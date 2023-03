De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 25 maart

Yoo Ah-in in ‘Burning’ van Lee Chang-dong.

The Green Planet

NPO 1, 19.05 uur

De mens dankt zijn leven aan het bestaan van planten. Planten voorzien ons van zuurstof en voedsel. Het is dan ook verontrustend dat twee op de vijf plantensoorten met uitsterven worden bedreigd. In de laatste aflevering van The Green Planet ziet David Attenborough enkele initiatieven waarmee de mens de planten te hulp schiet, zoals een project om het Braziliaanse regenwoud terug te planten. Elders worden kwetsbare planten met pesticidekogels beschermd tegen invasieve soorten.

Spider-Man 2

RTL 7, 20.00 uur

(Fantasy, Sam Raimi, 2004) Spider-Man 2 is mogelijk het beste deel onder de inmiddels talloze Spider-Man-films. Regisseur Sam Raimi spot op meesterlijke wijze met de regels van het eerste vervolg op een succesvolle blockbuster: Spider-Man 2 is niet bigger and louder, maar nog gedetailleerder, subtieler, flitsender en ontroerender dan het origineel. De film speelt twee jaar na Spider-Man, als Peter Parker een slonzig achterkamertje huurt, verder stuntelt met M.J. en het in zijn spinnepak aan de stok krijgt met de geniale geleerde Otto Octavius.

Tobey Maguire en Alfred Molina in ‘Spider-Man 2' van Sam Raimi.

Cliffhanger

Veronica, 21.50 uur

(Actie, Renny Harlin, 1993) Na Rocky V (1990) en de beroerde komedies Oscar (1991) en Stop! Or My Mom Will Shoot (1992) maakte de destijds tot een bedenkelijk niveau gezonken Sylvester Stallone een glorieuze comeback in het actiegenre. In Cliffhanger speelt hij een gedesillusioneerde bergbeklimmer die in de Rocky Mountains overlevenden van een vliegramp probeert te redden en te maken krijgt met een geldbeluste psychopaat, briljant vertolkt door John Lithgow. Cliffhanger is een spectaculaire, enerverende aaneenschakeling van adembenemend in beeld gebrachte climaxen.

Sylvester Stallone in Cliffhanger van Renny Harlin.

Trom

NPO 3, 20.24 uur

Journalist Hannis Martinsson (Ulrich Thomsen) is van Amerika op weg naar huis als hij op zijn telefoon een videoboodschap vindt van milieuactiviste Sonja (Helena Hedinsdóttir). Zij denkt dat ze in gevaar is, vraagt om Hannis’ hulp en deelt tussen neus en lippen mee dat ze zijn dochter is. Hannis haast zich naar de Faeröereilanden, waar net de traditionele walvisvangst gaande is. De Faeröer zijn het woeste maar mooie decor van de thrillerserie Trom, naar de boeken van Jógvan Isaksen.

War Zone: Bear Grylls Meets Zelensky

Discovery, 20.30 uur

Op uitnodiging van president Zelensky rijdt avonturier en presentator Bear Grylls met de auto van Warschau naar Kyiv. In de Oekraïense hoofdstad heeft hij indrukwekkende gesprekken, met een burgersoldaat en een journaliste die haar vader verloor, en met de Oekraïense president zelf. Zelensky vertelt hoe zijn leven er nu uitziet en wat hem op de been houdt. ‘De oorlog heeft onze mensen veranderd en onze kinderen’, zegt hij. ‘Ze zijn geen kinderen meer, ze zijn volwassenen.’

Without Sin

NPO 2, 22.25 uur

Taxichauffeur Stella worstelt nog altijd met de dood van haar tienerdochter Maisy, die jaren geleden werd vermoord. Ze is gescheiden, heeft haar baan opgezegd, leeft ongezond en vlucht in drugs. Charles, die in de gevangenis zit voor Maisy’s moord, vraagt een gesprek met Stella. Dat loopt heel anders dan verwacht en al snel belandt Stella in een duister mysterie. De hoofdrol in de vierdelige Britse serie Without Sin is voor Vicky McClure, die bekend werd als Kate Flemming in Line of Duty.

Burning

BBC 2, 03.25 uur

(Thriller, Lee Chang-dong, 2018) Deze meesterlijke Murakami-bewerking is een thriller waarin de misdaad zoek is. De kijker ziet zich geconfronteerd met een hoofdpersonage dat al kokerdenkend zijn eigen conclusies trekt uit een sliert zonderlinge gebeurtenissen. De timide koerier Jong-su raakt gebiologeerd door de levenslustige Hae-mi, en raakt via haar ook in contact met de nonchalant rijke en raadselachtige Ben. Even trekt het drietal (acteurs Yoo Ah-in, Jeon Jong-seo en Steven Yeung) gezamenlijk op, tot Hae-mi plots in rook opgaat. De zesde speelfilm van Lee zit vol mysterieuze suggesties en hele en halve thrillersporen, maar is tegelijk een glasheldere verbeelding van de kloof die de huidige generatie jonge Koreanen splijt.