De Volkskrant zoekt een freelance correspondent in Afrika

Een jonge boer met zij vee nabij de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Beeld Sven Torfinn

Het Afrikaanse continent staat voor grote uitdagingen. Snelle bevolkingsgroei in combinatie met enorme jeugdwerkloosheid drijft jongeren in de armen van mensensmokkelaars of criminele organisaties. Terreurgroepen spreiden hun tentakels steeds verder uit over het continent en corrupte en autoritaire leiders maken weinig aanstalten de leefomstandigheden voor hun burgers te verbeteren. Daar bovenop komen de nu al desastreuze gevolgen van klimaatverandering.

Worden inwoners van landen als Madagaskar en Somalië de eerste echte klimaatvluchtelingen? Zullen strijdende partijen in fragiele staten als de Centraal-Afrikaanse Republiek of Zuid-Soedan ooit nog de wapens neerleggen? Welke slimme initiatieven zien we bij de nieuwe middenklasse in opkomende landen als Ghana en Senegal? En weet Afrika zijn huid nu eens duurder te verkopen in de mondiale jacht op haar gewilde grondstoffen?

Wij zoeken een correspondent die via nieuws, reportages, analyses en interviews de lezer laat zien hoe de verschillende Afrikaanse landen zich in deze context staande houden. Daarbij is het van belang niet alleen de problemen, maar ook de veerkracht en creativiteit van de bevolking te tonen. De ideale kandidaat heeft een diepmenselijke blik, en kan zich inleven in de betrokkenen, ook als die geheel anders in het leven staan.

Onze correspondent heeft bovendien oog voor de mooie en inspirerende kanten van het continent. Overal staan jonge wetenschappers en ondernemers op met inspirerende ideeën en startups om hun landen vooruit te helpen. De West-Afrikaanse hiphop klinkt tot ver buiten het continent, popsterren als Beyoncé laten zich inspireren door Nubische koninginnen om ‘Afrikaanse trots’ uit te dragen en in het voetbal verrassen steeds weer nieuwe talenten, zoals nu weer Senegal in de Afrika Cup.

De ideale correspondent weet zich daadkrachtig een weg te banen door de soms moordende bureaucratie, en is niet bang te werken in moeilijke en soms gevaarlijke omstandigheden. We zoeken iemand die graag op pad gaat, en naast politieke, economische en maatschappelijke verhalen, ook oog heeft voor kunst, sport en de grote etnische en culturele diversiteit. Ervaring in de schrijvende journalistiek en beheersing van alle genres zijn vereist.

Voor nadere informatie kun je terecht bij chef Buitenland Marjolein van de Water (m.vandewater@volkskrant.nl). Motivatiebrieven met drie voorbeelden van recent gepubliceerd werk kunnen tot 10 april naar adjunct-hoofdredacteur Annieke Kranenberg (a.kranenberg@volkskrant.nl).