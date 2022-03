De Volkskrant, Trouw en AD verdwijnen uit digitale kiosk Blendle

Initiatiefnemers Marten Blankesteijn en Alexander Klöpping tijdens de officiële lancering van Blendle. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Met een kort geding probeerde Blendle dat besluit van DPG Media nog te dwarsbomen. Blendle voerde aan dat DPG Media 63 procent van de dagbladen in Nederland uitgeeft en misbruik maakt van haar machtspositie door het contract te beëindigen. Maar de voorzieningenrechter oordeelde donderdag dat van een machtspositie geen sprake is, omdat de relevante markt in dit geval niet die van dagbladen is, maar die van online nieuws in Nederland, waar het aandeel van DPG Media kleiner is. Blendle gaat in hoger beroep.

‘Ik baal hier enorm van’, zegt Willem-Jan Lems, ceo van Blendle, telefonisch. ‘Dit besluit van DPG Media heeft een enorme impact op ons.’ Blendle kan achtergrondverhalen blijven verspreiden van bladen als De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland, maar de nieuwsbronnen zijn zo goed als opgedroogd: eerder al stopten NRC en De Telegraaf de samenwerking. Geen enkele grote krant is meer aan het platform verbonden.

Blendle Premium

DPG Media was al langere tijd ontevreden over de samenwerking. Oorzaak daarvan was de introductie in 2017 van Blendle Premium, een abonnement waarmee gebruikers voor een vast bedrag door Blendle geselecteerde artikelen konden lezen. In de periode daarvoor betaalden gebruikers een klein bedrag − gemiddeld 20 cent – per artikel.

Met het abonnementsmodel concurreert Blendle met de abonnementen die DPG Media zelf aanbiedt, schrijft DPG Media in een verklaring. ‘Ook zijn de opbrengsten te laag om het voor DPG Media interessant te houden om te blijven deelnemen aan Blendle.’

Op de vraag of het verdwijnen van de kranten en tijdschriften van DPG Media de doodsteek is voor Blendle, zegt Lems: ‘Dat wil ik niet zeggen. We gaan het nieuws via andere bronnen proberen te brengen.’ Gevraagd naar welke dat zijn, zucht hij. ‘Tja, er zijn er niet zoveel meer.’ Blendle is in gesprek met de NOS, ANP en het onderzoekscollectief Bellingcat, zegt Lems. ‘En we hebben nog internationale nieuwsbronnen, zoals de Belgische krant De Standaard en het Britse weekblad The Economist.’

Topics

‘Als ik het besluit van DPG Media zou begrijpen, had ik me erbij neer kunnen leggen’, vervolgt hij. ‘Maar dat Blendle Premium kannibaliseert op inkomsten uit DPG’s eigen abonnementen, is wat ons betreft onjuist. Ze willen of kunnen het ook niet met cijfers onderbouwen. En wij hebben tienduizenden abonnees, zij miljoenen.’

Lems zegt te vermoeden dat DPG Media, dat behalve kranten ook tijdschriften als Libelle, Margriet, Donald Duck en VTWonen uitgeeft, een concurrent van Blendle wil opzetten. Hij wijst naar de site en app Topics, waar de inhoud van dertien kranten te vinden is.

DPG Media heeft in het verleden onderzocht of er een markt zou zijn voor een digitale kiosk, schrijft een woordvoerder van DPG. ‘Onze overtuiging is dat daar onvoldoende markt voor is. We hebben dan ook geen concrete plannen om een platform zoals Blendle te ontwikkelen. Topics is een gratis app die exclusief beschikbaar is voor abonnees van DPG Media-kranten.’

Zwarte cijfers

Blendle werd in 2014 opgericht door Alexander Klöpping en Marten Blankesteijn. Na investeringen van de Amerikaanse krant The New York Times en de Duitse uitgever Axel Springer werd de waarde geschat op 13 miljoen euro. Uitbreidingen naar Duitsland en de Verenigde Staten volgden, maar die mislukten.

Blankesteijn vertrok in 2017, Klöpping verkocht het bedrijf in 2020 voor een onbekend bedrag aan Cafeyn, een Franse digitale kiosk. Klöpping bleef aan als ceo als Blendle, maar stopte daar begin 2021 mee.

2021 was het eerste jaar dat Blendle zwarte cijfers schreef, zegt Lems. Klöpping zei eerder dat daar 100 duizend abonnees voor nodig waren, maar door een afgeslankte organisatie zijn dat er nu minder. ‘We hebben enkele tienduizenden abonnees’, aldus Lems. ‘En dat heeft een klein winstje opgeleverd.’ Lems noemt dat bewijs dat een bedrijf als Blendle levensvatbaar is. ‘Dat maakt het extra verdrietig dat DPG Media de stekker eruit trekt.’