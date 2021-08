De vraag die deze week centraal staat: wie gaat de formatie blokkeren?

Mark Rutte en Sigrid Kaag komen naar buiten na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Beeld ANP

Toch maar weer een gespreksronde met alle partijleiders, moet Hamer gedacht hebben na een formatieweek waarin de schaakstukken een heel klein beetje in beweging zijn gebracht. Op het eerste gezicht lijkt de patstelling ook deze week onveranderd: VVD en CDA willen niet in zee met twee linkse partijen en D66 wil niet met de ChristenUnie.

Toch zijn vorige week de eerste stappen gezet om het proces in beweging te krijgen. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) heeft zichzelf naar de reservebank verbannen en de PvdA en GroenLinks beloofden vrijdag de formatie als één team in te gaan, een handreiking naar de VVD en het CDA die niet met twéé linkse partijen om tafel willen.

Impasse

Ondertussen is de opdracht die Hamer van de Kamer kreeg zo goed als afgerond. Om de impasse te doorbreken zijn de formatieteams van VVD en D66 de afgelopen zomerweken aan het werk gezet om onder haar begeleiding een ‘document op hoofdlijnen’ op te stellen dat kan worden gebruikt om de onderhandelingen te starten. De vraag die deze week centraal staat: wie gaat die eerste poging blokkeren?

Wopke Hoekstra (CDA) ziet in het document ‘een goede eerste exercitie’ om de onderhandelingen te starten. De ChristenUnie, de voorkeurspartij van Mark Rutte (VVD), maakte terugtrekkende bewegingen. Segers voelt zich ‘niet nodig’ en ‘ongewenst’ nadat Sigrid Kaag (D66) herhaalde dat haar voorkeur niet uitgaat naar een hernieuwde samenwerking. Hoewel VVD-leider Rutte vorige week nog bezwoer dat Segers nog steeds ‘in het mandje zit’, merkt de VVD inmiddels op dat de ChristenUnie er toch niet zoveel zin in heeft.

PvdA en GroenLinks zijn juist positief over het werk van Rutte en Kaag. Zij zijn klaar voor onderhandelingen en dat gaan Ploumen en Klaver samen doen, kondigden ze vrijdag aan. Een logische stap, vinden zij zelf. ‘Op deze manier staan we veel en veel sterker.’ De twee linkse partijen zien genoeg aanknopingspunten om verder te praten.

Achter de schermen

Of de VVD dat ook ziet zitten, moet deze week duidelijk worden. Sinds vrijdag laten de liberalen weten dat de aangekondigde samenwerking niets verandert aan het standpunt om niet met twee linkse partijen in zee te gaan. Dat PvdA en GroenLinks enthousiast zijn over het formatiedocument dat mede door de VVD is geschreven, wordt achter de schermen bij de VVD gerelativeerd. Dat document doet er voor de liberalen niet meer toe.

De vraag is of de VVD dat deze week ook vóór de schermen zal uitspreken. Het eindverslag van Hamer aan de Tweede Kamer kan niet veel langer op zich laten wachten en daarin zal de informateur concluderen dat het stuk van VVD en D66 door PvdA en GroenLinks met veel enthousiasme is ontvangen. Zij willen langs de lijn van de inhoud verder praten.

Een inhoudelijke reden om gesprekken met Ploumen en Klaver te blijven weigeren, heeft de VVD nog niet gegeven, het CDA evenmin. Het moment nadert waarop Hamer van Rutte en Hoekstra zal willen horen waarom zij de formatie, vijf maanden na de verkiezingen, blokkeren.