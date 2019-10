De Volkskrant zoekt een allround correspondent (v/m) voor Latijns Amerika

Hoe ontwikkelt Brazilië zich onder de radicaal-rechtse president Jair Bolsonaro? Lukt het de Venezolaanse oppositie het socialistische regime van Nicolás Maduro omver te werpen? En hoe beïnvloeden de verkiezingen in de VS de toekomst van Mexico en Midden-Amerika?

Je beschikt over een goede pen, een onderzoekende blik en een brede inhoudelijke belangstelling. Je trekt eropuit en gaat op zoek naar persoonlijke verhalen die onze lezers dichtbij het dagelijks leven brengen en inzicht verschaffen in bredere trends. Of het nu gaat om de populariteit van reggaeton, de aantrekkingskracht van Pinkstergemeentes, de herwaardering van de inheemse keuken of onenigheid over seksuele voorlichting op scholen.

Ervaring in de schrijvende journalistiek en beheersing van alle genres (nieuws, reportage, analyse, interview) zijn vereist, evenals beheersing van Spaans en/of Portugees. Het gaat om een freelance correspondentschap, dat begint op 1 januari 2020. De standplaats is bij voorkeur Rio de Janeiro/São Paulo, of Mexico-Stad.

Voor meer informatie kun je terecht bij Alex Burghoorn (a.burghoorn@volkskrant.nl).

Stuur uiterlijk 28 oktober een sollicitatiebrief met cv en bijgevoegd enkele recente artikelen naar Annieke Kranenberg (a.kranenberg@volkskrant.nl).