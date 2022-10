De vraag is niet waarom de klachten over Arib worden onderzocht, maar waarom dat niet eerder gebeurde

Vera Bergkamp dinsdag gedurende het Vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

‘Ik zou geen knip voor de neus waard zijn geweest als we concrete en zorgwekkende signalen over een mogelijk onveilige situatie niet zouden onderzoeken.’ Dagenlang zweeg Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp over de details achter het aangekondigde onderzoek naar haar voorganger Khadija Arib. Nu heeft ze die alsnog gegeven, omdat de Kamer er zelf uitdrukkelijk om vroeg. Bergkamps ‘feitenrelaas’ schetst het beeld van een patroon dat zich, binnenskamers, jarenlang verergerde. Toch werd enkele keren besloten om géén onderzoek in te stellen.

Al vlak na Aribs aantreden als voorzitter in 2016 stapt griffier Renata Voss – het hoofd van de ambtelijke organisatie van de Kamer – op na een conflict met de PvdA’er. Een jaar later dient de directeur bedrijfsvoering, Jan Willem Duijzer, zijn ontslag in bij het presidium, waar Bergkamp op dat moment ook al onderdeel van uitmaakt. Zijn pogingen de omgang van Arib met het Kamerpersoneel bespreekbaar te maken blijken tevergeefs: hij ziet er geen heil meer in.

In april 2019 kloppen de nieuwe griffier Simone Roos en directeur huisvesting Jaap van Rhijn aan bij de twee ondervoorzitters Ockje Tellegen (VVD) en Martin Bosma (PVV). Ook zij maken zich zorgen over de omstandigheden waaronder hun ambtenaren met Arib moeten werken. Er volgen twee gesprekken met Arib. Die lopen op niets uit.

Belevingsonderzoek

Als Arib in april 2021 de voorzittersverkiezing van Bergkamp verliest, moet de D66’er zich vrijwel direct buigen over de kwestie. De vertrouwenspersoon stelt haar op de hoogte dat zich in de periode 2018 - 2021 liefst 23 medewerkers zich gemeld hebben ‘met eensluidende klachten over ongewenst gedrag’.

Het dringende advies van de bedrijfsarts en de vertrouwenspersoon luidt dan om een onafhankelijk en extern onderzoek in te stellen. Dat onderzoek komt er, maar richt zich niet op Aribs omgang met het personeel. De Universiteit Utrecht doet in de plaats daarvan een breder onderzoek naar sociale veiligheid in de Kamer. Het is een ‘belevingsonderzoek’ waarin niet gekeken wordt naar concrete signalen, personen, fracties of afdelingen. Ook wordt er geen feitenonderzoek gedaan.

Waarom voor deze route is gekozen, na het binnenkomen van 23 klachten, is niet duidelijk. Zeker is wel dat de Kamer in die dagen geheel in de ban is van de vertrouwenscrisis rond premier Rutte. Bergkamp zelf ligt als kersverse voorzitter onder vuur. Volgens critici zou zij Arib van haar voorzittersstoel hebben verdreven dankzij een opzetje van de regeringspartijen. De aankondiging van een onderzoek naar Arib zou op dat moment zeer brisant kunnen zijn.

Interne notitie

De rust daalt even in, totdat PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen in februari 2022 een anonieme brief krijgt waarin de melder een sfeer van sociale onveiligheid onder het voorzitterschap van Arib omschrijft. Die heeft geleid heeft tot het vertrek van drie leden van de ambtelijke top, aldus de melder.

Ploumen stuurt de brief door en Bergkamp krijgt de klacht op 21 februari in handen. Op 9 maart wordt die vervolgens besproken in het presidium. Bergkamp vraagt aan de griffier wat de vervolgstappen zijn. Op dat moment wordt niet de landsadvocaat ingeschakeld, maar klopt de griffier aan bij het Haagse kantoor van Capra Advocaten. Op 3 mei brengt het kantoor advies uit, en een kleine week later volgt overleg tussen de ambtelijke top van de Kamer en het advocatenbureau. Wat Capra adviseerde en wat daarmee is gedaan, vermeldt Bergkamp niet. Het kantoor wil ook niet ingaan op vragen van de Volkskrant waarom op dat moment niet is besloten tot een extern onafhankelijk onderzoek.

Wel bespreekt het presidium een maand later een interne notitie over hoe om te gaan met anonieme meldingen. Weer wat later, op 22 juni, wordt besloten contact te zoeken met de drie topambtenaren over wie in de anonieme brief wordt geschreven. Dat gesprek vindt vervolgens niet plaats, omdat op 27 juli een tweede anonieme klacht binnenkomt.

Zorgplicht

Dan komt de zaak in een stroomversnelling, want de omstandigheden zijn plotseling veranderd: Arib is voorzitter geworden van de parlementaire onderzoekscommissie naar het coronabeleid en zal in die hoedanigheid opnieuw gaan samenwerken met personeel van de Kamer. Voor de anonieme briefschrijver is dat reden de kwestie bij het presidium neer te leggen.

Naar aanleiding van de brief komt het presidium viermaal bijeen. De landsadvocaat wordt gevraagd om juridisch advies over de situatie. Die adviseert op 26 september zonder enige twijfel dat een onafhankelijk onderzoek geboden is. Omdat de signalen door de huidige ambtelijke top van de Kamer bevestigd worden, heeft de Tweede Kamer als werkgever ‘een zorgplicht’ om in ieder geval te laten onderzoeken wat er klopt van de klachten over Arib. Dat wil nog niet zeggen dat de beschuldigingen waar zijn. Maar zonder eerst uit te zoeken of ze kloppen zou de Kamer het personeel ‘mogelijk in een onveilige en te belastende werkomgeving’ laten opereren.

Waarom Bergkamp en het presidium al die eerdere kansen lieten schieten om te reageren op de ‘zorgwekkende signalen’ is niet duidelijk. Bergkamp wil daar op dit moment niet op terugblikken. Het aangekondigde onderzoek, dat aanvankelijk bedoeld was de juistheid van de meldingen tegen Arib te controleren heeft, moet nu ook de besluiten die het presidium in het verleden heeft genomen onder de loep nemen. ‘Wat er in het verleden is gebeurd moet echt onderdeel zijn van het onderzoek’, aldus Bergkamp. Wanneer het onderzoekt start, wie het uitvoert en wanneer het klaar moet zijn, is nog niet bekend.