De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 22 juli

Damien Bonnard in ‘Les Misérables’ van Ladj Ly.

Mad Max: Fury Road

Veronica, 20.00 uur

(Actie, George Miller, 2015) In het langverwachte, met zes Oscars bekroonde vierde deel van de post-apocalyptische Mad Max-filmcyclus overtrof de Australische regisseur George Miller zichzelf met grandioze, circusachtige stunts en met uitzinnige aankleding van de personages. In Mad Max: Fury Road verving de Engelsman Tom Hardy Mel Gibson in de rol van oud-verkeersagent en eenling Max Rockatansky die probeert te overleven in een helse woestijnwereld. George Miller heeft als actiefilmer met Mad Max zijn eigen genre gecreëerd: zie vanavond ook deel 3, uitgezonden op dezelfde zender om 22.20 uur.

Charlize Theron in Mad Max: Fury Road van George Miller

Focus

NPO 2, 20.07 uur

Vlees is een bron van vitamine B6, B16 en mineralen als ijzer en zink, en een makkelijke manier om in onze eiwitbehoefte te voldoen. Met wat vindingrijkheid kan dat ook op andere manieren, zodat het niet ten koste gaat van het milieu, het klimaat, het dierenwelzijn en onze gezondheid. In Focus ziet Petra Grijzen hoe wetenschappers met bacteriën, gisten en schimmels de wereld van eiwitten willen voorzien. Onderzoek opent de weg naar kaas zonder zuivel en een bitterbal van bacteriën.

Serial Lover

NPO 3, 20.21 uur

Als Camilles minnaar op een dag uit haar leven verdwijnt en haar bankrekening leeg is, ruikt ze onraad. Ze gaat op zoek naar Nathan en ontmoet Oriane, die dezelfde man kent, als chirurg Amaury. En daar blijft het niet bij: Mathilde denkt dat hij Roman heet en een bekende journalist is, en met Iris heeft de serie-oplichter alweer een nieuw slachtoffer op het oog. In de Franse miniserie Serial Lover (L’homme de nos vies) slaan de vrouwen de handen ineen om de zwendelaar een halt toe te roepen.

50 jaar te land, ter zee en in de lucht

NPO 1, 20.28 uur

Als remedie voor de zomerslaap bij de omroep bedacht Tros-­regisseur René Stokvis in 1973 Te land, ter zee en in de lucht. Het werd een doorslaand succes, dat tot 2011 te zien zou blijven. Bij onderdelen als Vlieg er eens uit en Tobbedansen zag een miljoenenpubliek hoe deelnemers halsbrekende toeren uithaalden. De hoogtepunten komen voorbij in vier terugblikken met de makers en deelnemers. In aflevering 1 vertelt Johan Vlemmix waarom hij honderd keer aan de start verscheen.

Nederland op Film

NPO 2, 20.44 uur

Met de opmars van het grootwinkelbedrijf is de middenstand verloren gegaan. Nederland op film laat zien hoe een Nederlandse winkelstraat er vroeger uitzag. Niet in elke stad dezelfde supermarkten en winkelketens, maar zelfstandige bakkers, slagers en kruideniers. Voor reparaties in huis was er de lokale ijzerwarenwinkel en voor naaisters had elk dorp een fourniturenwinkel. Er is ook aandacht voor de Joodse middenstanders, die voor de oorlog een belangrijke rol speelden in ons land.

Les Misérables

NPO 3, 22.12 uur

(Drama, Ladj Ly, 2019) Geloof vooral niet in dit massale moment van gelijkheid, vrijheid en broederschap, lijkt debutant Ladj Ly te willen zeggen met de magistrale openingsscène van Les Misérables. Die speelt zich af tijdens de viering van het Franse wereldkampioenschap voetbal op de Champs-Élysées, in 2018. De dreigende soundtrack vertelt direct een minder feestelijk verhaal: dit is namelijk niets minder dan de spirituele opvolger van banlieuklassieker La Haine. In de Parijse voorstad Montfermeil, waar Ly opgroeide, volgen we in het verdere, meanderende verloop van de onverminderd actuele film onder meer de agenten Stéphane, Chris en Dwasa op patrouille. Als de 12-jarige Issa een leeuwenwelp steelt uit het circus, volgt een volledig ontspoorde politieactie.

Quadrophenia

BBC 2, 23.50 uur

(Muziekfilm, Franc Roddam, 1979) Met de rockopera Tommy (1969) werd The Who artistiek gezien meer dan ooit de band van songschrijver Pete Townshend. Townshends tweede rockopera speelt zich af in de jeugdcultuur waaruit The Who ontstond (die van rivaliserende bendes, mods en rockers in de jaren zestig) en heeft een hoofdfiguur die Townshend modelleerde naar zichzelf: de ongelukkige, verknipte mod Jimmy. De ‘quadrofenie’ van Jimmy behelst een in vieren gespleten persoonlijkheid. Enkele liedjes die het album niet haalden, belandden in 1979 alsnog op de soundtrack bij de geslaagde Quadrophenia-verfilming van Franc Roddam.