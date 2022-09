De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 10 september

Gijs Naber (midden) in Aanmodderfakker van Michiel ten Horn.

The 39 Steps en The Lady Vanishes

BBC 2, 14.10 uur

(Thriller, Alfred Hitchcock, 1935) De zaterdagmiddag bij de BBC staat in het teken van twee vooroorlogse, nog altijd sprankelende Hitchcocks. In The 39 Steps stuit een man op een vrouwelijke spion, die hem vertelt over een complot om militaire staatsgeheimen te stelen. Wanneer de dame in zijn appartement wordt vermoord, slaat hij op de vlucht voor de politie én de bende die het op haar had gemunt. Na afloop volgt The Lady Vanishes (1938), waarin een rijke toerist tijdens een treinreis het vermoeden krijgt dat een oudere medereizigster is verdwenen.

Madeleine Carroll en Robert Donat in The 39 Steps van Alfred Hitchcock.

Vroege vogels

NPO 2, 19.57 uur

Tussen Callantsoog en Den Helder liggen de Noordduinen. Dit smalle duingebied is aangelegd in de 15de eeuw en vormt een bijzonder landschap waar Vroege vogels vandaag een kijkje neemt. Het is een van de weinige plekken waar de tapuit, een zeldzame broedvogel, zich nog thuisvoelt. In dit gebied legt hij zijn eieren in verlaten konijnenholen. Andere bewoners zijn de visdief, die zijn maaltje uit zee ­opduikt, en de strandloper, een vogeltje dat graag rondscharrelt op ondergelopen bollenvelden. NPO 2, 19.57 uur

Vranckx

Canvas, 20.10 uur

Vijftig jaar geleden sloeg in Noord-Ierland de vlam in de pan. Tijdens ‘The Troubles’ stonden katholieke en protestante groeperingen elkaar naar het leven met bomaanslagen en schietpartijen. Begin deze eeuw maakten de gewelddadigheden plaats voor relatieve rust, maar de verdeeldheid tussen de bevolkingsgroepen bleef bestaan. Mede door onvrede over de Brexit rommelt het de laatste tijd weer in Noord-Ierland. In Vranckx brengt verslaggever David Noriega een bezoek aan de grensregio tussen Ierland en Noord-Ierland, waar spanningen dreigen te escaleren.

Langs de kust

NPO 2, 20.45 uur

In Zandvoort verdiepen Huub Stapel en Martin Hendriksma zich deze week in de geschiedenis van het Nederlandse kusttoerisme. Eind 19de eeuw werd een dagje naar het strand een populaire tijdsbesteding voor alle lagen van de bevolking. Om te voorkomen dat de elite zich moest mengen met het gepeupel, kreeg elke groep zijn eigen bestemming. Zandvoort moest een mondain publiek trekken, met een elektrische tram en badkoetsen. Langs de kust vertelt hoe dit veranderde met de komst van de trein, waardoor Zandvoort vlot bereikbaar werd voor heel Amsterdam.

2Doc: The Greatest Party on Earth

NPO 2, 23.45 uur

Het uitbundige vijfdaagse feest dat de sjah van Perzië, het huidige Iran, in 1971 gaf ter viering van het 2500-jarig bestaan van de Perzische monarchie werd gevolgd door een kater van formaat. De documentaire The Greatest Party on Earth laat zien hoe zestig koningen, koninginnen en presidenten van over de hele wereld in de watten werden gelegd in een speciaal voor de gelegenheid gebouwde stad van tenten. Het arme en religieuze deel van de Iraanse bevolking reageerde afkeurend, en door in te spelen op hun ontevredenheid wist ayatollah Khomeini de macht te grijpen.

Aanmodderfakker

NPO 3, 23.58 uur

(Komedie, Michiel ten Horn, 2014) Een van de beste, zo niet de allerbeste Telefilm in de geschiedenis van de Telefilm is dit met drie Gouden Kalveren bekroonde Aanmodderfakker van Michiel ten Horn. Twee jaar eerder maakte hij samen met scenarist Anne Barnhoorn al furore met de komedie De ontmaagding van Eva van End. Een van de Kalveren was voor Gijs Naber en daarover kan weinig discussie zijn: Naber is geweldig op dreef als de 32-jarige nietsnut Thijs. Het is vooral dankzij hem dat de film niet blijft steken in een karikatuur – altijd een risico met zo’n verhaal over een oudere jongen die maar niet wil deugen.

Radiance

Canvas, 00.35 uur

(Drama, Naomi Kawase, 2017) De eenzame Misako (Ayame Misaki) schrijft audiodescripties voor blinden bij films. Ondertussen groeit ze geleidelijk toe naar een wat bokkige fotograaf die zijn zicht verliest. Ze praten met elkaar in gewichtige zinnen, over de kracht van verbeelding en voorstellingsvermogen. Subtiel is het niet altijd, maar het loont om je door regisseur Kawase (The Mourning Forest) te laten meevoeren. Ze zet ook in haar ambitieuze en troostrijke Radiance je zintuigen op scherp en laat je daardoor net even anders kijken naar de wereld om je heen.