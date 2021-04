De Volkskrant finalist voor de best ontworpen krant ter wereld

De vijfkoppige jury, met vertegenwoordigers van Arab News, La Nación, The Washington Post, The New York Times en USA Today schrijft: ‘De Volkskrant verrast op vrijwel elke pagina’. De krant biedt ‘een uitstekende beeldende kroniek van reportages met creatieve illustraties, foto’s en grafische details.’ Tijdens de pandemie viel de jury de ‘oprechte en intieme fotospreads’ op.

Door de coronacrisis zijn kranten een soort flessenpost geworden, schrijft de Society, ‘van de ene naar de andere groep geïsoleerde mensen’. Alle inzendingen zijn er volgens de jury in geslaagd om ondanks de pandemie dag in dag uit een goed ontworpen krant de wereld in te sturen. De jury zocht specifiek naar een krantenopmaak die orde wist te scheppen in de ‘chaos van verslaggeving’ die de pandemie met zich meebracht.

Dat vonden ze naast de Volkskrant dus ook bij de zondagseditie van The New York Times, die een ‘uitmuntende blijk gaf van visueel verhalen vertellen’ en bij The Washington Post die ‘de grote nieuwsontwikkelingen naar de lezers wist te brengen’. De opmaak van Weekendadvisen en Die Zeit, die beide wekelijks verschijnen, zijn respectievelijk ‘gewaagd, ambitieus en vaak speels’ en ‘prachtig en tijdloos’.

In december vorig jaar werd de Volkskrant voor de tweede keer bekroond als European Newspaper of the Year. Ook voor een aantal onlineprojecten kreeg de Volkskrant lof toegezwaaid.