De Volkskrant zoekt journalistiek onderzoekstalent

Overleg op de redactie van de Volkskrant. Beeld Elisa Maenhout

Deze vacature maakt onderdeel uit van de Regeling Jong Talent van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De regeling is bestemd voor beginnende onderzoeksjournalisten die willen werken op een gerenommeerde onderzoeksredactie, landelijk of regionaal. Je komt in dienst bij de Volkskrant waarmee het Fonds BJP samenwerkt. Het Fonds BJP verzorgt gedurende het jaar meerdere scholingsactiviteiten samen met de andere deelnemers, zodat je ervaringen kunt uitwisselen en een breed netwerk van collega-onderzoeksjournalisten opbouwt.

De Volkskrant heeft per 1 januari 2023 plek voor één trainee voor de duur van één jaar. De Volkskrant, die dagelijks honderdduizenden lezers bereikt, is een onafhankelijk dagblad dat maatschappelijk betrokken en vooruitstrevend wil zijn. We bieden ruimte aan diverse stemmen, proberen de veranderingen in de samenleving zo precies mogelijk en met een diepmenselijke blik te beschrijven, analyseren op toegankelijke en nuchtere wijze politieke ontwikkelingen en onthullen maatschappelijke misstanden. We houden het hoofd koel en het hart warm.

Wie kan zich aanmelden?

Om in aanmerking te komen, moet je korter dan drie jaar geleden (1 december 2019 of later) zijn afgestudeerd aan een erkende journalistieke HBO- of WO-opleiding. Ook journalisten met een andere opleidingsachtergrond, die na 1 december 2019 een journalistieke werkpraktijk zijn gestart kunnen solliciteren. Voor meer informatie over de regeling en/of de andere vacatures kijk hier.

Beeld Elisa Maenhout

Wat wij bieden

Je maakt deel uit van een professionele, creatieve en energieke Volkskrant-redactie in Amsterdam, waar elke dag wordt gewerkt aan kwaliteitsjournalistiek. Je bent onderdeel van de onderzoeks- en dataredactie en werkt nauw samen met specialisten die zich bekwamen in verschillende onderzoeksvaardigheden en -technieken (‘wobben’, data-analyse, Open Source Intelligence). Daarnaast zul je ook intensief samenwerken met verslaggevende redacties om je schrijfvaardigheden te ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat verschillende perspectieven tot de beste journalistiek leiden en streven een diverse redactie met een verscheidenheid aan achtergrond en afkomst na.

We bieden een professionele werkomgeving waarin samenwerken en zelfontplooiing voorop staan. We zullen je nauwgezet begeleiden, maar geven je ook de ruimte om jezelf te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. Je krijgt een fulltime arbeidsovereenkomst voor een jaar bij de Volkskrant, met de mogelijkheid van een verlenging van een jaar. Het arbeidscontract wordt afgesloten conform de salarisnormen voor beginnende journalisten/trainees.

Wie wij zoeken

Je hebt een brede belangstelling, bent intrinsiek nieuwsgierig, geeft niet snel op en beschikt over een onderzoekende en empathische blik. Je houdt van nieuws en denkt altijd na over de maatschappelijk relevante vragen bij de actualiteit. Je hebt een diepe wens om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen teneinde deze vragen te beantwoorden.

Als je ervaring of kennis hebt met onderzoeksmethoden zoals data-analyse, documenten opvragen (wet open overheid) of Open Source Intelligence (OSINT) strekt dat tot aanbeveling. Je hart gaat uit naar de schrijvende journalistiek. Tijdens je studie of daarna heb je ervaring opgedaan in het schrijven van artikelen. Je voelt je vrij om je eigen perspectief mee te brengen naar redactievergaderingen. We roepen kandidaten met een diverse achtergrond - in de breedste zin van het woord - op om te solliciteren.

Wat verwachten we van je?

Je bent na 1 december 2019 afgestudeerd op minimaal hbo-niveau.

Je hebt tijdens je studie of daarna aantoonbaar ervaring opgedaan met schrijvende journalistiek.

Je houdt van nieuws en van maatschappelijk relevante vragen bij het nieuws.

Je bent leergierig en een aanpakker.

Je hebt een sterke affiniteit met journalistieke onderzoeksmethodes.

Je herkent je in het profiel van de Volkskrant.

Hoe werkt de procedure?

In de motivatie geef je duidelijk aan waarom je bij de Volkskrant aan de slag wilt en waar je journalistieke interesses en ambities liggen. Naast je cv stuur je ook drie geschreven artikelen mee waar je trots op bent. Als je in de eerste ronde wordt geselecteerd, vinden de sollicitatiegesprekken in oktober en november plaats.

Stuur je mail uiterlijk 24 oktober naar Annieke Kranenberg, adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant: a.kranenberg@volkskrant.nl.