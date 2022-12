De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 10 december

Ingvar Sigurdsson en Ída Mekkín Hlynsdóttir in A White, White Day van Hlynur Palmason

Regisseur Hlynur Palmason ziet A White, White Day zelf vooral als een onderzoek naar het wezen van (ouderlijke en romantische) liefde.

A Matter of Life and Death

BBC 2, 15.00 uur

(Fantasy, Michael Powell en Emeric Pressburger, 1946) Fantastisch meesterwerk, waarin het vermaarde regisseursduo Powell en Pressburger het hiernamaals gedetailleerd vormgeeft als een maagdelijk wit hotel waar iedere gestorvene belandt. Engelenvleugels haal je af bij de stomerij, vers gestreken. Via kijkgaten in het wolkendek kun je de strubbelingen van de stervelingen gadeslaan. Wanneer de verongelukte, zwaar verliefde WOII-piloot Peter Carter (David Niven) wat jaartjes verlof van de dood eist, oordeelt het hemels gerecht over zijn lot. De openingstitels: ‘Elke gelijkenis met een bekende of onbekende wereld berust op toeval.’ Het camerawerk van Jack Cardiff is oogverblindend.

David Niven in A Matter of Life and Death van Michael Powell en Emeric Pressburger

L.A. Confidential

Veronica, 20.00 uur

(Thriller, Curtis Hanson, 1997) Russell Crowe en Guy Pearce waren nog vrijwel onbekend toen ze door de veel te vroeg overleden regisseur Curtis Hanson (1945-2016) werden gevraagd voor rollen in zijn sfeervolle neo noir-verfilming van James Ellroys L.A. Confidential. Met Kevin Spacey spelen ze detectives die in het gewelddadige Los Angeles van 1953 de jacht openen op perverse criminelen. De drie acteurs halen het uiterste uit hun rol, en dan moeten Kim Basinger (Oscar voor de beste bijrol) en Danny DeVito (geniaal als zweterige persmuskiet) nog komen.

Kim Basinger in L.A. Confidential van Curtis Hanson.

A White, White Day

Canvas, 23.50 uur

(Drama, Hlynur Palmason, 2019) Twee jaar na het dodelijk ongeluk van zijn vrouw probeert de gepensioneerde agent Ingimundur, (een voortreffelijke Ingvar Sigurdsson) zich staande te houden, bijvoorbeeld door het huis op te knappen en op pad te gaan met zijn 8-jarige kleindochter en oogappel Salka (debutant Ída Mekkín Hlynsdóttir, ook ontzettend goed). De broze balans verbrokkelt wanneer Ingimundur in de spullen van zijn vrouw sporen van een affaire denkt te ontdekken. Zijn gedrag wordt almaar onvoorspelbaarder, zoals het roofdierachtige gesluip rondom de vermeende minnaar (Hilmir Snær Guðnason). Terwijl de film langzaam in een wraakthriller verandert en de ex-agent steeds dichter de waanzin nadert, houdt cineast Palmason vast aan zijn precieze, onderkoelde vertelstijl.