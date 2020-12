Beeld de Volkskrant

De jury, bestaande achttien designers, journalisten en wetenschappers uit elf Europese landen, prijst de Volkskrant vanwege haar ‘creatieve aanpak van onderwerpen en haar focus op visuele journalistiek van zowel de papieren krant als de online uitgave’. De krant presenteert visueel het onderwerp van de dag op de voorpagina en heeft veel witruimte, aldus de jury.

Ook prijst de jury de originele insteek bij het onderwerp op de voorpagina. Als voorbeeld noemt de jury het tonen van de gezichten van mensen tijdens de coronapandemie, in plaats van het wereldwijd verspreide beeld te volgen van verpleegkundigen die maskers dragen. De krant wordt ‘een voorbeeld van een creatieve dagelijkse nieuwskrant’ genoemd.

De European Newspaper Awards worden jaarlijks uitgereikt in vier categorieën. De Volkskrant won de award voor best vormgegeven nationale krant, Het Parool voor best vormgegeven regionale krant. De beste lokale krant is dit jaar het Luxemburgse Contacto. Die Zeit is uitgeroepen tot beste wekelijkse krant.

De competitie werd voor de 22ste keer gehouden. Dit jaar deden 164 kranten uit 25 landen mee. Ook zijn er drie prijzen uitgereikt voor online projecten. Naast de Volkskrant kreeg de Financial Times een onderscheiding voor het online coronanieuws won het Hamburger Abendblatt de prijs voor beste podcasts. In vergelijking met vorig jaar waren er meer inzendingen voor multimedia- en datajournalistieke projecten.

De prijs wordt uitgereikt door de Duitse krantenontwerper Norbert Küpper sinds 1999. Met de prijs willen de organisatoren internationale krantentrends in print en online duiden en de uitwisseling van creatieve ideeën stimuleren. De uitreiking vindt plaats tijdens het European Newspaper Congres op 7 en 8 juni 2021 in Wenen.

Ook in 2013 werd de Volkskrant uitgeroepen tot best vormgegeven krant van Europa in de categorie landelijke dagbladen. De Leeuwarder Courant won de titel European Newspaper of the Year in 2019. Nederlandse dagbladen vallen vaker in de prijzen, ook Trouw en het Het Financieele Dagblad wonnen de titel in 2012 en 2018.