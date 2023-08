De Volkskrant zoekt een infographics-redacteur

Overleg op de redactie van de Volkskrant. Beeld Elisa Maenhout

We zoeken iemand die in staat is ingewikkelde informatie op een heldere manier te presenteren in een online omgeving, en die graag samenwerkt met de prijswinnende en innovatieve redactie visual storytelling en data.

Je werkt mee aan de digitale transitie van de krant naar een modern digitaal mediabedrijf. In een klein team zijn de werkzaamheden vooral gericht op online publicaties, uiteenlopend van kleine grafieken en kaarten, tot animaties en/of datavisualisaties in bijzondere online storytelling. Daar kan ook een vertaling naar papier bij horen. De infographicsredactie van de Volkskrant wint geregeld internationale prijzen.

Zo ziet je werk eruit:

-Je werkt nauw samen met de redactie visual storytelling, OSINT en data. Je maakt storyboards voor de belangrijke online producties, die soms data gedreven zullen zijn, en soms illustratief in de vorm van online storytelling;

-Je bent journalistiek geïnteresseerd, denkt mee over de plek, de vorm en de stijl van infographics in online verhalen, en vooral in online verhalen op mobiel;

-Je werkt samen met verschillende (nieuws-)redacties, van wetenschap tot sport;

-Je bent flexibel en kunt met deadlines omgaan;

-Je denkt creatief en bent origineel;

-Je kunt uit de voeten met datawrapper en/of andere online visualisatietools;

-Je kunt werken met D3, R en/of Python en volgt de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Dat geldt ook voor softwareprogramma’s voor geografische data, zoals QGIS;

-Je hebt ervaring met Adobe Creative Cloud programma’s (Illustrator, After Effects, Photoshop);

-Je krijgt een dienstverband voor minimaal drie dagen;

Voor informatie kun je terecht bij chef graphics Marien Jonkers: marien.jonkers@volkskrant.nl. Heb je belangstelling, stuur dan uiterlijk 31 augustus een mail met motivatie en CV naar adjunct-hoofdredacteur Annieke Kranenberg: a.kranenberg@volkskrant.nl