De Volkskrant zoekt een correspondent Frankrijk

Toeristen voor de Eiffeltoren in Parijs. Beeld EPA

Na het vertrek van de Britten uit Europa is Frankrijk politiek veel belangrijker geworden, ook voor ons. Slaagt Emmanuel Macron er in om alsnog een succes van zijn presidentschap te maken of moet hij net als zijn voorgangers na één termijn de aftocht blazen? En wie gaat het stokje dan over anderhalf jaar van hem overnemen? Marine le Pen of slaat Frankrijk toch weer linksaf? Kiest het land voor een nieuwe toekomst of blijft het zich wentelen in zijn glorieuze verleden?

De correspondent is uiteraard een Élysée-watcher, maar trekt ook continu de voorsteden in en het platteland op voor reportages over de winnaars en verliezers van het nieuwe Frankrijk. Zij of hij heeft oog voor de grote ontwikkelingen, maar zeker ook voor de lichte kant van het bestaan. Hoe wapent Parijs zich tegen de toeristenstroom? Stappen de Parijzenaars definitief over op de fiets? Bestaat de Frans bohemien nog?

Weinig Europese landen spreken bij Nederlanders zo tot de verbeelding als Frankrijk – al jaren een van de populairste vakantiebestemmingen. Bestaat het ‘goede leven’ er nog, en hoe ziet dat er dan uit? De correspondent zoekt daarvoor ook zijn of haar weg in de werelden van kunst en keuken.

Een correspondent van de Volkskrant zit continu zo dicht mogelijk op het echte leven. Reportages vormen het hart van het werk. Hij of zij maakt makkelijk en graag contact en rust niet voordat de onderste steen boven is gehaald.

Ervaring in de schrijvende journalistiek en beheersing van alle genres (nieuws, reportage, analyse, interview) zijn vereist, evenals beheersing van het Frans.

Reageren?

Stuur uiterlijk zondag 20 december een sollicitatiebrief met CV en bijgevoegd enkele recente artikelen naar Annieke Kranenberg (a.kranenberg@volkskrant.nl). Voor meer informatie kun je terecht bij chef buitenland Marjolein van de Water (m.vandewater@volkskrant.nl).