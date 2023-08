De Volkskrant zoekt een allround nieuwsredacteur

Beeld Elisa Maenhout

Die lezers verwachten in toenemende mate dat de Volkskrant hen gedurende de hele dag bijpraat over actuele ontwikkelingen en die meteen voorziet van duiding. Naast ons aanbod aan grotere verhalen zijn de stukken van de nieuwsredacteuren daarom essentieel. Veel van hun artikelen verschijnen ook in de papieren krant en de digitale versie daarvan.

We zoeken een redacteur met een soepele pen die de feiten, voorzien van context, vlot bij onze lezers kan brengen. Als het moet, houd je het hoofd koel en schrijf je snel een eerste bericht. Om vervolgens te kijken naar de verdiepende vragen, die vaak binnen enkele uren te beantwoorden zijn door slim bronnen te raadplegen of de juiste experts te bellen. Je bent een generalist die voortdurend weet wat er in de wereld gebeurt en je beheerst alle journalistieke genres; van nieuwsbericht tot analyse en profiel.

De breedte van de thema’s maakt het werk zeer afwisselend en leerzaam. Je werkt samen in een hecht team onder leiding van de nieuwschef en houdt nauw contact met specialisten van de Volkskrant, inclusief de buitenlandcorrespondenten. Daarbinnen is veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng van onderwerpen.

Wat we zoeken:

- Een vlotte schrijver die ook op sociale media goed de weg weet

- Iemand met een brede interesse en een analytische blik

- Een journalistieke opleiding is een pre, maar zeker niet noodzakelijk

Wat we bieden:

- Een plek in het nieuwshart van de Volkskrant, waar veel van de best gelezen stukken worden gemaakt

- Opleidings- en doorgroeimogelijkheden

- Ruimte voor eigen ideeën

- Werken in een hecht team met flexibele werktijden

- Een fulltime dienstverband

Sollicitaties kunnen tot 17 september naar adjunct-hoofdredacteur Annieke Kranenberg, a.kranenberg@volkskrant.nl. Voor vragen: adjunct-hoofdredacteur Gert-Jan van Teeffelen, gert-jan.van.teeffelen@volkskrant.nl.