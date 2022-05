De Volkskrant zoekt een freelance fotoredacteur

De Volkskrant is op zoek naar iemand met een voorliefde voor nieuwsfotografie. Beeld Eva Faché

We zoeken een fotoredacteur voor de nieuwskrant en site. De ideale kandidaat heeft een onfeilbaar gevoel voor fotografie, een scherpe neus voor nieuws en een diepmenselijke blik. We zijn nadrukkelijk niet op zoek naar een redacteur die het plaatje bij het verhaaltje zoekt, maar iemand die steeds vanuit beeldtaal kan denken, daarover kan communiceren en uitstekend begrijpt waar de Volkskrant voor staat. Iemand die zelfstandig kan werken, snel kan handelen en stressbestendig is.

We werken met een netwerk aan fotografen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Communicatieve vaardigheden zijn dus belangrijk. Je onderhandelt met fotografen, persbureaus en fotoagentschappen. Maar ook de communicatie met collega’s op de redactie is belangrijk. De fotoredactie vormt een hecht team en is de spil tussen fotografen en redactie.

Zo ziet je werk eruit:

- Je werkt nauw samen met fotografen, redacteuren en leidinggevenden

- Je denkt in beeld en bent creatief (voor online en print)

- Je bent communicatief

- Je functioneert goed onder tijdsdruk

- Je bent gewend om te werken met een cms

- Je werkt gemiddeld twee dagen per week op de redactie van de Volkskrant in Amsterdam

- Je bent ook beschikbaar voor avond- en weekenddiensten

Voor vragen kan je terecht bij de chef van de fotoredactie, Veronique Smedts (v.smedts@volkskrant.nl). Stuur je mail met motivatie en CV uiterlijk 14 mei naar adjunct-hoofdredacteur Annieke Kranenberg (a.kranenberg@volkskrant.nl).