernes. Tienduizenden Bolsonaro-volgers bivakkeerden sinds de verkiezingen op tal van plekken voor legerbases hopend op een militaire interventie om de ‘frauduleuze’ uitslag ongedaan te maken. De oproep om dit weekeinde massaal naar Brasília te komen, kwam vorige week uit het kamp voor de kazerne in de hoofdstad.

‘Het was allemaal aangekondigd’, zegt politicoloog Giorgio Romano Schutte, verbonden aan de federale universiteit ABC in São Paulo. ‘De vraag is: was het leger betrokken en zo ja, hoe?’ Hij wijst erop dat enkele dagen voor Lula’s inauguratie binnen de krijgsmacht de drie hoogste generaals werden gewisseld. De mannen die onder Bolsonaro hadden gediend, wilden niet deelnemen aan Lula’s ceremonie op 1 januari. En ook de nieuwe generaals waren daar niet aanwezig. ‘Het zijn duidelijke signalen dat ze president Lula niet erkennen.’

Wie dacht dat de verkiezingen van dit najaar een test waren voor de jonge Braziliaanse democratie (pas 35 jaar oud sinds de militaire dictatuur), verkeek zich op de werkelijke uitdaging: de vier jaar ná Bolsonaro. De radicaal-rechtse president wist niet alleen nationalistische gevoelens op te wekken bij miljoenen conservatieve landgenoten, hij wakkerde ook het sluimerende nationalistische vuur aan onder militairen en politieagenten.

Betrokkenheid leger?

De oud-legerkapitein flirtte met de militaire dictatuur, benoemde tal van militairen als ministers en beloofde agenten een vrijbrief om criminelen te doden. Die opgepookte sentimenten in het leger en onder politieagenten zijn niet samen met de oud-president het land ontvlucht. Zondag maakte duidelijk dat de strijdkrachten een ‘zwaard van Damocles’ boven Lula’s hoofd houden, stelt Schutte.

‘We kunnen alleen gissen naar hun boodschap: is dit een voorproefje? Een waarschuwing? Willen ze hun machtspositie benadrukken?’ De universitair docent wijst op andere overheidsinstanties die evenmin ingrepen: de inlichtingendiensten waarschuwden niet, de presidentiële garde die het paleis had moeten beveiligen was zondag nergens te bekennen. ‘Dit was geen onkunde, ook geen nalatigheid. Hoever de betrokkenheid ging, is nog niet duidelijk.’

Politicoloog en advocaat Nauê de Azevedo, werkzaam aan de CEUB-universiteit in Brasília, kreeg op vrijdag een whatsappbericht van een kennis (‘Vaak doorgestuurd’): ‘Urgent! We hebben dit weekeinde 3 miljoen mensen nodig in Brasília.’ Hij is geen Bolsonaro-aanhanger, zegt hij. ‘Dit ging niet alleen rond in besloten groepen.’ Ook hij stelt dat de militaire politie en het leger de bestorming lieten gebeuren. ‘Ik woon vlakbij de kazerne, zondagavond beschermde het leger de bolsonarista’s daar nog.’

Het tekent Lula’s zwakke positie, zegt hij. ‘De president zou nu moeten ingrijpen en elke militair met Bolsonaro-sympathieën met pensioen sturen. Ik weet niet waarom hij dat nog niet heeft gedaan.’ Politicoloog Schutte ziet twee opties: ‘pappen en nathouden’ of ‘de bezem’ door de hoogste rangen van het leger en de politie. Binnen Lula’s arbeiderspartij PT groeit de steun voor die laatste optie, weet hij.

Op maandag werd de trap nog niet vanaf boven schoongeveegd, de bezem ging wel door de Bolsonaro-aanhangers. Ruim duizend mensen werden gearresteerd. Lula tekende samen met de voorzitters van het parlement en het hooggerechtshof een brief ‘ter verdediging van de democratie’.

Het zijn hoopvolle signalen, meent jurist Alexandre Wunderlich, verbonden aan de Katholieke Universiteit van deelstaat Rio Grande do Sul. ‘Wat nu nodig is, is de vervolging van individuele verantwoordelijken. En dat is wat we zien gebeuren.’ Zondag, ondanks alles, kan ook goed nieuws betekenen, zegt hij. ‘Het leger nam niet deel aan deze opstand. Maandagochtend hielp het leger mee met het ontruimen van de kampementen. Tot nog toe houden de democratische machten stand.’