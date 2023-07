De Volkskrant zoekt freelance eindredacteuren met online-ervaring

De redactie van de Volkskrant. Beeld Elisa Maenhout

We zoeken iemand die een feilloos taal- en stijlgevoel heeft, uitstekend begrijpt waar de Volkskrant voor staat en weet welke toon we moeten aanslaan in koppen en intro’s. Iemand die stukken inhoudelijk analyseert en waar nodig suggesties doet ter verbetering. En iemand die snel, flexibel en creatief is en weet hoe we artikelen online optimaal kunnen presenteren.

Zo ziet je werk eruit:

• Je werkt nauw samen met vormgevers, beeldredacteuren en leidinggevenden (digitaal en print)

• Je kunt snel en grondig een artikel redigeren

• Je overlegt met verslaggevers over verbeterpunten

• Je denkt na over de presentatie van een artikel voor online en op papier

• Je bedenkt goede koppen en intro’s

• Je bent gewend om te werken met een CMS

• Je functioneert goed onder tijdsdruk

• Je werkt gemiddeld twee dagen per week op de redactie van de Volkskrant in Amsterdam

• Je werkt voor de nieuwssectie

• Je bent beschikbaar voor avond- en weekenddiensten

Heb je belangstelling, stuur dan uiterlijk 19 juli een mail met motivatie en cv naar adjunct-hoofdredacteur Annieke Kranenberg: a.kranenberg@volkskrant.nl